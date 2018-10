Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.18

Motorrad-WM: Márquez feiert vorzeitig seinen siebten WM-Titel

MOTEGI (dpa) - Der spanische Motorrad-Star Marc Márquez hat sich vorzeitig seinen siebten WM-Titel in der MotoGP-Klasse gesichert.



Der Weltmeister gewann am Sonntag den Grand Prix von Japan und ist bei drei ausstehenden Rennen in der Fahrerwertung nicht mehr einzuholen. «Es war die bestmögliche Strecke, um das zu erreichen», meinte Márquez, der den Titelgewinn beim prestigeträchtigen Heimspiel seines Arbeitgebers feierte. Seit seinem MotoGP-Debüt in der Saison 2013 gewann Márquez außer 2015 stets die Fahrerwertung.

Verfolger Berlin und HSV sieglos: Köln bleibt Tabellenführer

DÜSSELDORF (dpa) - Der 1. FC Köln hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga auch ohne Sieg verteidigt.



Nach dem unglücklichen 1:1 (1:0) des Erstligaabsteigers am Samstag bei Holstein Kiel verpassten die Verfolger aus Berlin und Hamburg 24 Stunden später die Chance, an dem vermeintlichen Aufstiegsfavoriten vorbeizuziehen. Union Berlin kam nicht über ein 0:0 beim SC Paderborn hinaus. Der Hamburger SV musste sich vor heimischer Kulisse ebenfalls mit einem 0:0 gegen den VfL Bochum begnügen. Neuer Tabellenzweiter ist die SpVgg Greuther Fürth nach dem 3:2 (0:2) bei Arminia Bielefeld.

Titelverteidigerin Wozniacki verliert bei Tennis-Saisonabschluss

SINGAPUR (dpa) - Titelverteidigerin Caroline Wozniacki ist der Auftakt bei den WTA Finals in Singapur misslungen.



Die dänische Tennisspielerin unterlag am Sonntag der Tschechin Karolina Pliskova unerwartet klar mit 2:6, 4:6. Damit geriet die Australian-Open-Gewinnerin beim Kampf um den Einzug ins Halbfinale vorerst ins Hintertreffen. Die Auftaktpartie in der Weißen Gruppe gewann zuvor Jelina Switolina. Die Weltranglisten-Siebte aus der Ukraine setzte sich gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien souverän mit 6:3, 6:3 durch.

Rhein-Neckar Löwen feiern Arbeitssieg gegen müde Berliner

MANNHEIM (dpa) - Dank eines mühevollen 28:25 (15:11) gegen den von Personalproblemen geplagten EHF-Cup-Gewinner Füchse Berlin halten die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga den Anschluss an das Führungstrio.



Der DHB-Pokalsieger tat sich am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen das letzte Aufgebot der Berliner, die derzeit neun Verletzte zu beklagen haben, äußerst schwer.

Boll gewinnt deutsches World-Cup-Halbfinale gegen Ovtcharov

PARIS (dpa) - Timo Boll hat beim Tischtennis-World-Cup das deutsche Halbfinale gegen Dimitrij Ovtcharov gewonnen.



In einer Revanche für das Vorjahres-Endspiel besiegte der Europameister den Titelverteidiger am Sonntag im Disneyland von Paris in sechs hart umkämpften Sätzen mit 4:2. Im Finale trifft auf den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong, der im zweiten Halbfinale seinen chinesischen Landsmann Lin Gaoyuan in 4:1 Sätzen besiegte.

Ronaldo knackt die nächste Bestmarke - Remis als Stimmungskiller

TURIN (dpa) - Die große Party blieb nach der nächsten Rekordmarke für Cristiano Ronaldo aus.



Das 1:1 (1:0) gegen CFC Genua und der erste Punktverlust für Juventus Turin in dieser Serie-A-Saison trübten trotz seines 400. Treffers in den fünf großen europäischen Ligen die Laune des Portugiesen. «Jede Partie lehrt etwas. Jetzt konzentriert auf das nächste Spiel», kommentierte der 33-Jährige, der als erster Spieler die historische 400er-Marke erreicht hat.

Dallas gewinnt ohne Nowitzki - Schlägerei in Los Angeles

DALLAS (dpa) - Ohne den weiterhin verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA ihren ersten Saisonsieg gefeiert.



Die Texaner besiegten am Samstag (Ortszeit) in eigener Halle die Minnesota Timberwolves 140:136 (69:69). Superstar LeBron James kassierte mit den Los Angeles Lakers die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel. Die Kalifornier unterlagen in eigener Halle den Houston Rockets 115:124 (62:66). Der 33-jährige James war mit 24 Punkten bester Spieler der Lakers.