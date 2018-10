Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.18

Julia Görges im Halbfinale des Tennis-Turniers von Luxemburg

LUXEMBURG (dpa) - Julia Görges steht beim Tennis-Turnier von Luxemburg im Halbfinale.

Die 29 Jahre alte Nummer neun der Weltrangliste aus Bad Oldesloe setzte sich am Donnerstag gegen die Kroatin Donna Vekic mit 6:3, 3:6, 6:3 in 1:51 Stunden Spielzeit durch. Zum deutschen Halbfinale gegen Andrea Petkovic kommt es allerdings nicht. Die Darmstädterin musste ihr Viertelfinalmatch nach dem 6:4 gewonnenen ersten Satz gegen Eugenie Bouchard aus Kanada beim Stand von 0:4 im zweiten Durchgang verletzungsbedingt aufgeben.

«Bild»: Moderator Gerhard Delling hört im Mai 2019 bei der ARD auf

BERLIN (dpa) - Sportmoderator Gerhard Delling wird nach Informationen der «Bild»-Zeitung im Mai 2019 bei der ARD aufhören.

«Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen», sagte der 59-Jährige der Zeitung. Er denke nun über die Entwicklung einer Fußball-App nach. «Und ich will noch ein Buch schreiben - vielleicht sogar einen Roman», sagte Delling.

Fritz Keller bleibt Präsident des SC Freiburg

FREIBURG (dpa) - Fritz Keller bleibt in den kommenden drei Jahren Präsident des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg.

Der 61-jährige Winzer und Gastronom ist am Donnerstag von den 645 Stimmberechtigten der Mitgliederversammlung bei sechs Gegenstimmen und 24 Enthaltungen in seinem Amt bestätigt worden. Die Neuwahl wurde notwendig, weil die Mitglieder einer von Vorstand, Aufsichtsrat und Ehrenrat vorgeschlagenen Satzungsänderung zustimmten, die unter anderem die Vorstandsposten neu regelt.

Bahnrad-Vierer fährt zum Weltcup-Auftakt deutschen Rekord

ST. QUENTIN-EN-YVELINES (dpa) - Der deutsche Bahnradvierer hat zum Auftakt der Weltcup-Saison in St. Quentin-en-Yvelines bei Paris in der Qualifikation der 4.000-Meter-Mannschaftsverfolgung in 3:56,319 Minuten einen deutschen Rekord aufgestellt.

Felix Groß, Leon Rohde, Theo Reinhardt und Domenic Weinstein verbesserten die alte Bestmarke von der WM 2018 um 0,275 Sekunden.

Bayern München verliert in der Euroleague 73:83 in Barcelona

BARCELONA (dpa) - Die Basketballer vom FC Bayern München haben in der europäischen Königsklasse ihre zweite Niederlage kassiert.

In der Euroleague verlor der deutsche Meister am Donnerstagabend beim FC Barcelona mit 73:83 (36:44). Ex-Bayern Coach Svetislav Pe?ic gewinnt Familienduell mit Sohn Marko.

Tennisprofi Kohlschreiber im Viertelfinale von Stockholm

STOCKHOLM (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Tennis-Turnier von Stockholm nach großem Kampf im Tiebreak das Viertelfinale erreicht.

Gegen den an Nummer acht gesetzten Spanier Fernando Verdasco sah der Augsburger am Donnerstag beim 4:6, 7:5, 7:6 (7:5) im 2:48 Stunden-Match lange wie der Verlierer aus. Doch im zweiten Satz wehrte der 35 Jahre alte Routinier bei eigenem Aufschlag beim Stand von 3:5 insgesamt vier Matchbälle des Spaniers ab, schaffte dies beim 4:5 ein weiteres Mal und wendete schließlich das Blatt.

Hamilton trotz Titel-Chance vorsichtig: «Ferrari kann zurückschlagen»

AUSTIN (dpa) - Titelverteidiger Lewis Hamilton will sich vom möglichen fünften WM-Triumph in der Formel 1 am Sonntag in Austin nicht vorher schon ablenken lassen.

«Es fühlt sich für uns an wie jedes andere Wochenende», sagte der 33 Jahre alte Brite am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Großen Preis der USA. Hamilton warnte aber, zu früh in Partystimmung zu geraten. «Ferrari kann zurückzuschlagen. Wir können uns nicht entspannt zurücklegen», betonte Hamilton.

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen im Viertelfinale gegen Berlin

UNTERFÖHRING (dpa) - Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen muss im Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals zu den Füchsen Berlin reisen.

Das ergab die Auslosung, die der ehemalige Nationalspieler Dominik Klein am Donnerstag beim TV Sender Sky Sport News HD durchführte. Seinem Ex-Club THW Kiel loste Klein in einem Heimspiel die MT Melsungen zu. In den anderen Begegnungen des Viertelfinals kommt es zu den Duellen SC Magdeburg gegen Frisch Auf Göppingen und TSV Hannover-Burgdorf gegen HC Erlangen.