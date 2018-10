Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.18

Nach Lungentransplantation: Lauda hat das Krankenhaus verlassen

WIEN (dpa) - Knapp drei Monate nach seiner Lungentransplantation hat der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda die Klinik wieder verlassen.



Das teilte das Allgemeine Krankenhaus Wien am Mittwoch mit. Der wegen des langen Krankenaufenthalts ziemlich geschwächte Patient müsse nun in einer mehrwöchigen Rehabilitation wieder zu Kräften kommen. «Selbstverständlich wird Niki Lauda, wie auch alle anderen TransplantationspatientInnen, weiter durch das Lungentransplantationsteam des AKH Wien beziehungsweise der Medizinischen Universität Wien betreut», hieß es in einer Mitteilung.

Rummenigge: «Eines Tages» kommt europäische Superliga

MÜNCHEN (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern, rechnet in ferner Zukunft mit der Einführung einer europäischen Superliga im Fußball.



«Ich vermute, dass diese Liga eines Tages kommen wird. Aber fragen Sie mich nicht, wann» sagte der frühere Vorsitzende der European Club Association ECA im Interview des Magazins «11Freunde». «Ich bin froh, dass die Gründung nicht mehr in meine Verantwortung als Chef der ECA fällt.»

Titz-Nachfolger Wolf leitet erstmals Training beim HSV

HAMBURG (dpa) - Trainer Hannes Wolf hat am Mittwoch die Mission Bundesliga-Rückkehr beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gestartet.



Viel war bei der ersten Übungseinheit aber nicht zu sehen. Der neue Coach ließ nur rund 20 Minuten öffentlich trainieren, danach war wie üblich vor dem nächsten Punktspiel Geheimtraining angesetzt. Wolf war am Tag zuvor als Nachfolger des beurlaubten Christian Titz vorgestellt worden. Vor seiner ersten Übungseinheit hatte der 37 Jahre alte Coach eine Ansprache an die Mannschaft gehalten und ihr dargelegt, was er von ihr erwartet. Im Team war der beurlaubte Titz beliebt.

Ancelotti beschwert sich über Zeit beim FC Bayern

ROM (dpa) - Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hat sich über mangelnde Unterstützung bei seinem ehemaligen Verein beklagt.



In München habe er «das Vertrauen von vier, fünf Spielern gehabt», sagte der jetzige Trainer des SSC Neapel am Vorabend des Champions-League-Spiels gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch. «Ich komme hier an und fühle nicht nur das Vertrauen der Mannschaft sondern der ganzen Umgebung. Meine Stimmung hat sich komplett geändert.» Der FC Bayern habe immer noch die gleichen Probleme wie vor einem Jahr, «wie ich höre». Ancelotti folge Pep Guardiola beim FC Bayern, 2017 wurde er nach einer Champions-League-Niederlage gegen Paris Saint-Germain entlassen. Seit 2018 trainiert der Italiener Neapel. Der Club steht in der Serie A derzeit auf Platz zwei.

RB Leipzig voraussichtlich ohne Forsberg, Konaté, Werner und Demme

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im dritten Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen Celtic Glasgow voraussichtlich gleich auf vier Stammkräfte verzichten.



Beim Abschlusstraining am Mittwochnachmittag fehlte Emil Forsberg wegen Leistenbeschwerden. Der grippal angeschlagene Ibrahima Konaté und Nationalspieler Timo Werner, der über leichte muskuläre Beschwerden klagt, absolvierten nur ein individuelles Training. Nach nur zehn Minuten brach Diego Demme die Einheit ab, nachdem er zuvor kurz am Oberschenkel behandelt worden war. Wie die Einsatzchancen stehen, will Trainer Ralf Rangnick auf der internationalen Pressekonferenz am späten Nachmittag bekannt geben.

Frankfurt muss um Einsatz von Trapp bangen - Entscheidung am Spieltag

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat den Einsatz von WM-Teilnehmer Kevin Trapp in der Europa League offen gelassen.



«Da haben wir noch 30 Stunden Zeit, um uns zu entscheiden, wer dann schlussendlich im Tor stehen wird», sagte Hütter am Mittwoch in Frankfurt. Der deutsche Pokalsieger trifft am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN und Nitro) auf Apollon Limassol aus Zypern. Trapp war zuletzt beim 7:1-Sieg gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf wegen muskulärer Probleme ausgewechselt worden. Auch den Einsatz von Mittelfeldmann Lucas Torro, der mit Schienbeinproblemen zu kämpfen hat, ließ Hütter offen.

Draisaitl: Zwei Tore bei Edmonton-Niederlage - Kahun mit Assist

EDMONTON (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat trotz seiner zwei Tore die nächste Niederlage der Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL nicht verhindert.



Die Kanadier unterlagen am Dienstag (Ortszeit) in eigener Halle gegen die Pittsburgh Penguins mit 5:6 (0:1, 3:3, 2:1, 0:1) nach Verlängerung. Der 22-jährige Draisaitl traf in der 22. und 45. Minute. Nationalmannschafts-Kollege Tobias Rieder verbuchte seinen ersten Scorer-Punkt im Trikot der Oilers. Der 25-jährige Landshuter gab die Torvorlage zum zwischenzeitliche 3:3 durch Alex Chiasson (36.). Den Siegtreffer in der Overtime erzielte Penguins-Kapitän Sidney Crosby.

NADA-Chefin Gotzmann: «Vertrauen in die Anti-Doping-Arbeit verloren»

BONN (dpa) - Die Vorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur ist besorgt um die Akzeptanz und Wirksamkeit des Kampfes gegen den Sportbetrug.



«Das Vertrauen in die weltweiten Anti-Doping-Aktivitäten ist durch die vielen Negativschlagzeilen über und nach dem Doping-Skandal in Russland verloren gegangen», sagte die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann auf einem Workshop am Mittwoch in Bonn. Das staatliche Doping in Russland und dessen stark kritisierte Aufarbeitung habe verdeutlicht: «Wir stehen vor der großen Aufgabe, die Antidoping-Arbeit weltweit auf einen Stand zu bringen, der den sauberen Athleten gerecht wird.»

Boston gewinnt erstes Baseball-Finalspiel gegen Los Angeles

BOSTON (dpa) - Die Boston Red Sox aus der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB haben im Auftaktspiel der diesjährigen Finalserie einen Heimsieg gefeiert.



Das Team aus Massachusetts gewann am Dienstag (Ortzeit) die erste World-Series-Begegnung gegen die Los Angles Dodgers klar mit 8:4. Bostons Rafael Devers sorgte mit einem Single im fünften Inning für den vorentscheidenden Run zum 5:3. Im siebten Inning konnte Eduardo Nunez mit einem Three-Run-Homerun den Vorsprung seines Teams auf 8:4 erhöhen.