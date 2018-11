Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.18

Rummenigge bekennt sich zu Bundesliga und UEFA-Wettbewerben

MÜNCHEN (dpa) - Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat sich erneut zur Teilnahme des deutschen Rekordmeisters an der Fußball-Bundesliga und der Champions League bekannt.

«Wir stehen total zu unserer Mitgliedschaft in der Bundesliga und analog natürlich auch zur UEFA, die ja die anderen europäischen Wettbewerbe organisiert», sagte Rummenigge am Samstag beim TV-Sender Sky. «Das war bei uns auch nie ein Thema, das infrage gestellt wurde.» Eine Beraterfirma soll Real Madrid im Oktober Pläne für die Einführung einer Superliga als Konkurrenz zur Champions League vorgelegt haben, hatte «Der Spiegel» am Freitag berichtet. Demnach sei vorgesehen, dass 16 Topclubs, darunter der FC Bayern München, eine Absichtserklärung im Laufe dieses Monats unterzeichnen. Solche Überlegungen seien ihm «nicht bekannt», sagte Rummenigge.

Watzke nach Bericht über Superliga-Pläne: Bundesliga ist «Kulturgut»

WOLFSBURG (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zu möglichen Plänen für die Einführung einer europäischen Superliga geäußert.

«Natürlich musst du als Borussia Dortmund, und das ist ja bei Bayern München das gleiche, immer gucken, dass du am Puls der Zeit bleibst, das ist klar», sagte Watzke am Samstag beim TV-Sender Sky auf die Frage, wie er zu einer Superliga stehe. «Auf der anderen Seite ist aber auch klar, und das habe ich auch deutlich gesagt: Dass Borussia Dortmund für irgendeinen Wettbewerb dieses Planeten die Bundesliga verlassen könnte, ist total und vollkommen ausgeschlossen. Die Bundesliga ist mittlerweile ein Stück deutsches Kulturgut, und das verlässt du als deutscher Verein nicht.»

FIFA kontert Vorwürfe: «Falsche Gerüchte und Anspielungen»

ZÜRICH (dpa) - Mit scharfer Kritik an den Medien und früheren Funktionären hat der Fußball-Weltverband FIFA auf Berichte über die angebliche Einflussnahme von Präsident Gianni Infantino auf den neuen Ethikcode reagiert.

Es sei «kein Wunder», dass diejenigen Funktionäre, «die entfernt oder ersetzt wurden oder unzufrieden sind, weiterhin falsche Gerüchte und Anspielungen über die neue Führung verbreiten», schrieb die FIFA am Freitagabend. «Wir sind uns bewusst, dass es Menschen gibt, die aus Frustration die FIFA aus eigennützigen Gründen untergraben möchten.» FIFA-Chef Infantino habe Korrekturvorschläge für die überarbeiteten Richtlinien der unabhängigen Ethikkommission gemacht, hatte «Der Spiegel» am Freitag mit Bezug auf interne Dokumente berichtet.

Ingolstadt verspielt Zwei-Tore-Führung - Erster Heimsieg für Duisburg

DÜSSELDORF (dpa) - Die Sieglosserie des FC Ingolstadt geht weiter. Die Mannschaft von FCI-Coach Alexander Nouri verspielte am Samstag eine Zwei-Tore-Führung und musste sich bei Holstein Kiel am Ende mit einem 2:2 begnügen.

Ingolstadt bleibt damit auch im achten Spiel in Folge sieglos und das Schlusslicht der Liga. Dem Tabellenvorletzten MSV Duisburg dagegen gelang am Samstag mit 2:0 gegen den SC Paderborn der erste Heimsieg in dieser Saison. Die Duisburger holten durch ihren Erfolg den punktgleichen Tabellen-15. 1. FC Magdeburg ein, da der Aufsteiger am Samstag beim SV Darmstadt 98 mit 1:3 (0:1) verlor.

Podolski trifft zweimal: Lange Sieglos-Serie von Vissel Kobe beendet

KOBE (dpa) - Mit zwei Treffern hat der ehemalige Fußball- Nationalspieler Lukas Podolski die seit Mitte August währende Sieglos- Serie von Vissel Kobe in der J-League beendet.

Für den 2:1-Erfolg seiner Mannschaft bei Nagoya Grampus sorgte der 33-Jährige am Samstag praktisch im Alleingang: Podolski brachte Kobe in der 10. Minute auf Vorlage von Andres Iniesta in Führung und schoss in der 85. Minute den Siegtreffer. Es war sein fünftes Saisontor in der japanischen Elite-Liga. Für den Ausgleich der Gastgeber vor 41.000 Zuschauern hatte Keiji Tamada gesorgt. Nach sieben Spielen ohne Sieg konnten die Kobe-Fans endlich wieder einen vollen Erfolg feiern.

Claudia Pechstein mit 35. Titel alleinige Rekordhalterin

INZELL (dpa) - Claudia Pechstein beherrscht weiter die nationale Eisschnelllauf-Konkurrenz.

Die 46 Jahre alte Berlinerin gewann am Samstag bei den deutschen Meisterschaften in Inzell die 3.000 Meter in 4:08,70 Minuten und ist mit ihrem 35. Titel nun alleinige Rekordhalterin. Bisher hatte Pechstein in der Titel-Rangliste mit der Erfurterin Gunda Niemann-Stirnemann gleichauf gelegen. In den zurückliegenden zwei Wochen hatte die fünfmalige Olympiasiegerin mit Rückenproblemen zu kämpfen, so dass sie auf den Start über 1.500 Meter am Freitag verzichtet hatte.

Rachimow gewinnt Präsidentenwahl der Amateur-Boxer

MOSKAU (dpa) - Gafur Rachimow ist zum Präsidenten des Weltverbandes der Amateurboxer AIBA gewählt worden.

Beim Kongress des Verbandes in Moskau erhielt der 67 Jahre alte Usbeke am Samstag 86 Stimmen der 137 wahlberechtigten nationalen Boxverbände. Für seinen Gegenkandidaten Serik Konakbajew aus Kasachstan votierten 48 Stimmberechtigte. Drei Stimmen waren ungültig. Rachimow war nach der Trennung vom früheren Präsidenten Wu Ching-Kuo (Taiwan) seit Januar dieses Jahres bereits Interimspräsident der AIBA.

NBA-Profi Schröder baut mit Oklahoma Siegesserie aus

WASHINGTON (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist mit den Oklahoma City Thunder weiter auf dem Vormarsch.

Nach dem Fehlstart in die NBA-Saison siegte das neue Team des deutschen Topstars am Freitag (Ortszeit) bei Washington Wizards deutlich mit 134:111 und gewann zum vierten Mal in Serie. Die Schröder-Mannschaft hat nach dem klaren Auswärtssieg eine Bilanz von vier Erfolgen und vier Niederlagen. Schröder gehörte mit 16 Punkten und fünf Assists zu Oklahomas Leistungsträgern.