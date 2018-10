Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.18

Angstgegner bringt Gladbach aus dem Tritt: 1:3-Niederlage in Freiburg

FREIBURG (dpa) - Borussia Mönchengladbach kann nicht mehr beim SC Freiburg gewinnen.



Über 16 Jahre nach dem bisher einzigen Bundesliga-Sieg im Schwarzwald-Stadion setzte sich auch am Freitagabend mit einer 1:3 (1:1)-Niederlage der Auswärtsfluch der zuletzt so starken Borussia im Breisgau fort. Bereits nach 59 Sekunden brachte Fußball-Nationalspieler Nils Petersen die Freiburger per Foulelfmeter in Front. Thorgan Hazard (20. Minute) gelang ebenfalls mit einem Strafstoß der Ausgleich. Luca Waldschmidt (57.) sorgte vor 24.000 Zuschauern nach einer schönen Kombination für die Führung zugunsten der Gastgeber. Lucas Höler (90.+3) stellte den Endstand her.

Ringer Stäbler wieder Weltmeister - Historischer Hattrick perfekt

BUDAPEST (dpa) - Deutschlands bester Ringer Frank Stäbler ist zum dritten Mal nacheinander Weltmeister.



Der Baden-Württemberger holte sich am Freitag in Budapest Gold in der Griechisch-Römisch-Kategorie bis 72 Kilogramm und schrieb Geschichte: Als erster Mattenkämpfer gewann er in drei verschiedenen Gewichtsklassen den WM-Gürtel. 2015 in Las Vegas hatte er bis 66 Kilogramm triumphiert, im Vorjahr war er in Paris bis 71 Kilogramm unschlagbar. Im Finale in Budapest bezwang der 29-Jährige nun den ungarischen Lokalmatadoren Balint Korpasi mit 2:1. Der Sportler vom KSV Musberg sicherte dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) zudem die erste Medaille bei diesem Saisonhöhepunkt.

Zverev und Federer erreichen Halbfinale bei Tennisturnier in Basel

BASEL (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Basel ins Halbfinale eingezogen.



Der Weltranglisten-Fünfte aus Hamburg bezwang den an Nummer acht gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut am Freitag mit 7:5, 6:3. Für den 21-jährigen Zverev war es der vierte Sieg nacheinander gegen den Weltranglisten-26. Bautista Agut. In der Vorschlussrunde an diesem Samstag spielt Zverev gegen den rumänischen Qualifikanten Marius Copil. Das Hallenturnier in Basel ist insgesamt mit gut 2,4 Millionen Euro dotiert. Lokalmatador Roger Federer steht ebenfalls im Halbfinale. Der 37-jährige Basler setzte sich mit 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 gegen den Franzosen Gilles Simon durch.

Adler Mannheim bauen DEL-Tabellenführung aus - DEG verliert

NÜRNBERG (dpa) - Der siebenmalige deutsche Meister Adler Mannheim hat seine Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut.



Am Freitagabend gewann das Team von Trainer Pavel Gross 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) bei den Nürnberg Ice Tigers und holte damit den fünften Sieg in Serie. Mannheim hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten ERC Ingolstadt, der die Kölner Haie 6:0 (3:0, 0:0, 3:0) deklassierte. Mannheim, Ingolstadt und auch Meister EHC Red Bull München profitierten vom 3:6 (1:3, 0:1, 2:2) des bisherigen Zweiten Düsseldorfer EG bei den Iserlohn Roosters. Die DEG rutschte damit auf Rang vier ab. Auch München zog nach dem knappen 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) im Derby bei den Augsburger Panthern an Düsseldorf vorbei.

Nach Trainerwechsel: Hamburger SV feiert 1:0-Sieg in Magdeburg

MAGDEBURG (dpa) - Der Hamburger SV hat Neu-Coach Hannes Wolf eine perfekte Premiere beschert und seine Ergebniskrise gestoppt.



Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Freitagabend beim 1. FC Magdeburg mit 1:0 (0:0) durch und kletterte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Vor 23.000 Zuschauern in der ausverkauften MDCC-Arena machte Khaled Narey (75. Minute) den sechsten Saisonerfolg perfekt, nachdem zuvor sein Teamkollege David Bates (53. Minute) nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Der zu Hause noch sieglose Aufsteiger wartet weiter auf den zweiten Saisonerfolg und bleibt in Abstiegsgefahr.

Darmstadt stoppt Negativserie: Sieg über Greuther Fürth

DARMSTADT (dpa) - Nach sechs Spielen ohne Sieg hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 erstmals wieder gewonnen.



Gegen die SpVgg Greuther Fürth siegte das Team von Trainer Dirk Schuster am Freitagabend mit 2:0 (1:0). Vor 14.050 Zuschauern am Böllenfalltor trafen Tobias Kempe (23. Minute) und Serdar Dursun (75.). Fürth verlor damit erstmals seit vier Spielen wieder eine Partie und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze.