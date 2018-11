Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.18

FC Bayern bewirbt sich um Champions-League-Finale 2021

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München träumt von einem zweiten «Finale dahoam». Der deutsche Fußball-Rekordmeister will sich mit der Allianz Arena um die Austragung des Champions-League-Endspiels im Jahr 2021 bewerben.



Die Bewerbung werde vom Deutschen Fußball-Bund bei der Europäischen Fußball-Union eingereicht werden, wie der zweimalige Champions-League-Sieger am Donnerstag bekanntgab. «Ich darf bestätigen, dass sich der FC Bayern gemeinsam mit der Stadt München um die Austragung des Champions-League-Finales 2021 in der Allianz Arena offiziell bewerben wird», äußerte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Vereinsmitteilung.

Argentinien erwägt Bewerbung um Olympische Winterspiele 2026

LAUSANNE (dpa) - Buenos Aires und die 3.000 Kilometer südlich gelegene argentinische Provinzstadt Ushuaia in Feuerland prüfen, ob sie sich nachträglich um die Olympischen Winterspiele 2026 bewerben.



Das bestätigte das Internationale Olympische Komitee am Donnerstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Nationale Olympische Komitee Argentiniens will eine Machbarkeitsstudie vornehmen. Das IOC hatte auf seiner Sessionssitzung im September in der argentinischen Hauptstadt die Städte Calgary, Stockholm und Mailand/Cortina d'Ampezzo in den Kreis der Anwärter aufgenommen. Doch die Bewerbungen in Kanada und Schweden wackeln, in Italien ist die Finanzierung unklar. Die Spiele sollen im Juni 2019 in Lausanne vergeben werden.

Görges erreicht Halbfinale bei B-WM der Tennis-Damen

ZHUHAI (dpa) - Vorjahressiegerin Julia Görges ist doch noch in das Halbfinale bei der B-WM der Tennis-Damen in China eingezogen und hat sich einen Tag vor ihrem 30. Geburtstag selbst beschenkt.



Die deutsche Titelverteidigerin gewann am Donnerstag in Zhuhai ihr entscheidendes Gruppenspiel 6:2, 7:6 (7:5) gegen die Belgierin Elise Mertens. Damit schaffte Görges nach ihrer Drei-Satz-Niederlage zum Auftakt gegen die Estin Anett Kontaveit den notwendigen glatten Erfolg, um Erste in ihrer Dreier-Gruppe zu werden.

Zahlreiche Ermittlungsverfahren nach Fußball-Randale in Rostock

ROSTOCK (dpa) - Bei den Ausschreitungen rund um das DFB-Pokalspiel des Fußball-Drittligisten Hansa Rostock gegen Bundesligist 1. FC Nürnberg (2:4 im Elfmeterschießen) sind nach Angaben der Polizei zwölf Beamte leicht verletzt worden.



Insgesamt seien 613 Polizisten im Einsatz gewesen, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Gegen mehrere Männer laufen demnach Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, versuchten Raubes und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Dallas verliert weiter ohne Nowitzki

LOS ANGELES (dpa) - Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen NBA erneut verloren. Gegen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James zogen die Texaner am Mittwoch (Ortszeit) knapp mit 113:114 (59:66) den Kürzeren.



Für Dallas war es die fünfte Niederlage hintereinander. Wesley Matthews (21 Punkte) und Harrison Barnes (19 Punkten) waren die erfolgreichsten Punktesammler aufseiten der Mavs. Der 26-jährige Würzburger Maxi Kleber erzielte vier Punkte und holte fünf Rebounds. Landsmann Dirk Nowitzki fehlt seinem Team weiter aufgrund einer Verletzung.