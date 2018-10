Von: Redaktion DER FARANG | 28.10.18

Eintracht Frankfurt rettet Punkt bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Angreifer Sébastien Haller hat Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg einen Punkt gerettet.

Der Franzose schaffte beim 1:1 (0:0) am Sonntagnachmittag in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den späten Ausgleich für die Hessen. Zuvor hatte Adam Zrelak (78.) für Nürnberg getroffen. Mit nun 14 Punkten bleibt die Eintracht von Trainer Adi Hütter Tabellensiebter. Nürnberg (9) verpasste den dritten Saisonsieg und damit auch den Anschluss an das Mittelfeld. Frankfurt hatte zuvor wettbewerbsübergreifend fünfmal nacheinander gewonnen.

St. Pauli verpasst Sprung an die Spitze - Matip trifft für Ingolstadt

DÜSSELDORF (dpa) - Der FC St. Pauli hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Die Hamburger unterlagen am Sonntag im Nordduell Holstein Kiel mit 0:1 (0:0) und verloren damit erstmals wieder nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage. Auch die seit Saisonbeginn unbesiegte Mannschaft von Union Berlin schaffte es mit dem 0:0 gegen Dynamo Dresden nicht, den 1. FC Köln von Platz eins zu verdrängen.

Bayern-Frauen gewinnen Verfolgerduell in Essen - Wolfsburg souverän

ESSEN (dpa) - Bayern München bleibt als einziges Team in der Frauenfußball-Bundesliga Spitzenreiter VfL Wolfsburg auf den Fersen.

Die Münchnerinnen gewannen am Sonntag das Verfolgerduell bei der zuvor punktgleichen SGS Essen mit 2:0 (0:0) und weisen auf Rang zwei weiterhin fünf Zähler Rückstand auf Wolfsburg (21 Punkte) auf. Bereits am Samstag hatte Titelverteidiger Wolfsburg mit dem siebten Zu-Null-Sieg im siebten Spiel seine beeindruckende Serie ausgebaut. Mit dem 7:0 (3:0) gegen Aufsteiger Bayer Leverkusen festigte das Team von Trainer Stephan Lerch die Tabellenführung

Ukrainerin Switolina gewinnt erstmals WTA Finals der Tennis-Damen

SINGAPUR (dpa) - Die Ukrainerin Jelina Switolina hat erstmals die WTA Finals gewonnen und sich damit den bislang wichtigsten Tennis-Titel ihrer Karriere gesichert.

Die Weltranglisten-Siebte setzte sich im Finale der inoffiziellen Damen-WM in Singapur mit 3:6, 6:2, 6:2 gegen Sloane Stephens aus den USA durch. Die 24-Jährige machte am Sonntag nach 2:23 Stunden den Erfolg in ihrem ersten großen Endspiel perfekt.

Stephens hatte im vorigen Jahr bei den US Open triumphiert und stand in dieser Saison im French-Open-Finale. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hatte das Halbfinale durch eine Niederlage gegen Stephens verpasst. Das Turnier war mit sieben Millionen Dollar dotiert.

Zverev-Brüder verlieren Doppel-Finale bei Tennis-Turnier in Basel

BASEL (dpa) - Alexander und Mischa Zverev haben den Doppel-Titel beim Tennis-Turnier in Basel verpasst.

Die Brüder aus Hamburg verloren am Sonntag im Endspiel 2:6, 5:7 gegen den Briten Dominic Inglot und den Kroaten Franko Sugor. Insgesamt standen beide zum sechsten Mal auf der ATP-Tour in einem Doppel-Finale, im vorigen Jahr in Montpellier gewannen sie zusammen den Titel.

Gabius Neunter in Frankfurt - Äthiopierin Assefa läuft Streckenrekord

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Rekordhalter Arne Gabius hat am Sonntag beim Frankfurt-Marathon den neunten Platz erkämpft.

In 2:11:45 Stunden verpasste es der 37 Jahre alte Wahl- Stuttgarter allerdings, bei seinem vierten Start am Main unter 2:10 Stunden zu bleiben. Sieger wurde der Äthiopier Kelkile Gezahegn in 2:06:37 Stunden vor Martin Kosgey aus Kenia, der in 2:06:41 ins Ziel kam. Dritter wurde dessen Landsmann Alex Kibet (2:07:09).

NBA-Rookie Wagner absolviert Test für Entwicklungsteam der Lakers

LOS ANGELES (dpa) - Basketball-Profi Moritz Wagner hat sein Comeback nach einer Knieverletzung gegeben und einen Einsatz für das Farmteam der Los Angeles Lakers absolviert.

Der 21 Jahre alte NBA-Neuling aus Berlin stand am Samstag (Ortszeit) beim 118:89-Sieg der South Bay Lakers im Testspiel der Entwicklungsliga G-League gegen die Northern Arizona Suns für 21 Minuten auf dem Parkett und erzielte fünf Punkte.

Schwergewichts-Ringer Popp verpasst Bronze zum WM-Abschluss

BUDAPEST (dpa) - Eduard Popp hat bei den Ringer-Weltmeisterschaften die Bronzemedaille im Schwergewicht verpasst und dem deutschen Team kein zweites Edelmetall bescheren können.

Der 27-Jährige verlor am Sonntag den Kampf um Platz drei gegen Minseok Kim aus Südkorea mit 1:2. Dem Sportler vom VfL Neckargartach aus Heilbronn blieb der größten Erfolg seiner Karriere verwehrt. Der Deutsche Ringer-Bund beendete die WM mit nur einer Medaille, dem Gold durch Frank Stäbler.