Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

Per Mertesacker soll den Experten-Beirat von Oliver Bierhoff unterstützen. von Foto: epa/Epa/KERI MEGELUS

Oliver Bierhoff: Per Mertesacker verstärkt DFB-Beirat

BERLIN (dpa) - Fußball-Weltmeister Per Mertesacker wird künftig dem von Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff gegründeten Experten-Beirat angehören.



Das bestätigte Bierhoff der «Sport Bild». Der 34 Jahre alte Mertesacker bestritt 104 Länderspiele für die DFB-Elf und war 2014 unter Bundestrainer Joachim Löw mit Weltmeister geworden. Im Sommer hatte er seine erfolgreiche Karriere beim FC Arsenal ausklingen lassen und war am vergangenen Wochenende in seiner Geburtsstadt Hannover von mehr als 40.000 Fans in einem Spiel mit vielen Wegbegleitern von der aktiven Karriere verabschiedet worden.

Boateng, Goretzka und Rafinha zurück im Mannschaftstraining

MÜNCHEN (dpa) - Jérôme Boateng, Leon Goretzka und Rafinha haben beim FC Bayern München das komplette Mannschaftstraining bestritten.



Innenverteidiger Boateng war wegen muskulärer Probleme vorzeitig von der DFB-Auswahl nach München zurückgekehrt. Mittelfeldspieler Goretzka hatte wegen einer Muskelverhärtung in der Wade beide Nations-League-Spiele gegen die Niederlande (0:3) und Frankreich (1:2) verpasst.

Streit mit AfD: Verfahren gegen Eintracht-Boss Fischer eingestellt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach einem Streit zwischen Peter Fischer und der AfD hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Präsidenten des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt eingestellt.



Anfang des Jahres hatten die Landessprecher der AfD Hessen Strafanzeige gegen Fischer wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung gestellt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt sagte am Mittwoch, Fischers Äußerungen seien «vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt». Vorausgegangen war ein öffentlicher Schlagabtausch des Eintracht-Präsidenten mit der AfD Hessen.

Niederlage zum NBA-Start: Schröder und Oklahoma unterliegen Warriors

OAKLAND (dpa) - Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder zum Saisonauftakt in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA eine Niederlage kassiert.



Die Thunder unterlagen am Dienstag (Ortszeit) Titelverteidiger Golden State Warriors 100:108. Superstar Stephen Curry war mit 32 Punkten der Topscorer. Er verteilte außerdem neun Assists und holte acht Rebounds. Teamkollege Kevin Durant steuerte 27 Punkte zum Heimerfolg der Warriors bei. Bei den Gästen aus Oklahoma kam Paul George ebenfalls auf 27 Zähler. Der 25 Jahre alte Neuzugang Schröder glänzte für Oklahoma mit 21 Punkten, neun Rebounds und sechs Assists.

Kerber bei WTA-Finals in Singapur mit Sparringspartner Wiesler

SINGAPUR (dpa) - Deutschlands Tennisstar Angelique Kerber wird bei den WTA-Finals in Singapur von ihrem Sparringspartner André Wiesler betreut.



Nach der überraschenden Trennung von ihrem Trainer Wim Fissette wird Kerber erst nach dem Saisonabschluss der besten acht Spielerinnen von diesem Sonntag an einen neuen Coach präsentieren. Dieser soll spätestens bis zum Beginn der Vorbereitung auf das Jahr 2019 gefunden sein, wie am Mittwoch aus dem Umfeld der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin verlautete. Wiesler gehört schon seit längerer Zeit zum Team von Kerber.

Draisaitl mit zwei Assists bei Edmontons Sieg in Winnipeg

WINNIPEG (dpa) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Tobias Rieder haben mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL den zweiten Sieg in Folge gefeiert.



Mit 5:4 nach Verlängerung gewannen die Oilers am Dienstag (Ortszeit) das kanadische Duell gegen die Winnipeg Jets. Draisaitl verbuchte zwei Torvorlagen beim Auswärtssieg seines Teams. Für den 22-Jährigen waren es die Assists Nummer drei und vier in der laufenden Spielzeit. Den Treffer zum entscheidenden 5:4 in der Verlängerung erzielte Edmontons Darnell Nurse nach 1:25 Minute. Für die Oilers war es der zweite Sieg im vierten Saisonspiel.