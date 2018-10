Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.18

Hamilton erneut vorzeitig Weltmeister: Rang vier reicht

MEXIKO-STADT (dpa) - Lewis Hamilton hat sich bei der Formel-1-Fiesta von Mexiko erneut zum Weltmeister gekürt und das Titel-Duell gegen seinen Herausforderer Sebastian Vettel im Ferrai erneut vorzeitig entschieden.



Nach einem perfekten Start und trotz einiger Probleme beim Reifenkrimi durfte sich der 33 Jahre alte Brite am Sonntag von weit über 100.000 begeisterten Zuschauern auf dem Autodrómo Hermanos Rodríguez feiern lassen. 364 Tage nach seinem WM-Triumph an gleicher Stelle reichte dem Mercedes-Star der vierte Platz zum fünften WM-Titel.

Völler poltert trotz 6:2 - Herrlich-Diskussionen «eine Sauerei»

BREMEN (dpa) - Eigentlich wollte Rudi Völler den Kantersieg an seiner alten Wirkungsstätte in Ruhe genießen.



Doch dann sah sich der Sportdirektor von Bayer Leverkusen doch zu einer seiner berühmten Wutreden gezwungen. «Das war eine Sauerei. Unglaublich», schimpfte Völler nachdem er gehört hatte, dass im Pay-TV-Sender Sky trotz des 6:2 (3:0)-Sieges bei Werder Bremen über die Zukunft von Trainer Heiko Herrlich spekuliert wurde. «Die haben dich vorgeführt», sagte Völler im Kabinengang des Bremer Weserstadions zu Herrlich nach dessen Interview im Bezahlsender.

Schalke 04 mit torlosem Unentschieden bei RB Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Der deutsche Fußball-Vizemeister FC Schalke 04 hat in der Bundesliga bei RB Leipzig ein Unentschieden erkämpft.



Vier Tage nach dem torlosen Remis in der Champions League bei Galatasaray Istanbul gelang dem Team von Trainer Domenico Tedesco am Sonntag auch beim 0:0 im Auswärtsspiel in Leipzig kein Torerfolg. Die Schalker verbesserten sich mit nunmehr sieben Punkten auf Tabellenplatz 15. Leipzig dagegen verpasste drei Tage nach dem 2:0 gegen Celtic Glasgow in der Europa League vor 41.939 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena den fünften Saisonsieg.

Klarer Sieg für deutsche Handballer in der EM-Qualifikation

PRISTINA (dpa) - Die deutschen Handballer haben ihre letzte Pflichtaufgabe vor der Heim-Weltmeisterschaft im Januar locker erledigt.



Im zweiten Qualifikationsspiel für die EM 2020 setzte sich die DHB-Auswahl am Sonntagabend mit 30:14 (15:5) beim krassen Außenseiter Kosovo durch. Kapitän Uwe Gensheimer und Franz Semper waren vor rund 2.300 Zuschauern in Pristina mit jeweils vier Treffern die besten Werfer der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop, der sich zudem über den souveränen ersten Platz in der Quali-Gruppe 1 freuen darf. Auf dem Weg zum WM-Eröffnungsspiel am 10. Januar in Berlin gegen eine Auswahl Koreas wird die DHB-Auswahl am 9. Dezember zum ersten Vorbereitungs-Lehrgang wieder zusammenkommen.

Medien: Real trennt sich von Trainer Lopetegui und holt Conte

MADRID (dpa) - Real Madrid wird laut spanischen Medienberichten am Montag die Trennung von Trainer Julen Lopetegui bekanntgeben.



Als Nachfolger wolle Real-Boss Florentino Pérez den Italiener Antonio Conte verpflichten, berichteten am Sonntagabend unter anderem die gewöhnlich gut informierten Madrider Sportzeitungen «Marca» und «AS». Real hatte am Sonntag in der spanischen Liga mit 1:5 beim Erzrivalen FC Barcelona verloren. Diese Pläne von Pérez wurden der Deutschen Presse-Agentur dpa auch von Personen bestätigt, die dem Clubpräsidenten nahe stehen. «Man hat sich für Conte entschieden, weil er zum Club passt. Es bleibt nur abzuwarten, wann es offiziell mitgeteilt wird», hieß es.

99. Turniersieg: Tennis-Ass Federer schlägt Zverev-Bezwinger in Basel

BASEL (dpa) - Tennis-Star Roger Federer hat zum neunten Mal in Basel gewonnen und beim Heimspiel seinen 99. Turniersieg gefeiert.



Mit mehr Mühe als erwartet setzte sich der 37 Jahre alte Schweizer am Sonntag im Finale mit 7:6 (7:5), 6:4 gegen den neun Jahre jüngeren Zverev-Bezwinger Marius Copil aus Rumänien durch. Nach 1:34 Stunden war das umkämpfte Duell entschieden, mit dem Matchball besiegelte Lokalmatador Federer zugleich seinen 20. Einzel-Sieg bei den Swiss Indoors in Serie.

Darts-Profi Hopp verliert im EM-Halbfinale - 10:11 gegen James Wade

DORTMUND (dpa) - Der deutsche Darts-Profi Max Hopp ist bei der Europameisterschaft in Dortmund im Halbfinale ausgeschieden.



Nach drei überraschenden Siegen verlor der 22 Jahre alte Hesse am Sonntagabend in der Westfalenhalle gegen Favorit James Wade mit 10:11. Hopp schaffte es als zuvor als erster Deutscher in das Halbfinale eines Major-Turniers. Im Duell mit dem Weltklassespieler aus England spielte der Youngster lange Zeit stark und führte sogar mit 9:5. Am Ende brach er ein und verlor das entscheidende Leg.

VfB Friedrichshafen und Schwerin holen erneut Volleyball-Supercup

HANNOVER (dpa) - Der VfB Friedrichshafen und der SSC Palmberg Schwerin haben wie schon im vergangenen Jahr den Supercup gewonnen.



Der deutsche Volleyball-Pokalsieger aus Friedrichshafen setzte sich bei den Männern bereits zum dritten Mal durch und war sogar wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten im Endspiel gegen Meister Berlin Volleys nicht zu bezwingen. Bei den Frauen behielt der Meister aus Schwerin gegen den Pokalsieger Dresdner SC mit 3:1 (25:17, 25:23, 24:26, 25:18) die Oberhand.

Bayern-Basketballer weiter Spitzenreiter - Auch Verfolger-Trio siegt

BREMERHAVEN (dpa) - Titelverteidiger FC Bayern München hat mit dem fünften Sieg im fünften Spiel die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga verteidigt.



Der Double-Gewinner setzte sich am Sonntag bei den Eisbären Bremerhaven mit 89:72 (38:41) durch. Beste Werfer in der Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic waren Kapitän Danilo Barthel (21 Punkte) und Nihad Djedovic (18).

Deußer gewinnt Weltcup-Springen in Verona

VERONA (dpa) - Daniel Deußer hat für den ersten Sieg der deutschen Springreiter in der Weltcup-Saison gesorgt.



Der in Belgien lebende 37-Jährige setzte sich am Sonntag in Verona mit seinem Wallach Calisto Blue im Stechen durch. Das Duo zeigte den schnellsten fehlerfeien Ritt und verwies den Belgier Niels Bruynseels auf Gancia de Muze um zwei Zehntelsekunden auf Rang zwei.