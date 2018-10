Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.18

Favoriten erreichen Pokal-Achtelfinale - Hannover und Amateure raus

BERLIN (dpa) - Die Favoriten haben sich zum Auftakt der zweiten Runde im DFB-Pokal keine Blöße gegeben.



Der FC Bayern München gewann beim SV Rödinghausen mit 2:1 (2:0). Der Regionalligist verkaufte sich nach anfänglichen Problemen gegen den Rekord-Pokalsieger allerdings teuer. Im ersten direkten Erstliga-Duell dieser Pokal-Saison setzte sich der VfL Wolfsburg bei Hannover 96 mit 2:0 (1:0) durch und erreichte ebenfalls das Achtelfinale. Fünftligist Chemie Leipzig mit 0:3 (0:2) gegen Zweitligist SC Paderborn sowie Viertligist SSV Ulm 1846 mit 1:5 (1:4) gegen Fortuna Düsseldorf schieden aus. Das Duell der Zweitligisten gewann der 1. FC Heidenheim gegen den SV Sandhausen mit 3:0 (2:0). Hertha BSC siegte bei Zweitligist Darmstadt 98 mit 2:0 (0:0). Der Hamburger SV gewann beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden 3:0 (1:0).

Deutsche Turnerinnen scheitern am Schwebebalken: Nur WM-Platz acht

DOHA (dpa) - Die deutschen Turnerinnen haben den Rückenwind der knapp geschafften Qualifikation bei den Weltmeisterschaften von Doha nicht nutzen können.



Der Riege misslang mit 159,428 Punkten auf Platz acht das Vorhaben, das bisher beste WM-Abschneiden seit der Vereinigung zu toppen. Es war das dritte Team-Finale mit deutscher Beteiligung nach 2001 in Gent und 2011 in Tokio, wo das Team auf Rang sechs kam. Der Sieg ging am Dienstag an die favorisierte Riege der USA um die viermalige Olympiasiegerin Simone Biles (171,629 Punkte) vor Russland und China.

Calgarys Bewerbung für Winterspiele 2026 vor dem Aus

CALGARY (dpa) - Die Bewerbung der kanadischen Stadt Calgary um die Olympischen Winterspiele 2026 steht kurz vor dem Aus.



Bei Gesprächen zwischen dem Staat, der Provinz Alberta und der Stadt Calgary über die Finanzierung habe am Dienstag keine Einigung erzielt werden können, berichten mehrere Medien. Daraufhin empfahl das örtliche Bewerbungskomitee dem Stadtrat, sowohl den Bewerbungsprozess einzustellen als auch eine für den 13. November geplante Bürgerbefragung abzusagen. Der Stadtrat entscheidet an diesem Mittwoch.

Früheres FIFA-Council-Mitglied Nyantakyi lebenslang gesperrt

ZÜRICH (dpa) - Der frühere hochrangige FIFA-Funktionär Kwesi Nyantakyi aus Ghana ist lebenslang für alle Fußball-Aktivitäten gesperrt worden.



Die Ethikkommission des Weltverbandes verhängte zudem eine Geldstrafe von 500.000 Schweizer Franken (439.000 Euro), wie die FIFA am Dienstag mitteilte. Hintergrund sind Korruptions- und Bestechungsvorwürfe gegen das einstige Mitglied des FIFA-Councils. Der ehemalige Präsident des ghanaischen Verbandes war schon im Sommer festgenommen worden.

Staatsministerin Bär kritisiert DOSB für E-Sport-Entscheidung

BERLIN (dpa) - Die Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung, Dorothee Bär (CSU), hat den Deutschen Olympischen Sportbund dafür kritisiert, dass er den E-Sport nicht in Gänze unter sein Dach nehmen will.



Die Staatsministerin sagte am Dienstag in einer Mitteilung: «Die Positionierung des DOSB ist vor dem Hintergrund des digitalen Wandels, in dem sich die Welt befindet, schwer nachvollziehbar. Es sollten die Chancen des E-Sports als eine Bereicherung und Ergänzung zum analogen Sport im Vordergrund stehen.» Es sei ein Irrtum, dass es nur ein «entweder oder» zwischen digitaler und analoger Welt geben könne und nicht ein «sowohl als auch».

Kaczmarek neuer Trainer bei Fußball-Drittligist Fortuna Köln

KÖLN (dpa) - Tomasz Kaczmarek wird neuer Trainer bei Fortuna Köln. Wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, tritt der 34 Jahre alte Pole die Nachfolge von Uwe Koschinat an, der vor gut zwei Wochen zum Zweitligisten SV Sandhausen gewechselt war.



«Mit Tomasz Kaczmarek haben wir einen neuen Cheftrainer gefunden, der optimal in unser Anforderungsprofil passt. Er ist jung und hat auf seinen vorherigen Stationen unter teils schwierigen Bedingungen als akribischer Trainer seine ersten Erfahrungen gesammelt», sagte Fortuna-Geschäftsführer Michael Schwetje.