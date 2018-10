Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.18

Reschke: VfB bot zwölf Millionen Euro für BVB-Talent Bruun Larsen

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart hätte den Dortmunder Leihspieler Jacob Bruun Larsen gern behalten und für den 20-Jährigen gar eine zuvor nie bezahlte Summe ausgegeben.



«Wir waren bereit, die höchste Ablöse der Vereinsgeschichte für ihn zu zahlen. Wir haben Dortmund 12 Millionen Euro geboten», sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Aber Michael Zorc war überhaupt nicht gesprächsbereit, hat einen Verkauf kategorisch ausgeschlossen.»

UEFA schließt Rubin Kasan für ein Jahr aus Europacup aus

NYON (dpa) - Die Europäische Fußball-Union hat den russischen Club Rubin Kasan für eine Spielzeit aus den Europacup-Wettbewerben ausgeschlossen.



Sollte sich der derzeitige Tabellenfünfte der Premier Liga innerhalb der kommenden zwei Jahre für die Champions League oder Europa League qualifizieren, wäre er nicht startberechtigt. Grund für die Sperre ist die Verletzung von Vergleichsvereinbarungen im Zuge von Verstößen gegen das Financial Fair Play durch Rubin Kasan.

Bericht: Belgrad engagiert Top-Anwalt wegen Betrugsvorwürfen

BELGRAD (dpa) - Der serbische Fußball-Meister Roter Stern Belgrad hat einem Bericht zufolge einen französischen Top-Anwalt engagiert, um sich gegen die Wettbetrugsvorwürfe der Sportzeitung «L'Équipe» zu wehren.



Das berichtete die Tageszeitung «Politika» am Donnerstag. Der Traditionsclub hatte am 3. Oktober in der Champions League überraschend deutlich mit 1:6 bei Paris Saint-Germain verloren. Die «L'Équipe» berichtete am vergangenen Freitag, dass ein namentlich nicht genannter Funktionär der Serben fünf Millionen Euro auf die Niederlage seines Clubs mit einer Differenz von fünf Toren gewettet habe.

Lewis Hamilton: Ruhm «ist für mich kein Ansporn»

AUSTIN (dpa) - Für Formel-1-Superstar Lewis Hamilton ist Ruhm keine Triebfeder. «Es ist für mich kein Ansporn.



Es ist Teil des Gesamtpakets, und sicher nicht der beste Teil», sagte der britische Mercedes-Fahrer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Dass er durch seine Erfolge längst zum Weltstar geworden ist, sei für ihn nie ein Ziel gewesen, beteuerte Hamilton. «Man sieht manchmal Leute im Fernsehen, die nur den schnellen Ruhm wollen. Ich habe als Kind an so etwas keinen Gedanken verschwendet. Ich wollte einfach Rennen fahren», sagte der 33-Jährige.

Keine deutschen Turner zu den European Games 2019 nach Minsk

BERLIN (dpa) - An den European Games 2019 in Minsk werden keine deutschen Turner, Trampolinturner oder Gymnastinnen teilnehmen.



Dies bestätigte Wolfgang Willam, der Sportdirektor des Deutschen Turner-Bundes, am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Zunächst wurde eine Teilnahme deutscher Sportler von der Bundesregierung aus politischen Gründen abgelehnt. Im Zuge weiterer Verhandlungen wird die Teilnahme jetzt nur für jene Sportarten geöffnet und finanziert, für die es eine Relevanz zur Olympia-Qualifikation in Tokio gibt», begründete Willam.

Nach Disco-Prügelei: Arturo Vidal zu 800.000 Euro Strafe verdonnert

MÜNCHEN (dpa) - Der frühere Bayern-Star Arturo Vidal muss für eine Disco-Schlägerei 800.000 Euro Strafe zahlen.



Das Amtsgericht München erließ einen Strafbefehl über 80 Tagessätze á 10.000 für den Spieler des FC Barcelona. Sein Bruder muss ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung 120 Tagessätze á 150 Euro bezahlen. Die Vidal-Brüder hatten im vergangenen Jahr Ärger in einem Münchner Club.

Festnahme von Ex-Turn-Präsident Penny nach US-Missbrauchsskandal

GATLINBURG (dpa) - Im Rahmen des Missbrauchsskandals beim US-Turnverband hat es eine weitere Festnahme gegeben.



Der ehemalige Präsident von USA Gymnastics, Steve Penny, wurde in Gatlinburg im Bundesstaat Tennessee festgenommen. Laut der Anklage soll er angeordnet haben, Beweise im Verfahren gegen den mittlerweile verurteilten früheren Teamarzt Larry Nassar zu manipulieren. Dem ehemaligen Verbandschef wird vorgeworfen, die Untersuchungen durch das Verstecken oder Zerstören von Dokumenten behindert zu haben. Wird Penny verurteilt, droht ihm eine Haftstrafe von zwei bis zehn Jahren.

Weltranglisten-Erste Halep sagt wegen Rückenverletzung für WTA-WM ab

MOSKAU (dpa) - Die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep hat ihre Teilnahme an den WTA Finals in Singapur abgesagt.



Die Rumänin könne wegen einer Rückenverletzung nicht starten, teilte die Damen-Organisation WTA am Donnerstag mit. Für Halep rückt die Niederländerin Kiki Bertens für den Saisonabschluss der besten acht Spielerinnen des Jahres vom 21. bis 28. Oktober nach.

Dallas verliert ohne Nowitzki NBA-Saisonauftakt in Phoenix

PHOENIX (dpa) - Ohne den angeschlagenen Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks ihren Saisonstart in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA verpatzt.



Die Texaner unterlagen am Mittwoch (Ortszeit) bei den Phoenix Suns 100:121 (46:56). Devin Booker war mit 35 Punkten der Topscorer der Suns.