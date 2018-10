Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.18

Zweiter Sieg: FC Bayern nach 2:0 bei AEK Athen auf Kurs

ATHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat in der Champions League im dritten Gruppenspiel den zweiten Sieg gefeiert.



Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann am Dienstagabend beim punktlosen Tabellen-Schlusslicht AEK Athen mit 2:0 (0:0) und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale. Nach schwacher erster Halbzeit erzielten Javi Martinez (61. Minute) und Robert Lewandowski (63.) vor 56 865 Zuschauern im Olympiastadion die Treffer für den deutschen Rekordmeister. Drei Tage nach dem 3:1 in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg fanden die Münchner damit auch in der Königsklasse auf Erfolgskurs zurück. Zudem blieben sie im Duell mit griechischen Mannschaften unbesiegt.

Hoffenheim in Champions League weiter sieglos: 3:3 gegen Lyon

SINSHEIM (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim wartet in der Champions League weiter auf den ersten Sieg.



Mehrere Abwehrfehler brachten den Fußball-Bundesligisten am Dienstag beim 3:3 (1:1) gegen Olympique Lyon um ein besseres Ergebnis. Nach drei Spielen in der Königsklasse haben die Kraichgauer nur zwei Punkte und als Gruppendritter nur noch geringe Chancen auf das Achtelfinale. Nach einem Fehler von Abwehrchef Kevin Vogt brachte Bertrand Traoré die Gäste in Führung (27. Minute). Andrej Kramaric drehte zunächst die Partie (33./46.), ehe Tanguy Ndombelé der Ausgleich gelang (59.) und Memphis Depay die Gäste erneut in Führung schoss (67.). Joelinton erzielte in der Nachspielzeit immerhin noch den Ausgleich für die Gastgeber (90.+2).

Verletzte bei Einsturz einer Rolltreppe in Rom vor CL-Spiel

ROM (dpa) - Beim Einsturz einer Rolltreppe im Zentrum Roms sind vor einem Champions-League-Spiel in Rom mehrere Menschen verletzt worden.



Der Vorfall hätte sich am Dienstagabend in der Station Repubblica ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurden nach Medienangaben auch Fußball-Fans des Clubs ZSKA Moskau, der am Abend gegen den AS Rom in der Champions League antritt. Möglicherweise seien sie auf dem Weg ins Stadion auf der Treppe gesprungen, so dass diese nachgegeben habe, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

«Sport Bild»: Zweite Liga will Montagsspiel und neue Zeit am Samstag

BERLIN (dpa) - Die 18 Vereine der 2. Fußball-Bundesliga haben sich laut einem Bericht der «Sport Bild» (Mittwoch) trotz massiver Fanproteste für die Beibehaltung des Montagsspiels sowie eine zusätzliche Anstoßzeit am Samstagabend ausgesprochen.



Die überwiegende Mehrheit der Clubs habe bei einer Versammlung für diese beide Optionen votiert, berichtete das Magazin. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert solle beim Verkauf der TV-Rechte von 2021/22 an ermächtigt werden, über eine fünfte Anstoßzeit zu verhandeln, falls finanziell attraktive Angebote vorliegen. Dabei gehe es um eine Partie am Samstagabend nach 20.00 Uhr - im Anschluss an das Bundesliga-Spiel um 18.30 Uhr.

Juve gewinnt mit Ronaldo in Manchester

MANCHESTER (dpa) - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat mit Juventus Turin im dritten Gruppenspiel der Champions League den dritten Sieg gefeiert.



Die Italiener gewannen am Dienstagabend das Top-Duell mit Manchester United im Old Trafford, wo Ronaldo von 2003 bis 2009 spielte, mit 1:0 (1:0). Für den Siegtreffer sorgte Paulo Dybala (17. Minute). Mit neun Punkten führt Juve die Tabelle der Gruppe nun schon mit fünf Zählern vor Man United (4) an.

Tennisprofi Struff in Basel weiter und nun gegen Federer

BASEL (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat die erste Runde beim ATP-Turnier in Basel überstanden und trifft im Achtelfinale auf Lokalmatador Roger Federer.



Der deutsche Davis-Cup-Spieler schlug John Millman am Dienstag 7:6 (7:3), 6:2 und verhinderte damit ein mögliches Aufeinandertreffen des Australiers mit dem Schweizer Topstar, den Millman zuletzt bei den US Open überraschend ausgeschaltet hatte. Federer quälte sich nach anfangs klarer Führung mit 6:2, 4:6, 6:4 gegen den Serben Filip Krajokovic in die zweite Runde und trifft am Donnerstag auf Struff. Auch Peter Gojowczyk erreichte das Achtelfinale. Der Münchner besiegte den stark aufschlagenden Nicolas Jarry 1:6, 7:5, 6:3 und revanchierte sich für das jüngste Erstrunden-Aus gegen den Chilenen bei den US Open.

Switolina mit zweitem Sieg bei Tennis-WM - Wozniacki bleibt im Rennen

SINGAPUR (dpa) - Die Ukrainerin Jelina Switolina hat beim Saisonfinale der besten Tennis-Damen auch ihr zweites Vorrundenmatch gewonnen, den vorzeitigen Halbfinal-Einzug aber knapp verpasst.



Die Weltranglisten-Siebte setzte sich am Dienstag in Singapur mit 6:3, 2:6, 6:3 gegen die Tschechin Karolina Pliskova durch und führt damit die Weiße Gruppe an. Mit einem Sieg ohne Satzverlust hätte die 24-Jährige schon das Halbfinal-Ticket gebucht. Ihre letzte Gegnerin ist am Donnerstag Titelverteidigerin Caroline Wozniacki. Die Dänin feierte zuvor mit 7:5, 3:6, 6:2 gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien ihren ersten Sieg.

Neuer HSV-Trainer Wolf: «War schnell klar, dass ich das mache»

HAMBURG (dpa) - Hannes Wolf hat nicht lange überlegt, um den Trainerposten beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zu übernehmen.



«Es war schnell klar, dass ich das mache», sagte der 37-Jährige am Dienstagnachmittag bei seiner offiziellen Vorstellung als Nachfolger von Trainer Christian Titz. «Der HSV ist eine große Herausforderung, der ich mich gerne stelle.» Nach Angaben von Vorstandschef Bernd Hoffmann erhielt Wolf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Wolf gibt bereits am Freitag im Spiel beim 1. FC Magdeburg seinen Einstand beim Tabellenfünften. Der Traditionsclub hatte am Mittag die Trennung von Titz bekanntgegeben. «Es fehlte die Überzeugung, in dieser Konstellation unsere Ziele zu erreichen», nannte Sportchef Ralf Becker als Grund für die Freistellung

Schlusslicht FC Ingolstadt beurlaubt Sportdirektor Vier

INGOLSTADT (dpa) - Der FC Ingolstadt hat sich von Sportdirektor Angelo Vier getrennt. Wie das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, werden die Aufgaben des früheren Stürmers vorerst auf die Geschäftsführung und das Trainerteam übertragen.



«Es ist schade, dass es uns nicht gelungen ist, Kontinuität auf der Position des Sportdirektors zu erhalten», erklärte FCI-Vorstandschef Peter Jackwerth. Vier gilt als mitverantwortlich für die enttäuschende Saison. Die Schanzer hatten ihn im August vergangenen Jahres als Nachfolger von Thomas Linke verpflichtet. Der heute 46-Jährige unterschrieb damals einen Vertrag bis Ende Juni 2019.