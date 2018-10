Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.18

Real Madrid trennt sich von Trainer Lopetegui

MADRID (dpa) - Der kriselnde Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich von Trainer Julen Lopetegui getrennt.



Real habe die Zusammenarbeit mit dem 52 Jahren alten Fußball-Coach beendet, teilte der Club von Nationalspieler Toni Kroos am Montagabend nach einer Vorstandssitzung in Madrid mit. Der bisherige Trainer der B-Elf, Santiago Solari, werde interimistisch übernehmen. Der 42 Jahre alte Argentinier - ein ehemaliger Real-Profi - wird schon am Mittwoch im Pokalduell bei Melilla und wohl auch am Samstag im Liga-Spiel daheim gegen Real Valladolid auf der Bank sitzen.

Bochum verpasst Sprung auf Rang sechs: 3:3 gegen Regensburg

BOCHUM (dpa) - Der VfL Bochum hat den Sprung auf Platz sechs der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.



Ein spätes Tor von Hamadi Al Ghaddioui in der Nachspielzeit kostete dem Revierclub am Montagabend den fast sicheren Sieg und bescherte dem punktgleichen Team von Jahn Regensburg noch das 3:3 (1:1). Vor 12 621 Zuschauern im Vonovia-Ruhrstadion gingen die Gäste durch Sargis Adamyan (11.) in Führung, doch Robert Tesche (45.+1) und Lukas Hinterseer (54./65.) mit einem Doppelschlag bescherten dem VfL die Führung. Der SSV konnte durch Marc Lais (77./Foulelfmeter) zunächst verkürzen, nachdem VfL-Schlussmann Manuel Riemann (70.) zuvor einen Handelfmeter von Jann George pariert hatte. Als die Partie entschieden schien, traf Al Ghaddioui.

Manchester City siegt ohne Sané bei Tottenham Hotspur

LONDON (dpa) - Englands Fußballmeister Manchester City hat die Tabellenführung in der Premier League erneut verteidigt.



Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola gewann am Montagabend im Londoner Wembley-Stadion bei Tottenham Hotspur 1:0 (1:0) und bleibt somit in dieser Saison weiter ungeschlagen. Riyad Mahrez erzielte bereits in der 6. Minute das Tor des Tages und sorgte für den achten Saisonsieg der Guardiola-Elf in der laufenden Premier-League-Spielzeit. Der deutsche Nationalspieler Leroy Sané saß bei Man City auf der Bank und wurde nicht eingewechselt. Sein Nationalmannschaftskollege Ilkay Ilkay Gündogan stand verletzungsbedingt nicht im Kader.

Polizei von massiven Ausschreitungen der Hertha-Fans überrascht

DORTMUND (dpa) - Die Polizei ist nach eigenen Angaben von den massiven Ausschreitungen von Hertha-Fans beim Bundesligaspiel in Dortmund überrascht worden.



«Wir haben ein Spiel mit geringem Risiko erwartet», sagte der Leiter des Polizeieinsatzes im Stadion, Edzard Freyhoff, am Montag. Es seien deshalb nicht genügend Polizisten im Einsatz gewesen, um mögliche Täter festzusetzen. Er habe keine Veranlassung gesehen, mehr Kräfte anzufordern.

Sportbund geht auf Distanz zum E-Sport

FRANKFURT (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund will den E-Sport nicht in Gänze unter sein Dach nehmen.



Das ist ein Ergebnis der Beratungen einer 25-köpfigen Arbeitsgruppe, das der DOSB am Montag veröffentlichte. Der Dachverband sieht allerdings in elektronischen Sportartensimulationen, die sich eng am eigentlichen Sport orientieren, «für unsere Vereine und Verbände Potenzial für eine Weiterentwicklung», sagte die DOSB-Vorsitzende Veronika Rücker. Der DOSB will kein E-Gaming, zu dem eher sportferne Spiele wie Counter Strike oder League of Legends gehören.

Kreuzbandriss: Handball-Nationalspieler Kühn verpasst Heim-WM

MELSUNGEN (dpa) - Handball-Nationalspieler Julius Kühn fällt für die Heim-Weltmeisterschaft im kommenden Januar aus.



Der Rückraumspieler der MT Melsungen hat sich beim EM-Qualifikationsspiel im Kosovo (30:14) am Sonntagabend einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Der 25-Jährige werde daher mindestens sechs Monate lang ausfallen. Er soll noch am Dienstagvormittag am verletzten Knie operiert werden. Die DHB-Auswahl startet am 10. Januar mit dem Auftaktspiel gegen eine Auswahl Koreas in Berlin in die WM.

Kaiserslautern holt in der 3. Liga weiter auf: 2:1-Sieg in Aalen

AALEN (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt.



Am Montagabend gelang dem Traditionsclub beim VfR Aalen ein 2:1 (0:1)-Erfolg, der die Pfälzer mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Partien bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz heranrücken lässt. Kaiserslautern tat sich gegen gut sortierte Aalener lange schwer und leistete sich viele Fehler im Spielaufbau. Vor 5804 Zuschauern brachte Nicolas Sessa die Gäste zunächst auch in Führung (33. Minute). Unter Mithilfe des patzenden VfR-Keepers Daniel Bernhardt glich der eingewechselte Christian Kühlwetter (67.) aus. Das zweite Joker-Tor von Elias Huth (74.) brachte Lautern den Sieg.