Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.18

1. FC Köln nur 1:1 gegen Heidenheim - Aue schlägt Bielefeld

BERLIN (dpa) - Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln hat am elften Spieltag erneut daheim nicht gewonnen. Nach dem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Heidenheim führen die Rheinländer nun knapp vor Mitabsteiger Hamburger SV die Tabelle an.



Beide einstigen Fußball-Bundesligisten haben jeweils 21 Punkte, der FC jedoch das bessere Torverhältnis. Serhou Guirassy rettete den Kölnern mit dem Ausgleichstor einen Punkt. Der SC Paderborn musste daheim mit einem 3:3 (2:1) gegen den SV Sandhausen zufrieden sein. Erzgebirge Aue siegte 1:0 (0:0) gegen Arminia Bielefeld, das die vierte Niederlage in Serie kassierte.

Tennisspielerinnen Stephens und Switolina im Endspiel der WTA Finals

SINGAPUR (dpa) - Die Amerikanerin Sloane Stephens und die Ukrainerin Jelina Switolina haben erstmals das Endspiel bei den WTA Finals der Tennis-Damen in Singapur erreicht.



Die letztjährige US-Open-Siegerin Stephens schlug die einstige Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova aus Tschechien am Samstag nach schwachem Start noch 0:6, 6:4, 6:1. Switolina rang zuvor im Halbfinale die Niederländerin Kiki Bertens mit 7:5, 6:7 (5:7), 6:4 nieder. Die Weltranglisten-Siebte greift am Sonntag nach dem bisher wichtigsten Titel in ihrer Karriere.

Patzer im zweiten Lauf: Ski-Ass Rebensburg verpasst Podium in Sölden

SÖLDEN (dpa) - Viktoria Rebensburg hat im ersten Weltcup-Rennen der Saison in Sölden einen Podestplatz verpasst.



Als Zweitplatzierte nach dem ersten Lauf machte die Skirennfahrerin am Samstag im Finale zu viele Fehler und rutschte auf Rang vier. Der Sieg im Ötztal ging an Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich vor der nach Durchgang eins führenden Italienerin Federica Brignone und US-Star Mikaela Shiffrin. Rebensburg fehlten bei leichtem Schneetreiben 0,05 Sekunden auf Shiffrin. Die anderen deutschen Starterinnen Lena Dürr, Veronique Hronek und Andrea Filser verpassten die Top 30 deutlich.

Deutsche Ringer verpassen WM-Halbfinale - Schwergewichtler Popp hofft

BUDAPEST (dpa) - Einen Tag nach dem Titelgewinn von Frank Stäbler haben die letzten deutschen Ringer bei der WM in Budapest die Halbfinals verpasst.



Dem Schwergewichtler Eduard Popp blieb danach als einzigem noch die Chance, zumindest die Hoffnungsrunde um Bronze zu erreichen. Der Griechisch-Römisch-Athlet erlitt am Samstag gegen Adam Coon aus den USA im Viertelfinale eine Schulterniederlage. Der 27-Jährige muss nun auf einen Einzug des Amerikaners in das Finale hoffen, um am Sonntag nochmal kämpfen zu dürfen. Das ist die letzte Chance auf eine zweite deutsche WM-Medaille nach Stäblers Gold.

Deutsche Turnerinnen trotzen dem Strom-Chaos - Seitz stark am Barren

DOHA (dpa) - Die deutschen Turnerinnen haben sich am Samstag bei den Weltmeisterschaften in Doha auch von einer Unterbrechung wegen eines Stromausfalls nicht schocken lassen.



Im dritten von elf Durchgängen der Qualifikation kamen sie auf 161,071 Punkte, belegen damit in der Zwischenwertung den zweiten Platz hinter Japan (162,180 Punkte) und steuern Kurs auf das Team-Finale. Nach dem starken Auftritt der Deutschen am Stufenbarren hatten heftige Regenschauer und ein damit verbundenes Strom-Chaos im Aspire Dome zu einer 30-minütigen Zwangsunterbrechung geführt.

Sven-Göran Eriksson übernimmt Nationalteam der Philippinen

MANILA (dpa) - Der frühere englische Fußball-Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson hat einen Vertrag für sechs Monate als Coach der Philippinen unterzeichnet.



Das gab der Verband des südostasiatischen Staates am Samstag bekannt. Der Schwede wird die Mannschaft bei deren erster Teilnahme am Asien-Cup im Januar und Februar betreuen.

Längstes World-Series-Spiel im Baseball: 7:20 Stunden

LOS ANGELES (dpa) - Mit einem Sieg im längsten Spiel der World-Series- Geschichte haben sich die Los Angeles Dodgers in der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB zurückgemeldet.



Die Kalifornier gewannen am Freitag (Ortszeit) das dritte Spiel gegen die favorisierten Boston Red Sox mit 3:2 nach Extra-Innings. Dodgers-Spieler Max Muncy beendete die Partie nach 7:20 Stunden mit einem Solo-Homerun im 18. Inning. Zuvor konnte sein Teamkollege Yasiel Puig mit einem Single im 13. Inning eine drohende Niederlage abwenden und das Spiel ausgleichen.

Eishockey-Goalie Grubauer gewinnt mit Colorado gegen Ottawa

DENVER (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL einen Heimsieg gefeiert.



Die Avs gewannen am Freitag (Ortszeit) in eigener Halle gegen die Ottawa Senators 6:3 (0:2, 2:1, 4:0). Der 26-jährige Rosenheimer konnte 21 von 24 Schüssen auf sein Tor abwehren. Carl Söderberg (42. Minute), Gabriel Landeskog (47.), Nathan MacKinnon (49.) und Matt Nieto (56.) sorgten mit Treffern im letzten Drittel für die letztendliche Entscheidung zugunsten der Gastgeber.