Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.18

BVB will Kaufoption bei Alcácer ziehen - Spanier erstmals in Startelf

STUTTGART (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will beim bislang vom FC Barcelona ausgeliehenen Top-Torjäger Paco Alcácer die Kaufoption ziehen.



«Im Moment spricht wenig dagegen, um ehrlich zu sein», sagte Sportdirektor Michael Zorc im TV-Sender Sky kurz vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim VfB Stuttgart. «Es sieht auch alles gut aus.» Während Barcelonas Geschäftsführer Oscar Grau am Samstag bekanntgab, der BVB habe mitgeteilt, von der Option Gebrauch machen zu wollen, erklärte Zorc, bisher sei offiziell mit Barcelona noch nicht darüber gesprochen worden. Zunächst solle es zudem Gespräche mit Alcácer geben. Der Angreifer wurde zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Die Option sieht vor, ihn bis 2023 zu verpflichten.

Köln lässt in Kiel Punkte liegen - Greuther Fürth nun Zweiter

DÜSSELDORF (dpa) - Der 1. FC Köln hat erstmals in der laufenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga auswärts Punkte liegen lassen und muss um die Tabellenspitze zittern.



Das Team von Trainer Markus Anfang kam am Samstag trotz Führung durch Simon Teroddes 13. Saisontreffer (42. Minute, Foulelfmeter) nur zu einem 1:1 (1:0) bei Holstein Kiel. Heinz Mörschel gelang für Anfangs ehemaligen Club (88.) noch der Ausgleich. Nach dem zehnten Spieltag weist Bundesliga-Absteiger Köln 20 Punkte auf und kann am Sonntag von der Spitze verdrängt werden, sollte Union Berlin (17 Punkte) beim SC Paderborn gewinnen.

Real Madrid mit historischem Negativrekord und nächster Niederlage

MADRID (dpa) - Die Krise von Real Madrid hat sich mit der längsten torlosen Zeit in der Clubgeschichte und der nächsten Niederlage weiter verschärft.



Der Champions-League-Sieger unterlag am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen UD Levante mit 1:2 (0:2). Für Madrid mit Trainer Julen Lopetegui kam der Treffer des Brasilianers Marcelo in der 72. Minute zu spät, immerhin beendete er jedoch eine historische Torflaute nach 481 Minuten. Nie zuvor in der 116-jährigen Historie war Real so lange ohne eigenen Treffer geblieben. Zuvor hatten José Luis Morales (6. Minute) und Roger Marti Salvador (13./Handelfmeter) den Erfolg der Gäste perfekt gemacht.

Manchester United verpasst Sieg beim FC Chelsea - Mourinho rastet aus

LONDON (dpa) - Der kriselnde englische Fußball-Rekordmeister Manchester United und sein in der Kritik stehender Trainer José Mourinho haben knapp einen Befreiungsschlag verpasst.



Die Red Devils kassierten am Samstag in der Premier League beim FC Chelsea in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Gegentreffer und kamen trotz einer guten Leistung nur zu einem 2:2 (0:1). Kurz vor dem Abpfiff kam es an der Stamford Bridge zu tumultartigen Szenen an der Trainerbank. Mourinho, der direkt nach dem Treffer offenbar von einem Mitglied des Chelsea-Betreuerstabs provoziert wurde, sprang wütend auf und stürmte in Richtung der gegnerischen Bank, wurde aber von Sicherheitskräften aufgehalten.

Serbinnen erstmals Volleyball-Weltmeister - Finalsieg gegen Italien

YOKOHAMA (dpa) - Die serbischen Volleyballerinnen sind erstmals Weltmeister.



Das Team vom Balkan gewann am Samstag das WM-Finale in Yokohama mit 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:19, 15:12) gegen Italien und feierte in seinem ersten Endspiel gleich den größten Triumph. Die Italienerinnen um Top-Angreiferin Paola Enogu verpassten indes ihren zweiten Titel nach 2002. Zum ersten Mal standen sich in einem WM-Finale zwei europäische Teams gegenüber.

Deutsche Freistil-Ringer scheiden am ersten WM-Tag früh aus

BUDAPEST (dpa) - Die deutschen Ringer sind am ersten Tag der Weltmeisterschaften in Budapest früh ausgeschieden.



Im Freistil waren am Samstag Ahmed Dudarov und Nick Matuhin am Start, verloren aber gleich ihren ersten Kämpfe. Dudarov unterlag in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm dem slowakischen Vize-Weltmeister von 2017, Boris Makoev. Matuhin hatte im Schwergewicht gegen den Türken Taha Akgul, ebenfalls Silbermedaillengewinner aus dem Vorjahr, keine Chance. Weil die beiden deutschen Gegner danach nicht in die Finals vordrangen, verpassten Dudarov und Matuhin auch die Hoffnungsrunden. Am Sonntag ist vom Deutschen Ringer-Bund nur Martin Obst (-79 kg) am Start.

Podolski verliert mit Kobe erneut - 3:5 gegen Kawasaki

KAWASAKI (dpa) - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe in der japanischen J-League die nächste Niederlage hinnehmen müssen.



Nach einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung unterlag Kobe bei Tabellenführer Kawasaki Frontale am Samstag noch mit 3:5 (3:2). Podolski kam über 90 Minuten zum Einsatz und bereitete in der ersten Halbzeit zwei Treffer vor, auch der spanische Superstar Andres Iniesta stand bei den Gästen die gesamte Spieldauer auf dem Rasen. Kobe hat seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und liegt mit 37 Punkten nur im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Boll und Ovtcharov erreichen Viertelfinale beim Tischtennis-World-Cup

PARIS (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov haben beim World Cup im Disneyland Paris das Viertelfinale erreicht.



Europameister Boll besiegte am Samstagvormittag in der Runde der besten 16 den Franzosen Emmanuel Lebesson in 4:1 Sätzen. Titelverteidiger Ovtcharov gewann sein Achtelfinal-Match gegen Mattias Falck aus Schweden mit 4:3. Der World Cup ist im Tischtennis das wichtigste Turnier nach den Olympischen Spielen und der WM. Die Viertelfinal-Spiele werden bereits am Samstagabend ausgetragen.