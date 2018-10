Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.18

BVB-Torjäger Alcácer hofft auf Comeback im Pokal-Duell gegen Union

DORTMUND (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund kann vor dem Pokalspiel gegen den Zweitliga-Dritten Union Berlin am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) auf ein Comeback von Paco Alcácer hoffen.



Der 25 Jahre alte Neuzugang aus Barcelona hat seine Oberschenkelblessur überwunden, die er am 20. Oktober beim 4:0 seines Teams in Stuttgart erlitten hatte. Allerdings ließ Trainer Lucien Favre offen, ob er mit dem ins Training zurückgekehrten spanischen Torjäger plant: «Ich weiß noch nicht. Man wird sehen, ob es möglich ist.» Sicher ausfallen wird Lukasz Piszczek. Der Außenverteidiger hatte sich am Samstag beim 2:2 gegen Hertha BSC einen Knieprellung zugezogen.

Dallas verliert weiter ohne Nowitzki - Thompson bricht NBA-Rekord

SAN ANTONIO (dpa) - Die aktuelle Niederlagenserie der Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA hält weiter an.



Die Mavs verloren ohne den verletzten Dirk Nowitzki am Montag (Ortszeit) das texanische Derby gegen die San Antonio Spurs mit 108:113 (45:53, 102:102) nach Verlängerung. Für Dallas war es die vierte Niederlage hintereinander. Mit einer Rekord-Einlage führte Klay Thompson Titelverteidiger Golden State Warriors zum fünften Erfolg in Serie. Der 28-Jährige erzielte nicht nur 52 Punkte beim deutlichen 149:124 (92:50)-Erfolg seines Teams gegen die Chicago Bulls, mit 14 verwandelten Dreiern im Spiel stellte er zudem einen neuen NBA-Rekord auf.

CAS: Konakbajew darf zu Präsidenten-Wahl bei Box-Weltverband antreten

LAUSANNE (dpa) - Der Kasache Serik Konakbajew darf nach einem Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs CAS für das Präsidenten-Amt des Amateurbox-Weltverbandes AIBA kandidieren.



Der CAS teilte am Dienstag mit, dass das Gremium dem Einspruch Konakbajews gegen seinen Ausschluss von der Wahl nach einer Anhörung entsprochen habe. Er kann damit beim Kongress am Samstag gegen den Interimspräsidenten Gafur Rachimow antreten. AIBA-Vizepräsident Konakbajew, der auch Präsident der asiatischen Box-Konföderation ist, war vom AIBA-Wahlkomitee am 1. Oktober nicht auf die Liste der Präsidentschafts-Kandidaten gesetzt worden. Der Schritt war mit Formalien begründet worden. Das Internationale Olympische Komitee schließt angesichts der Turbulenzen im Verband einen Verbannung von Boxen aus dem olympischen Programm für Tokio 2020 nicht aus.

Ronaldo zu Vorwürfen: «Wahrheit wird ans Licht kommen»

PARIS (dpa) - Fußballstar Cristiano Ronaldo ist nach den Vergewaltigungsvorwürfen einer US-Amerikanerin davon überzeugt, dass sich die Angelegenheit aufklären wird. «Ich weiß, wer ich bin und was ich gemacht habe.



Die Wahrheit wird ans Licht kommen», sagte der 33-jährige mehrmalige Weltfußballer der französischen Fachzeitschrift «France Football». Im Detail ging er auf die Vorwürfe von Kathryn Mayorga nicht ein. Mayorga hatte Ronaldo vorgeworfen, sie 2009 vergewaltigt zu haben. Ihr Anwalt Leslie Stovall hat bei einem Gericht in Las Vegas eine Zivilklage eingereicht. Ronaldo hatte bereits via Twitter erklärt, ein «reines Gewissen» zu haben.

Schwenninger Wild Wings trennen sich von Trainer Cortina

SCHWENNINGEN (dpa) - DEL-Schlusslicht Schwenninger Wild Wings hat sich von Trainer Pat Cortina getrennt.



Nach nur zwei Siegen aus bisher 14 Saisonspielen in der Deutschen Eishockey Liga sei der Verein zu dem Schluss gekommen, «einen Impuls setzen zu müssen», sagte der geschäftsführende Gesellschafter Michael Werner in einer Mitteilung vom Dienstag. In den kommenden beiden Spielen gegen die Straubing Tigers und bei den Eisbären Berlin steht Manager Jürgen Rumrich an der Bande. Danach pausiert die DEL zunächst wegen des Deutschland-Cups zehn Tage. Der frühere Bundestrainer Cortina hatte den Club aus Baden-Württemberg im Sommer 2016 übernommen und in der vergangenen Saison erstmals seit 22 Jahren in die Playoffs geführt.

Gewalt in Fußball-Stadion: Personalisierte Eintrittskarten?

DÜSSELDORF (dpa) - In der Diskussion um Gewalt in Fußball-Stadien hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) die Ausgabe von registrierten Tickets ins Gespräch gebracht.



«Wir müssen überlegen, wie wir die Einlasskontrollen an den Stadiontoren professionalisieren und ob wir bei Hochrisikospielen nicht personalisierte Eintrittskarten brauchen», sagte der Politiker der «Bild» (Dienstag). Zuletzt hatte es massive Ausschreitungen von Hertha-Fans beim Bundesliga-Spiel am Samstag in Dortmund gegeben. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte am Montag die Ermittlungen eingeleitet. Sowohl Borussia Dortmund als auch Hertha BSC seien zu einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Pokal: Hecking hat noch leise Hoffnung auf Plea-Einsatz

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking hat zumindest noch leise Hoffnung auf einen Einsatz von Torjäger Alassane Pléa im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals am Mittwoch gegen Bundesliga-Rivale Bayer Leverkusen (20.45 Uhr).



«Es gibt immer Chancen», sagte Hecking am Dienstag: «Es ist kein Muskelfasseriss und kein Muskelriss, es ist eine Zerrung. Und wir warten mal ab, wie es sich in den nächsten Stunden darstellt.» Kurios: Der Verein hatte kurz vor Beginn der Pressekonferenz noch Pléas sicheren Ausfall verkündet.

Leicester City legt Kondolenzbuch für verstorbenen Clubeigner aus

LEICESTER (dpa) - Der englische Fußballclub Leicester City hat am Dienstag ein Kondolenzbuch für Clubeigner Vichai Srivaddhanaprabha und vier weitere Personen ausgelegt, die am Wochenende bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen sind.



Das Buch wird bis auf Weiteres in einem Zelt vor dem Stadion liegen. Vor dem Zelt bildete sich am Dienstag eine Warteschlange. Auf der Leicester-City-Website soll es demnächst auch eine Onlineversion des Kondolenzbuchs geben.

NFL: Quarterback-Star Brady gewinnt mit New England in Buffalo

BUFFALO (dpa) - Quarterback-Star Tom Brady hat mit den New England Patriots in der amerikanischen Football-Liga NFL den fünften Sieg in Serie gefeiert.



Der Super-Bowl-Finalist besiegte am Montag (Ortszeit) auswärts die Buffalo Bills deutlich 25:6 (9:3). Der 41-jährige Spielmacher blieb jedoch ohne Touchdown im Spiel. Insgesamt warf Brady für 324 Yards. Patriots-Running-Back James White erzielte mit einem 1-Yard-Lauf den einzigen Offensiv-Touchdown der Partie. Verteidiger Devin McCourty sorgte per «Pick Six» für den weiteren Touchdown. Kicker Stephen Gostkowski steuerte mit vier verwandelten Field Goals zwölf Punkte zum Sieg bei.