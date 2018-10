Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.18

Deutschland in Fußball-Weltrangliste nur 14. - Belgien top

ZÜRICH (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Weltrangliste um zwei weitere Plätze abgerutscht.



Nach den beiden Niederlagen in der Nations League mit 1:2 gegen Weltmeister Frankreich und 0:3 gegen die Niederlande rangiert das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der aktuellen Wertung des Weltverbandes FIFA mit 1555 Zählern nur noch auf Position 14. Nachdem im vorangegangenen Ranking mit Frankreich und Belgien erstmals zwei punktgleiche Teams an der Spitze lagen, ist nun Belgien alleiniger Spitzenreiter. Wenn auch nur mit dem kleinstmöglichen Vorsprung: Die Belgier haben mit 1733 Punkten einen Zähler mehr als Les Bleus. Hinter dem Spitzen-Duo folgen wie zuvor Brasilien (1669) und Vize-Weltmeister Kroatien (1635).

Skibbe als Nationalcoach in Griechenland beurlaubt

ATHEN (dpa) - Michael Skibbe ist nicht mehr Trainer der griechischen Fußball-Nationalmannschaft. «Wir haben das Ende der Zusammenarbeit beschlossen», erklärte der Präsident des Verbandes Evangelos Grammenos im Staatsradio ERA-Sport am Donnerstag.



«Wir bedanken uns bei Herrn Skibbe. Er ist ein Gentleman», fügte Grammenos hinzu. Neuer Trainer beim Europameister von 2004 werde der Grieche Angelos Anastasiades (65), teilte der EPO-Präsident weiter mit. Der frühere Bundesliga-Coach Skibbe hatte die griechische Nationalelf seit Oktober 2015 trainiert. Nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 und den jüngsten enttäuschenden Leistungen war der 53 Jahre alte Skibbe mehr und mehr in die Kritik geraten.

106. Tour de France: Entscheidung fällt in den Alpen

PARIS (dpa) - Die Entscheidung über den Gesamtsieg der 106. Tour de France (6. bis 28. Juli) fällt in den Alpen.



So endet die 20. und vorentscheidende Etappe der Frankreich-Rundfahrt 2019 im 2365 Meter hoch gelegenen Skiort Val Thorens in den französischen Alpen. Das gab Tour-Chef Christian Prudhomme bei der Streckenpräsentation am Donnerstag in Paris bekannt. Insgesamt stehen fünf Bergankünfte auf dem Etappenplan. Gestartet wird die 106. Frankreich-Rundfahrt am 6. Juli 2019 in der belgischen Hauptstadt Brüssel und endet nach 3460 Kilometern auf der Pariser Prachtmeile Champs-Elysées. 176 Fahrer verteilt auf 22 Mannschaften werden die Tour 2019 in Angriff nehmen. Titelverteidiger ist der Waliser Geraint Thomas aus der britischen Sky-Mannschaft.

Ärzte: Niki Lauda kann nach Reha normales Leben führen

WIEN (dpa) - Niki Lauda wird nach seiner Lungentransplantation nach Angaben seiner Ärzte voraussichtlich wieder ein normales Leben führen können.



«Der Motor brummt wieder, am Fahrgestell müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber dann wird es für einen Sieg sicher reichen», sagte Professor Walter Klepetko vom Allgemeinen Krankenhaus in Wien am Donnerstag, einen Tag nach der Entlassung der Formel-1-Legende aus dem Krankenhaus. Mit Blick auf die schwierige Situation Laudas vor der Lungentransplantation habe sich die Situation «optimalst» entwickelt, sagte der Arzt.

Russischer Verband sperrt fünf russische Leichtathleten

MOSKAU (dpa) - Der russische Leichtathletikverband hat fünf seiner Sportler wegen Dopingverdachts gesperrt. Darunter sei die Hammerwerferin Tatjana Katschegina, deren Dopingtest positiv ausgefallen sei, teilte der Verband am Donnerstag mit.



In einer Probe wurden bei der Athletin demnach die anabolen Steroide Turinabol und Stanozolol sowie das Herzmedikamente Meldonium und GHRP-2 gefunden, die zur Steigerung der Leistung beitragen sollen. Katschegina darf in den nächsten vier Jahren nicht mehr antreten. Von den Sperren sind dem Verband zufolge vier weitere Sportler betroffen: drei wegen positiver Dopingtests und einer, weil er es versäumt hatte, eine Probe abzugeben.

Ausnahme-Ringer Stäbler im WM-Halbfinale

BUDAPEST (dpa) - Der deutsche Ausnahme-Ringer Frank Stäbler hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest das Halbfinale erreicht und kämpft damit um die Medaillen.



Der zweimalige WM-Champion holte am Donnerstag sowohl im Achtelfinale als auch Viertelfinale der Kategorie bis 72 Kilogramm zwischenzeitliche Rückstände auf und will nun am Abend den Einzug ins Finale perfekt machen. Behält der 29-Jährige auch dann gegen Ex-Weltmeister Rasul Tschunajew aus Aserbaidschan die Oberhand, kann er am Freitag als erster Ringer überhaupt sein drittes WM-Gold in drei Gewichtsklassen gewinnen. Bei einer Niederlage hat Stäbler immer noch die Chance auf Bronze.

Boston gewinnt zweites Baseball-Finalspiel gegen Los Angeles

BOSTON (dpa) - Die favorisierten Boston Red Sox haben in der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB einen weiteren Sieg gefeiert.



Das Team aus Massachusetts gewann am Mittwoch (Ortszeit) auch das zweite World-Series-Spiel gegen die Los Angeles Dodgers 4:2. Für die entscheidenden Runs im Spiel sorgte Bostons J.D. Martinez. Der 31-Jährige schlug beim Spielstand von 2:2 im fünften Inning ein Single ins rechte Outfield und brachte sein Team dadurch mit 4:2 in Führung. Red-Sox-Pitcher David Price überzeugte mit fünf Strikeouts in sechs Innings auf dem Mount. In der Best-of-Seven-Serie liegt Boston nach dem zweiten Heimerfolg mit 2:0 in Führung. Das dritte Spiel der Finalserie wird am Freitag im Dodger Stadium in Los Angeles ausgetragen.