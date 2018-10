Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.18

Borussia Dortmund vor Achtelfinal-Einzug in Champions League

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund hat in der Champions League den dritten Sieg im dritten Spiel geholt. Beim 4:0 (1:0) über Atlético Madrid zeigte der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend eine starke Leistung.



Dank der Treffer von Axel Witsel (38. Minute), Raphael Guerreiro (73./89.) und Jadon Sancho (84.) vor 66.099 Zuschauern im Signal Iduna Park sind die Dortmunder nun souveräner Tabellenführer in Gruppe A. Nach den vorherigen Erfolgen beim FC Brügge (1:0) und gegen AS Monaco (3:0) ist der Einzug ins Achtelfinale zum Greifen nahe.

Starke Schalker erkämpfen 0:0 in Istanbul - Ersatzkeeper Nübel glänzt

ISTANBUL (dpa) - Der FC Schalke 04 hat mit einem torlosen Remis bei Galatasaray Istanbul die Chance auf die Achtelfinal-Teilnahme in der Champions League gewahrt.



Der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga erkämpfte sich am Mittwochabend ein verdientes 0:0 beim türkischen Meister. Vor rund 50.000 Zuschauern in der fast ausverkauften Türk Telekom Arena scheiterte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco einmal mehr an ihrer schlechten Chancenverwertung. Eine überragende Leistung bot Ersatzkeeper Alexander Nübel, der bei seinem Königsklassen-Debüt den Punkt mit überragenden Paraden sicherte.

Tuchel mit Paris unter Druck - Klopp mit Liverpool Spitzenreiter

PARIS (dpa) - Fußball-Trainer Thomas Tuchel steht mit Frankreichs Top-Club Paris Saint-Germain in der Champions League unter Druck.



Sein Team um den brasilianischen Superstar Neymar kam am Mittwochabend im Heimspiel gegen den SSC Neapel nur zu einem 2:2 und ist in Gruppe C nur Tabellen-Dritter. Jürgen Klopp holte dagegen mit Champions-League-Finalist FC Liverpool bereits den zweiten Sieg. Nach dem 4:0 gegen Roter Stern Belgrad liegen die Reds mit sechs Punkten einen Zähler vor Neapel mit Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti und zwei Zähler vor Paris.

Ex-Nationalspieler Özil: Halte weiter zum DFB-Team

BERLIN (dpa) - Fußball-Star Mesut Özil hat sich erstmals seit seinem Rücktritt aus der deutschen Nationalelf über sein Verhältnis zur Mannschaft geäußert.



«Ich habe das DFB-Team seit meiner Kindheit unterstützt und ich habe noch immer viele Freunde, die für die deutschen Nationalmannschaft spielen. Natürlich halte ich weiter zu dem Team!», antwortete der Kapitän des FC Arsenal am Mittwochabend auf Twitter auf Englisch auf die Frage eines Fans.

Deutsche Handballer starten mit Sieg in die EM-Qualifikation

WETZLAR (dpa) - Deutschlands Handballer sind mit einem 37:21 (19:9)-Sieg gegen Israel in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 gestartet.



Vor 4347 Zuschauern in Wetzlar waren am Mittwoch Uwe Gensheimer und Tobias Reichmann mit jeweils sieben Toren die besten Werfer für die DHB-Auswahl. Weitere Gruppenrivalen des Europameisters von 2016 sind Kosovo - am kommenden Sonntag nächster Gegner - und Polen. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich sicher für die Endrunde in Norwegen, Schweden und Österreich.

Kerber gewinnt gegen Osaka und hat Halbfinalchance beim Saisonfinale

SINGAPUR (dpa) - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat ihr zweites Gruppenspiel beim Saisonfinale in Singapur gewonnen und am Freitag die Chance auf den Halbfinaleinzug.



Die Wimbledonsiegerin setzte sich am Mittwoch gegen US-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan 6:4, 5:7, 6:4 durch. Zwei Tage zuvor hatte die Kielerin gegen die Niederländerin Kiki Bertens verloren. Zum Vorrundenabschluss am Freitag trifft die Nummer zwei der Welt auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens. Die French-Open-Finalistin entschied mit dem 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 gegen die Niederländerin Kiki Bertens auch ihr zweites Einzel für sich. Nach Angaben der Spielerinnenorganisation WTA hätte Stephens aber einen Zweisatzsieg benötigt, um den Halbfinaleinzug bereits sicher zu haben.

Wolfsburger Fußballerinnen gewinnen auch in Mönchengladbach

BERLIN (dpa) - Der deutsche Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg bleibt auch nach dem sechsten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga ungefährdet an der Tabellenspitze.



Nach zuvor fünf Siegen und 20:0 Toren setzte sich das Team aus Niedersachsen am Mittwoch auch beim Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach mit 7:0 (3:0) durch.