Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.18

Bayern-Bosse mit heftiger Medienschelte: «Nicht mehr gefallen lassen»

MÜNCHEN (dpa) - Die Bosse von Bayern München haben mit einer heftigen Medienschelte für Aufsehen gesorgt.



«Heute ist ein wichtiger Tag für den FC Bayern, weil wir ihnen mitteilen, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vereinspräsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters reagierten auf jüngste Berichte, die «hämisch und polemisch» gewesen seien, sagte Rummenigge. «Das ist eine Frechheit», ergänzte Hoeneß und kündigte an: «Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren.»

DFB-Präsident Grindel bewirbt sich erneut um Sitz im FIFA-Council

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Boss Reinhard Grindel wird sich auf Vorschlag des Präsidiums des Deutschen Fußball-Bundes erneut um einen Sitz im Council des Fußball-Weltverbandes FIFA bewerben.



Nach dem klaren Votum der DFB-Führung auf einer Sitzung am Freitag in Frankfurt am Main stellt sich der 57-Jährige auf dem 43. Ordentlichen Kongress der Europäischen Fußball-Union am 7. Februar 2019 in Rom zur Wiederwahl für ein Amt im höchsten Gremium des internationalen Fußballs.

Kerber trifft bei WTA Finals auf Osaka, Stephens und Bertens

SINGAPUR (dpa) - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber trifft bei den WTA Finals in Singapur auch auf die japanische US-Open-Siegerin Naomi Osaka.



Weitere Vorrundengegnerinnen der topgesetzten Wimbledonsiegerin sind in der Roten Gruppe die US-Amerikanerin Sloane Stephens und Kiki Bertens aus den Niederlanden. Das ergab am Freitag die Auslosung für den Saisonabschluss der besten acht Tennis-Damen.

European Leagues befürworten Einführung einer dritten Europa League

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die European Leagues unterstützen die Einführung eines dritten europäischen Fußball-Clubwettbewerbs.



«Der Vorschlag der UEFA ist von einer großen Mehrheit befürwortet worden», sagte Claus Thomson, Vizepräsident der Vereinigung von 32 Ligen in 25 Ländern mit 900 Clubs und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees, nach der Mitgliederversammlung am Freitag in Frankfurt. Die Europäische Fußball-Union will unterhalb der Champions League und Europa League eine Europa League 2 einführen. Für jede der drei Ligen ist ein Teilnehmerfeld von 32 Clubs vorgesehen

Nach Hopp-Beleidigungen: DFB verhandelt am 2. November gegen BVB

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach den wüsten Beleidigungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp verhandelt das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am 2. November (11.30 Uhr) in Frankfurt mündlich gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund.



Unter der Leitung des Sportgerichtsvorsitzenden Hans E. Lorenz wird sich das Gremium mit den Zuschauer-Vorkommnissen während des Bundesligaspiels zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem BVB am 22. September beschäftigen. Dabei hatten Dortmunder Fans mittels Plakaten, Spruchbändern und Gesängen Hopp massiv beleidigt. Darüber hinaus wurden Sanitäranlagen im Gästebereich erheblich beschädigt.

NBA-Star James verliert Saisonauftakt mit Los Angeles Lakers

PORTLAND (dpa) - Basketball-Superstar LeBron James hat bei seinem Debüt mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA eine Niederlage kassiert.



Die Kalifornier unterlagen am Donnerstag (Ortszeit) auswärts bei den Portland Trail Blazers 119:128. Der 33-Jährige James war mit 26 Punkten der erfolgreichste Werfer seines Teams. Zudem holte er zwölf Rebounds und verteilte sechs Assists. Die beiden Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga kamen nicht zum Einsatz.

Draisaitl schießt Edmonton zum Sieg

EDMONTON (dpa) - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit seinem Treffer in der Verlängerung zum Sieg gegen die Boston Bruins geschossen.



Der 22-Jährige erzielte am Donnerstag (Ortszeit) das entscheidende Tor zum 3:2 nur 37 Sekunden nach Beginn der Overtime. Für Draisaitl war es der zweite Treffer der laufenden Saison in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL. Topscorer war Oilers-Kapitän Connor McDavid mit zwei Vorlagen.

Boston erreicht Baseball-Finalserie nach Sieg gegen Houston

HOUSTON (dpa) - Die Boston Red Sox aus der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB haben sich für die diesjährige World Series qualifiziert.



Das Team aus Massachusetts gewann am Donnerstag (Ortszeit) das fünfte Spiel der Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Houston Astros 4:1. Mit einem Three-Run-Homerun im sechsten Inning sorgte Bostons Rafael Devers für die Vorentscheidung im Spiel. In der Best-of-Seven- Serie setzten sich die Red Sox am Ende mit 4:1 nach Spielen durch.