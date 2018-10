Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.18

Nach Fan-Randale in Dortmund: DFB ermittelt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die massiven Ausschreitungen von Hertha-Fans beim Spiel in Dortmund werden den Fußball noch einige Zeit beschäftigen.



Der DFB-Vorstand will sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 7. Dezember mit dem Thema Fan-Gewalt beschäftigen und auf eine gemeinsame Linie verständigen. Der Kontrollausschuss des DFB hat bereits Ermittlungen eingeleitet. Sowohl Borussia Dortmund als auch Hertha BSC seien zu einer Stellungnahme aufgefordert worden, teilte der DFB am Montag mit. Die heftige Prügelei von Berliner Ultras mit der Polizei wenige Minuten nach Anpfiff der Partie zwischen Bundesliga-Tabellenführer BVB und Hertha BSC (2:2) am Samstag hat die Debatte um Fanverhalten, Pyrotechnik und Sicherheit im deutschen Fußball derweil weiter angeheizt.

Preetz zur Fanhilfe-Kritik am Polizei-Einsatz: «Abenteuerlich»

BERLIN (dpa) - Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz hat die Kritik der Fanhilfen des Berliner Fußball-Bundesligisten und von Borussia Dortmund am Verhalten der Polizei bei den Ausschreitungen am Samstag scharf zurückgewiesen.



«Abenteuerlich, ich finde es abenteuerlich. Ich kann dazu nichts anderes sagen. Einen möglicherweise unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei mit Gewalt zu rechtfertigen, das muss mir mal einer erklären», sagte Preetz: «Wir machen uns intensiv Gedanken, wie wir damit umgehen.» In einer gemeinsamen Erklärung der Fanhilfen von Dortmund und Hertha war der Einsatz der Polizei als unverhältnismäßig kritisiert worden.

Hrubesch kritisiert DFB-Jugendarbeit: «Immer einen Schritt zu spät»

BERLIN (dpa) - Der langjährige DFB-Trainer Horst Hrubesch hat die Nachwuchsarbeit im Deutschen Fußball-Bund kritisiert.



«Ich rede seit fünf Jahren davon, dass wir etwas machen müssen», sagte der 67-Jährige in einem am Montag veröffentlichen Interview des «Kicker». «Wir sind immer einen Schritt zu spät, eigentlich müssten wir fünf Schritte voraus sein. Wir haben den Anschluss verpasst und uns nach dem Jahrgang um Boateng, Hummels, Neuer und Özil zu langen zurückgelehnt», sagte der derzeitige Trainer der Frauen-Nationalmannschaft. Hrubesch hatte diese Spielergeneration 2009 zum EM-Titel der U21 geführt und damit einen Grundstein für die weitere Entwicklung der A-Nationalmannschaft gelegt.

Schweinsteigers Zukunft weiter offen: «Werde mit meiner Frau reden»

CHICAGO (dpa) - Auch nach dem letzten Spiel einer enttäuschenden Saison ließ Bastian Schweinsteiger seine Zukunft bei Chicago Fire offen.



«Ich werde mit meiner Frau reden und dann entscheiden», sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 nach der abschließenden Vorrundenpartie seines Teams in der nordamerikanischen MLS. «Es ist schade, dass es hier für uns zu Ende ist. Es war eine unglückliche Saison mit Verletzungen, vor allem zu Beginn», bilanzierte der 34 Jahre alte Schweinsteiger. Chicago beendete die reguläre Saison auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference.

TSG 1899 Hoffenheim mit Rekord-Ergebnis: 28 Millionen Euro Plus

ZUZENHAUSEN (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat nach dem sportlich erfolgreichsten Jahr ihrer Clubgeschichte auch wirtschaftlich ein Rekord-Ergebnis erzielt.



Im Geschäftsjahr 2017/2018 steigerte der Bundesligist seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr nach eigenen Angaben um 47 Prozent auf 163 Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern kletterte von zuvor einer Million auf gut 28 Millionen Euro. Dazu trugen vor allem die Verkäufe der Nationalspieler Niklas Süle und Sandro Wagner zum FC Bayern München bei, die eine Ablösesumme von etwa 20 beziehungsweise 13 Millionen Euro einbrachten. Die TSG übersprang nach zehn Jahren Erstliga-Zugehörigkeit zum dritten Mal hintereinander die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro.

Boston gewinnt Baseball-Meisterschaft mit Sieg im fünften Finalspiel

LOS ANGELES (dpa) - Die Boston Red Sox haben sich die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB gesichert.



Die Red Sox gewannen am Sonntag (Ortszeit) das fünfte Spiel der diesjährigen World Series gegen die Los Angeles Dodgers 5:1. Bostons Offensive überzeugte mit vier Homeruns im Spiel. In der Best-of-Seven-Serie konnten sich die Red Sox mit 4:1 nach Spielen durchsetzen. Für Boston ist es der erste Titelgewinn seit 2013 und der neunte in der Vereinsgeschichte.