Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.18

«Der Spiegel»: Neue Pläne für Fußball-Superliga

BERLIN (dpa) - Die Einführung einer Superliga als Konkurrenz zur Champions League im europäischen Vereinsfußball wird laut einem Medienbericht wieder konkreter.



Eine Beraterfirma soll Real Madrid im Oktober entsprechende Pläne vorgelegt haben, berichtete «Der Spiegel» am Freitag. Demnach sei vorgesehen, dass 16 Topclubs, darunter die Bundesligisten FC Bayern München und Borussia Dortmund, eine Absichtserklärung im Laufe dieses Monats unterzeichnen. Sollten die Pläne umgesetzt werden, wäre das 2021 das Aus für die von der UEFA getragene Champions League in ihrer jetzigen Form. Die Superliga würde nach diesen Vorstellungen privatwirtschaftlich und damit außerhalb der bestehenden Verbände organisiert werden.

Nach «Spiegel»-Bericht: FC Bayern bekennt sich zur Bundesliga

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat nach Berichten über neue Pläne für eine europäische Fußball-Superliga ein Bekenntnis zur Bundesliga und zu den bestehenden Europokal-Wettbewerben abgelegt.



«Der FC Bayern München steht zu seiner Mitgliedschaft in der Fußball-Bundesliga, und solange ich Vorstandsvorsitzender des FC Bayern bin, auch zu den von UEFA und ECA gemeinsam organisierten Club-Wettbewerben», äußerte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Freitagabend in einer Presseerklärung des FC Bayern.

3:0 in Stuttgart: Eintracht Frankfurt verschärft Krise des VfB

STUTTGART (dpa) - Mit einem 3:0 (2:0)-Sieg bei Tabellen-Schlusslicht VfB Stuttgart hat Eintracht Frankfurt die Krise der Schwaben noch verschärft.



Für die Tore der Hessen zum Auftakt des 10. Spieltags der Fußball-Bundesliga sorgten am Freitagabend vor 58 016 Zuschauern Sebastien Haller (11. Minute), Ante Rebic (32.) und Nicolai Müller (89.). Zumindest für 24 Stunden kletterte die Eintracht durch den fünften Saisonsieg mit 17 Punkten auf Platz drei. Stuttgart ist als Tabellenletzter noch punktgleich mit Fortuna Düsseldorf (beide 5). Der Aufsteiger spielt erst am Sonntag in Mönchengladbach.

Sportgericht verhängt gegen Dortmund Fan-Ausschluss auf Bewährung

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Erstligist Borussia Dortmund ist wegen des massiven Fan-Fehlverhaltens im Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim zu einem Ausschluss seiner Anhänger in den nächsten drei Gastspielen beim Bundesligarivalen verurteilt worden.



Die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt, die am 30. Juni 2022 endet. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ahndete damit am Freitag die wüsten Beleidigungen von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp und das Zeigen eines Hass-Plakats mit dem Konterfei des 78-Jährigen hinter einem Fadenkreuz in der Partie am 22. September. Dortmund wurde zudem mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro und weiteren Auflagen belegt.

Turnerin Seitz holt ihre erste WM-Medaille: Bronze am Stufenbarren

DOHA (dpa) - Die deutsche Meisterin Elisabeth Seitz hat am Freitag in Doha ihre erste Medaille bei Turn-Weltmeisterschaften erkämpft.



Die 24 Jahre alte Stuttgarterin gewann im Aspire Dome der katarischen Hauptstadt mit 14,600 Punkten die Bronzemedaille am Stufenbarren. Erstmals in der 115 Jahre langen Geschichte der Turn-WM ging der Titel an Belgien. Europameisterin Nina Derwael setzte sich mit 15,20 Punkten vor der neuen Rekordweltmeisterin Simone Biles durch (14,70). Die US-Amerikanerin hatte zuvor den insgesamt 13. WM-Titel ihrer Karriere gewonnen.

IOC gibt Zahlungen an Biathlon-Weltverband wieder frei

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Zahlungen an den Biathlon-Weltverband IBU wieder freigegeben.



Wie das IOC am Freitag mitteilte, seien nach einem Treffen von IOC-Präsident Thomas Bach und dem neuen IBU-Präsidenten Olle Dahlin sämtliche Beschränkungen aufgehoben worden. Im Juni hatte das IOC im Zuge des sich abzeichnenden Doping- und Korruptionsskandals sämtliche Zuwendungen an den Biathlon-Weltverband gestoppt. Zur Aufhebung der Sanktionierung musste die IBU einen neuen Präsidenten wählen und seine Anti-Doping-Verfahren reformieren. Zudem musste sie darüber Bericht erstatten, wie sie die russischen Dopingfälle untersucht.

Fürth rettet einen Punkt gegen Bochum - Dynamo Dresden gewinnt

FÜRTH (dpa) - Mit großer Moral hat die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga die erste Heimniederlage der Saison abgewendet.



Mittelstürmer Daniel Keita-Ruel erzielte am Freitagabend in der Nachspielzeit den Ausgleich beim 2:2 (0:2) gegen den VfL Bochum. Mit 20 Punkten schlossen die Fürther zum Führungsduo 1. FC Köln und Hamburger SV (beide 21 Zähler) auf. Dynamo Dresden hat seine Serie von vier sieglosen Spielen gestoppt. Die Sachsen besiegten den SV Sandhausen mit 3:1 (2:1) und festigten mit dem fünften Saisonerfolg ihren Platz im Tabellen-Mittelfeld.

Ex-Wolfsburger Nicklas Bendtner zu 50 Tagen Haft verurteilt

KOPENHAGEN (dpa) - Der ehemalige Wolfsburger Fußball-Profi Nicklas Bendtner ist am Freitag zu einer 50-tägigen Haftstrafe verurteilt worden.



Das Gericht in Kopenhagen sah es als erwiesen an, dass der 30 Jahre alte Däne einen Taxifahrer während eines Streits am 9. September so hart schlug und trat, dass dieser unter anderem einen Kieferbruch erlitt. Die Schwere der Verletzung sei auch ein Grund, warum die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde, teilte das Gericht mit.

Nico Ihle holt sechsten Titel in Serie - Beckert zum 18. Mal Meister

INZELL (dpa) - Patrick Beckert hat seine Siegesserie bei deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften am Freitag in Inzell fortgesetzt und seinen insgesamt 18. Titel erkämpft. Zum sechsten Mal in Serie gewann der Erfurter zum Auftakt der Saison die 5.000 Meter in 6:19,53 Minuten.



Über 500 Meter verlängerte auch der Olympia-Achte Nico Ihle aus Chemnitz mit dem sechsten Titel seine Erfolgsserie bei deutschen Meisterschaften. Allerdings musste der Sachse diesmal in 35,18 Sekunden den Sieg mit dem zeitgleichen Inzeller Joel Dufter teilen.