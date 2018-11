Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.18

Viertelfinal-Aus für Alexander Zverev beim Tennis-Turnier in Paris

PARIS (dpa) - Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Paris im Viertelfinale ausgeschieden.



Der 21-Jährige verlor am Freitag gegen den Russen Karen Chatschanow deutlich mit 1:6, 2:6. Allerdings hatte Zverev auch sichtlich Probleme mit seinem Schlagarm und wurde deshalb bereits im ersten Satz minutenlang behandelt. Vor allem beim eigenen Aufschlag konnte die deutsche Nummer eins nicht den nötigen Druck auf Chatschanow ausüben. Zwar versuchte sich Zverev im zweiten Satz noch einmal gegen die Niederlage zu stemmen, die Schmerzen am Arm schienen aber zu groß. Nach nur 70 Minuten war die Partie beendet.

McDonald's hört als DFB-Sponsor auf - Künftig E-Sport und Trendsport

BERLIN (dpa) - Der Fast-Food-Gigant McDonald's beendet nach 15 Jahren sein Sponsoring beim Deutschen Fußball-Bund.



Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wird es sich dafür künftig stärker beim E-Sport und Trendsportarten engagieren. So solle die am Jahresanfang gestartete Partnerschaft mit der Electronic Sports League (ESL) auch 2019 fortgesetzt werden. Die Entscheidung spiegele die generelle Markenstrategie wider, näher an die Lebenswelt der Teens und Twens anzuschließen, hieß es zur Begründung.

Süd- und Nordkorea wollen IOC über Olympia-Bewerbung informieren

SEOUL (dpa) - Süd- und Nordkorea wollen das Internationale Olympische Komitee (IOC) offiziell über ihr Vorhaben einer gemeinsamen Bewerbung um die Sommerspiele 2032 informieren. Dazu solle bald ein Schreiben an das IOC geschickt werden, berichteten südkoreanische Sender am Freitag im Anschluss an Gespräche zwischen Unterhändlern beider Seiten in der grenznahen nordkoreanischen Stadt Kaesong. Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte im September in Pjöngjang bei seinem dritten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Kandidatur für Olympia 2032 angekündigt.

WADA-Chefermittler: Russland muss Zugang zu Labordaten gewähren

MÜNCHEN (dpa) - Der Chefermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) erwartet bei weiteren Verstößen Russlands zügig erneute Sanktionen.



Der deutsche Chefermittler Günter Younger sagte in einem Interview der Münchner Zeitung «tz» (Samstag-Ausgabe), die heftig kritisierte Rehabilitierung der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA sei nötig gewesen, damit Russland mit den nun geltenden neuen Regeln konfrontiert werden könne. Die Rehabilitierung gehe mit der Forderung einher, bis zum Ende des Jahres unter anderem Labordaten zu liefern. «Wir sprechen dabei von etwa 9.000 Proben, die wir genauer anschauen wollen», erklärte Younger.

Polizei ermittelt gegen mehr als 300 Nürnberg-Anhänger

NÜRNBERG (dpa) - Nach den Ausschreitungen vor und während des DFB-Pokalspiels von Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg (2:4 im Elfmeterschießen), ermittelt die Polizei gegen 312 Nürnberg-Anhänger.



Allen werde schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Polizei Rostock am Freitag. Die Gruppe war am Mittwoch Stunden vor dem Spiel auf dem Weg zu einem Treffpunkt der Rostocker Fanszene auf eine Gruppe Hansafans getroffen. Die gleichzeitig eintreffende Polizei hatte versucht, beide Fangruppen zu trennen. Anschließend hatte sie über 300 Nürnberger festgesetzt.

Prozess gegen Matthias Sammer: Parteien einigen sich außergerichtlich

MÜNCHEN (dpa) - Im Prozess gegen den früheren Sportvorstand des FC Bayern München, Matthias Sammer, ist es zu einer außergerichtlichen Einigung gekommen.



Wie eine Sprecherin des Landgerichts München I am Freitag mitteilte, haben sich beide Partien verglichen. Damit ist auch ein für diesen Montag angesetzter Termin zur Zeugenvernehmung hinfällig. Zum Inhalt des Vergleichs konnte die Sprecherin allerdings keine Angaben machen. Im Prozess gegen Matthias Sammer wegen arglistiger Täuschung im Zusammenhang mit der Vermittlung eines Fußballprofis ging es um einen Streitwert von 64 750 Euro.

Nationalspielerin Popp verlängert bis 2022 beim VfL Wolfsburg

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp hat sich langfristig an den Bundesligisten VfL Wolfsburg gebunden.



Die 27 Jahre alte Stürmerin verlängerte ihren bis 2019 gültigen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2022. «Dass sie sich so klar zum Verein bekennt, anstatt eine neue Herausforderung zu suchen, ist ein tolles Signal», sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. Popp wechselte 2012 vom FCR Duisburg nach Wolfsburg und gewann mit den Norddeutschen neben vier Meistertiteln 2013 und 2014 die Champions League. In 181 Pflichtspielen erzielte die Olympiasiegerin von 2016 insgesamt 92 Treffer für den VfL.

Schröder siegt erneut mit Oklahoma City Thunder

CHARLOTTE (dpa) - Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert.



Die Thunder setzten sich am Donnerstag (Ortszeit) mit 111:107 (44:48) gegen die Charlotte Hornets durch. Der 25-jährige Braunschweiger erzielte 21 Punkte und verteilte fünf Assists. Topscorer der Partie war Russell Westbrook mit 29 Punkten und zehn Assists. Für die Thunder war es der dritte Sieg im siebten Saisonspiel.

Australischer Fußballclub und Ex-Sprintstar Bolt trennen sich

CANBERRA (dpa) - Nur gut zwei Monate nach seinem Debüt beim australischen Klub Central Coast Mariners ist das Fußball-Abenteuer von Sprintlegende Usain Bolt dort bereits wieder beendet.



Der Verein teilte am Freitag mit, der Test sei mit «sofortiger Wirkung» beendet, nachdem sich die Parteien nicht auf einen Vertrag hätten verständigen können. Bolt hatte für den Verein aus der A-League seit Ende August gekickt. Der jamaikanische Weltrekordler kam in der Vereinsmitteilung auch zu Wort: «Ich wünsche dem Verein Erfolg für die kommende Saison», wird er zitiert. Bolts Vertreter und die Mariners hatten sich wegen des Gehalts auf keinen Vertrag einigen können.

Simone Biles alleinige Turn-Rekordhalterin: 13. WM-Titel am Sprung

DOHA (dpa) - Simone Biles hat am Freitag den insgesamt 13. WM-Titel ihrer Karriere gewonnen und ist damit zur erfolgreichsten Sportlerin der Turn-Historie aufgestiegen.



Nachdem die US-Amerikanerin bei den Weltmeisterschaften in Doha zuvor schon die Goldmedaillen im Team und im Mehrkampf geholt hatte, siegte sie im Aspire Dome der katarischen Hauptstadt erstmals auch am Sprung. Mit ihrem Allroundsieg zog die 21 Jahre alte Texanerin tags zuvor mit dem Weißrussen Witali Scherbo gleich, der zwischen 1991 und 1996 zwölf WM-Titel erkämpft hatte.