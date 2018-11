Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.18

Tuchel setzt Torwart-Legende Buffon bei Paris Saint-Germain ein

PARIS (dpa) - Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon soll nach dem Willen von Trainer Thomas Tuchel bei den beiden nächsten Spielen von Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain zum Einsatz kommen.



PSG mit den Superstars Neymar und Kylian Mbappé spielt in der ersten französischen Liga am Freitag gegen Lille und am kommenden Dienstag in der Champions League gegen den SSC Neapel. «Er hat eine sehr wichtige Rolle für uns, weil er eine Legende ist», sagte Tuchel am Donnerstag mit Blick auf den 40 Jahre alten Buffon.

Hertha BSC erhöht Sicherheitsvorkehrungen im Olympiastadion

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC reagiert mit einer Reihe von Maßnahmen auf die schweren Fan-Ausschreitungen am vergangenen Samstag in Dortmund.



Der Hauptstadtclub untersagt beginnend mit dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig «das Einbringen von Bannern, Spruchbändern, Blockfahnen und Doppelhaltern», hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Verbote gelten «bis auf Weiteres» sowohl für die Heim- als auch die Auswärtsbereiche im Olympiastadion. Da Hertha die «Sicherheit aller Zuschauer bestmöglich gewährleisten» möchte, werden künftig auch die Sicherheitsmaßnahmen «insbesondere bei den Einlasskontrollen» verschärft.

Bayerns Basketballer verpassen Euroleague-Überraschung in Istanbul

ISTANBUL (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague eine Überraschung verpasst.



Der deutsche Meister verlor am Donnerstag trotz einer starken Vorstellung beim Top-Team Fenerbahce Istanbul mit 84:88 (48:51). Nach fünf Spieltagen in der Königsklasse haben die Münchner zwei Siege und drei Niederlagen auf dem Konto und stehen im Mittelfeld der Tabelle. Der US-Amerikaner Devin Booker war am Ende mit 15 Punkten bester Schütze der Bayern.

EHC Red Bull München mit Heimsieg gegen Eisbären Berlin

MÜNCHEN (dpa) - Der EHC Red Bull München hat seine Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga fortgesetzt.



Am Donnerstagabend gewann der Meister gegen die Eisbären Berlin in eigener Halle mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) und feierte damit den sechsten Erfolg hintereinander. Maximilian Kastner, Mark Voakes und Patrick Hager sorgten mit ihren Toren für den Sieg der Gastgeber gegen den Finalgegner der vergangenen Saison. Für die Berliner traf Mark Cundari.

Handball-Meister Flensburg gewinnt Topspiel gegen Magdeburg

FLENSBURG (dpa) - Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt hat seine Tabellenführung in der Handball-Bundesliga dank eines 26:25 (14:11)-Sieges gegen Verfolger SC Magdeburg ausgebaut.



Der Meister verfügt nach dem verdienten Erfolg im Topspiel über 22:0 Punkte und revanchierte sich zugleich für das bittere Pokal-Aus vor 16 Tagen gegen den SCM, der nun 20:4 Zähler auf dem Konto hat. Oben dran bleibt Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen (17:3), der sich beim starken Aufsteiger Bergischer HC mit 30:25 (13:11) durchsetzte. EHF-Cup-Sieger Füchse Berlin kassierte mit dem 25:30 (12:17) gegen den TVB Stuttgart schon die vierte Saisonpleite und verabschiedete sich damit vorzeitig aus dem Titelrennen.

Alexander Zverev beim Tennis-Turnier in Paris im Viertelfinale

PARIS (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Paris das Viertelfinale erreicht.



Der 21-Jährige setzte sich am Donnerstag in der französischen Hauptstadt gegen den Argentinier Diego Schwartzman souverän mit 6:4, 6:2 durch. Der gebürtige Hamburger verwandelte bei der mit 5,4 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung nach 1:21 Stunden seinen ersten Matchball. In der Runde der besten Acht trifft die deutsche Nummer eins auf den Russen Karen Chatschanow, der sich in seinem Achtelfinale gegen den Amerikaner John Isner durchgesetzt hatte.

Biles trotz Fehlern zum Rekord: Vierter Mehrkampf-Titel bei Turn-WM

DOHA (dpa) - Simone Biles hat trotz ungewohnter Fehler als erste Turnerin zum vierten Mal den Titel der Mehrkampf-Weltmeisterin erkämpft.



Beim Weltchampionat in Doha setzte sich die 21 Jahre US-Amerikanerin am Donnerstag mit 57,491 Punkten vor der Japanerin Mai Murakami (55,798) und Titelverteidigerin Morgan Hurd (USA/55,732 Punkte) durch. Damit baute die viermalige Olympiasiegerin ihr Konto als Rekordweltmeisterin auf zwölf Titel aus. Die deutsche Meisterin Elisabeth Seitz kam nicht über Platz 21 hinaus (51,566 Punkte).