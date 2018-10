Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.18

Frankfurt siegt weiter: 2:0 in der Europa League gegen Limassol

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League einen weiteren großen Schritt Richtung K.o.-Runde gemacht.



Das Team von Trainer Adi Hütter setzte sich am späten Donnerstagabend souverän 2:0 (2:0) gegen Apollon Limassol aus Zypern durch und führt die Tabelle der Gruppe H mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten nach drei Spielen an. Vor 47.000 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena schossen Filip Kostic (13. Minute) und Sebastien Haller (32.) früh eine beruhigende Führung für die Hessen heraus. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste zwar Torchancen, doch Frankfurt verteidigte den Vorsprung letztlich erfolgreich.

Zverev in Basel im Viertelfinale - Aus für Gojowczyk und Struff

BASEL (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Basel das Viertelfinale erreicht.



Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger bezwang am Donnerstag bei dem mit rund 2,4 Millionen Euro dotierten Hallen-Turnier im Achtelfinale den Australier Alexei Popyrin mit 6:4, 6:4. Für den Erfolg benötigte Zverev 1:10 Stunden. Der Weltranglisten-Fünfte trifft nun in der Runde der besten Acht auf den Spanier Roberto Bautista Agut. Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk schieden hingegen aus. Struff musste sich gegen den an Position eins gesetzten Roger Federer mit 3:6, 5:7 geschlagen geben. Der 29 Jahre alte Münchner Gojowczyk verlor gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland klar mit 3:6, 1:6. Die Partie dauerte lediglich 61 Minuten.

RB Leipzig siegt gegen Glasgow - Zweiter Erfolg in der Europa League

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig darf in der Fußball-Europa-League auf den Einzug in die nächste Runde hoffen.



Der Bundesligist von Trainer Ralf Rangnick setzte sich am Donnerstagabend gegen Celtic Glasgow mit 2:0 (2:0) durch. Gegen den schottischen Meister erzielten Matheus Cunha (31. Minute) und Bruma (35.) vor 38 126 Zuschauern in der heimischen Arena die Treffer für die Sachsen. Für Leipzig war es im dritten Spiel in Gruppe B der zweite Sieg, nur zum Auftakt gegen RB Salzburg hatte es eine Niederlage gegeben. Im Rückspiel in zwei Wochen im Celtic-Park in Glasgow kann RB mit einem weiteren Erfolg eine Vorentscheidung auf dem Weg in die K.o.-Phase schaffen.

Leverkusen mit erster Niederlage in der Europa League

ZÜRICH (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Europa League die erste Niederlage hinnehmen müssen.



Nach zwei Siegen zum Auftakt in der Gruppe A unterlagen die Rheinländer am Donnerstagabend beim FC Zürich mit 2:3 (0:1). Karim Bellarabi hatte die Begegnung mit seinem Doppelpack (50./53. Minute) für die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich zwar zwischenzeitlich gedreht, nach Treffern von Antonio Marchesano (44.), Toni Domgjoni (59.) und Stephen Odey (78.) konnten jedoch die Schweizer vor 12 427 Zuschauern im heimischen Stadion jubeln.

Bayern feiern gegen Vitoria-Gasteiz zweiten Euroleague-Heimsieg

MÜNCHEN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben in der Euroleague auch ihr zweites Heimspiel gewonnen.



Die Münchner bezwangen am Dienstag mit einer überzeugenden Leistung den spanischen Vizemeister aus Vitoria-Gasteiz mit 77:71 (43:32). Mit zwei Erfolgen aus vier Spielen hat die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic damit einen ordentlichen Start in die Gruppenphase der europäischen Königsklasse hingelegt. Die besten acht von 16 Mannschaften schaffen nach jeweils 30 Partien den Sprung in die K.o.-Runde.

Erfolgreicher Kossmann-Einstand: Wolfsburg gewinnt 3. DEL-Saisonspiel

STRAUBING (dpa) - Die Grizzlys Wolfsburg haben ihrem neuen Trainer Hans Kossmann beim 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) bei den Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga einen erfolgreichen Einstand verschafft.



Cole Cassels (11. Minute) und Jason Jaspers (37.) in Unterzahl mit seinem ersten Saisontor sicherten den Niedersachsen nach zuvor fünf Niederlagen in Serie am 14. Spieltag überhaupt erst den dritten Saisonsieg. 71 Sekunden vor dem Ende kam Straubing durch das achte Saisontor von Jeremy Williams noch zum Ehrentreffer. Der 56 Jahre alte Kossmann war erst am Tag zuvor aus Vancouver eingeflogen worden. Der Schweizer mit kanadischem Pass ist Nachfolger des am Montag beurlaubten Pekke Tirkkonen.

Deutscher Ringer Stäbler erreicht WM-Finale - Hattrick möglich

BUDAPEST (dpa) - Deutschlands Vorzeige-Ringer Frank Stäbler hat das Finale der Weltmeisterschaften erreicht und steht damit vor einem historischen Coup.



Der 29-Jährige gewann am Donnerstag in Budapest sein Halbfinale gegen den Aserbaidschaner Rasul Tschunajew dank zweier bärenstarker Aktionen in der Schlussminute des Kampfes. Dadurch sicherte der Baden-Württemberger dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) die erste Medaille der Titelkämpfe und kämpft am Freitagabend um Gold. Im Finale der Griechisch-Römisch-Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm kann Stäbler nach 2015 und 2017 seinen WM-Hattrick perfekt machen und als erster Ringer dreimal Gold in drei Gewichtsklassen gewinnen.