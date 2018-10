Von: Redaktion DER FARANG | 28.10.18

Bayern nach Sieg zunächst Zweiter - BVB nur mit Remis gegen Hertha

BERLIN (dpa) - Tabellenführer Borussia Dortmund hat den erhofften siebten Pflichtspielsieg in der Fußball-Bundesliga kurz vor Schluss noch vergeben, Verfolger Bayern München verkürzte den Rückstand auf den BVB am 9. Spieltag auf zwei Punkte.



Die BVB-Mannschaft von Trainer Lucien Favre kam am Samstag im Top-Duell über ein 2:2 (1:1) gegen Hertha BSC nicht hinaus. Der Ausgleich der Berliner fiel erst in der Nachspielzeit. Der Titelverteidiger aus München gewann mit 2:1 (1:0) beim FSV Mainz. Dennoch führt der BVB weiter mit 21 Punkten, die Bayern sind mit 19 Zählern zumindest über Nacht Zweiter. Nach dem 0:4 bei der TSG Hoffenheim ist der VfB Stuttgart jetzt gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf Tabellenletzter.

Vettel nur von Startplatz vier neben Hamilton - Red Bull dominiert

MEXIKO-STADT (dpa) - Sebastian Vettel hat die Pole Position beim Großen Preis von Mexiko verpasst.



Der 31 Jahre alte Ferrari-Pilot aus Heppenheim, der das Rennen an diesem Sonntag (20.10 Uhr MEZ/RTL) unbedingt gewinnen muss, um die Krönung von WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton zu vertagen, kam nicht über Platz vier hinaus hinter dem britischen Mercedes-Star. Den ersten Startrang sicherte sich am Samstag Daniel Ricciardo von Red Bull. Der Australier verwies seinen niederländischen Teamkollegen und Vorjahressieger Max Verstappen um 26 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz.

Zverev scheitert in Basel - Rumäne Copil fordert Federer im Finale

BASEL (dpa) - Alexander Zverev hat das Endspiel beim ATP-Turnier in Basel überraschend verpasst.



Der Weltranglisten-Fünfte aus Hamburg verlor am Samstag im Halbfinale 3:6, 7:6 (8:6), 4:6 gegen den rumänischen Qualifikanten Marius Copil. Der 28 Jahre alte Weltranglisten-93. hatte im Turnierverlauf allerdings auch schon den einstigen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien bezwungen. In seinem erst zweiten ATP-Finale trifft Copil am Sonntag auf Lokalmatador und Titelverteidiger Roger Federer. Der Schweizer setzte sich im zweiten Halbfinale in nur 65 Minuten mit 6:1, 6:4 gegen den Russen Daniil Medwedew durch.

Liverpool nach 4:1 gegen Aufsteiger Cardiff neuer Tabellenführer

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League vorerst die Tabellenführung übernommen.



Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Reds setzten sich am Samstag zuhause am Ende klar mit 4:1 (1:0) gegen Aufsteiger Cardiff City durch. Mohamed Salah (10. Minute), Sadio Mané (66./87.) und der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (84.) erzielten in Anfield die Tore für das Team von Trainer Jürgen Klopp. Callum Paterson (77.) gelang der Anschlusstreffer für die Gäste. Mit 26 Punkten aus zehn Spielen egalisierte Liverpool den eigenen Vereinsrekord der Saison 2008/09.

Sandro Cortese zum zweiten Mal Motorrad-Weltmeister

DOHA (dpa) - Sandro Cortese hat sich beim Saisonfinale der Supersport- Weltmeisterschaft in Katar seinen zweiten WM-Titel gesichert.



Dem im vergangenen Winter von der Moto2-WM in die seriennahe 600er- Meisterschaft gewechselten Motorrad-Piloten reichte beim Saisonfinale am Samstag in Doha ein zweiter Platz, um die Meisterschaft zu gewinnen. WM-Rivale Jules Cluzel lieferte sich mit Cortese einen harten Kampf, schied aber in der letzten Runde durch einen Sturz aus. Sechs Jahre nach dem Gewinn der Moto3-WM krönte sich Cortese zum zweiten Mal als Weltmeister.

Basketball: Bamberg und Oldenburg bleiben ungeschlagen

BAMBERG (dpa) - Brose Bamberg und die EWE Baskets Oldenburg haben jeweils ihr viertes Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga gewonnen und bleiben in der Spitzengruppe.



Die Franken bezwangen am Samstagabend den sieglosen Mitteldeutschen BC letztlich souverän mit 88:73 (40:33). Das Team von Trainer Luca Banchi setzte sich dabei erst im vierten Abschnitt entscheidend ab. Bester Werfer für Bamberg war Augustine Rubit mit 18 Punkten. Die Oldenburger sorgten beim 91:69 (39:22) über die Fraport Skyliners aus Frankfurt schon vor der Halbzeitpause für klare Verhältnisse.