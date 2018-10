Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

Fußball-Nationalmannschaft verliert in Frankreich - Abstieg droht

PARIS (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach einer Niederlage bei Weltmeister Frankreich vor dem Abstieg aus der Elite-Gruppe der Nations League.



Durch das 1:2 (1:0) am Dienstagabend in Paris muss das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Kampf um den Klassenverbleib in der A-Liga auf Schützenhilfe der Franzosen hoffen. Zwar erzielte Toni Kroos in der 14. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter die Führung gegen die zuvor in 14 Spielen ungeschlagenen Franzosen. Vor rund 75.000 Zuschauern im Stade de France drehte Antoine Griezmann mit einem Doppelpack das Spiel.

Rekord-Weltmeister Brasilien mit spätem Sieg gegen Argentinien

DSCHIDDA (dpa) - Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat im Südamerika-Klassiker gegen Argentinien einen späten Sieg gefeiert.



In Dschidda in Saudi-Arabien setzte sich der Rekord-Champion um Superstar Neymar am Dienstag dank des Treffers von Miranda von Inter Mailand in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) durch. In dem von Schiedsrichter Felix Brych (München) gepfiffenen Länderspiel bereitete Neymar von Paris Saint-Germain das Siegtor für die nur phasenweise überzeugende Seleção vor.

Ukraine schafft in Nations League als erstes Team Aufstieg in Liga A

CHARKIW (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine hat in der Nations League als erstes Team den Aufstieg in die Liga A perfekt gemacht.



Die Auswahl von Trainer Andrij Schewtschenko setzte sich am Dienstagabend im Metalist-Stadion von Charkiw mit 1:0 (1:0) gegen Tschechien durch. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Ruslan Malinowskyj in der 43. Minute. In der Gruppe 1 in Liga B ist der Ukraine der erste Tabellenplatz nach drei Siegen in drei Spielen schon vor der abschließenden Begegnung nicht mehr zu nehmen.

FC Bayern mit erstem Sieg in der Basketball-Euroleague

MÜNCHEN (dpa) - Dem deutschen Basketballmeister FC Bayern München ist in der europäischen Königsklasse ein überraschender Heimerfolg gegen den griechischen Topclub Panathinaikos Athen gelungen.



In der Euroleague gewannen die Bayern am Dienstagabend gegen den Champion von 2011 mit 80:79 (40:41). Bester Werfer der Gastgeber wurde Nihad Djedovic mit 19 Punkten.

Deutsche U21 beendet EM-Qualifikation mit Sieg - 2:0 gegen Irland

HEIDENHEIM (dpa) - Die deutsche U21 hat die EM-Qualifikation mit einem Sieg beendet. Die als Gruppensieger bereits für die Europameisterschaft qualifizierte Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz gewann am Dienstag in Heidenheim mit 2:0 (2:0) gegen Irland.



Vor 3229 Zuschauern erzielten Jani Serra (32. Minute) und der herausragende Levin Öztunali (40.) die Tore. Im Vergleich zum 2:1 am Freitag gegen Norwegen, als das EM-Ticket gelöst wurde, stellte Kuntz sein Team auf zehn Positionen um. Europameister Deutschland beendet die Qualifikationsrunde mit acht Siegen aus zehn Spielen, bei einem Remis und einer Niederlage. Bei der EM im kommenden Jahr in Italien und San Marino will die Kuntz-Auswahl ihren Titel erfolgreich verteidigen.

Füchse Berlin erreichen souverän Halbfinale bei Club-WM in Doha

DOHA (dpa) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat beim Super Globe locker das Halbfinale erreicht.



Der mit einer Wildcard ausgestattete EHF-Pokalsieger gewann am Dienstag bei der inoffiziellen Club-WM in Doha 33:25 (19:11) gegen ES Taubate aus Brasilien. Die Berliner treffen nun am Mittwoch entweder auf Gastgeber Al Sadd oder Ozeanienmeister Sydney University. Die besten Füchse-Schützen waren Christoph Reissky und Mijajlo Marsenic mit jeweils fünf Toren. Die Füchse streben ihren dritten Titel nach 2015 und 2016 an.

Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen zieht mühsam ins Viertelfinale ein

SOLINGEN (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben als Titelverteidiger nur mit großem Aufwand den Einzug ins Viertelfinale des Handball-DHB-Pokals geschafft.



Der amtierende Pokalsieger setzte sich im Duell zweier Bundesligisten am Dienstagabend erst nach Verlängerung mit 32:29 beim Bergischen HC durch. In den regulären 60 Minuten zuvor hatten sich die Löwen beim starken Aufsteiger zu einem 24:24 (13:11) gemüht. Bester Werfer der Mannheimer war Kapitän Andy Schmid mit elf Toren, für den HC war Linus Arnesson mit sieben Toren am erfolgreichsten.

Walther-Bensemann-Preis für langjährigen DFB-Trainer Horst Hrubesch

NÜRNBERG (dpa) - Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch erhält den Walther-Bensemann-Preis 2018 von der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur.



Der langjährige DFB-Coach wird bei einer Gala am 26. Oktober in Nürnberg ausgezeichnet, wie die Akademie am Dienstag mitteilte. «Niemand prägte in diesen, nach 2000 auch weichenstellenden Jahren für den deutschen Fußball die Entwicklung der talentiertesten Junioren auf Bundesebene so entscheidend wie Horst Hrubesch», sagte der Juryvorsitzende Rainer Holzschuh. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro will Hrubesch für soziale Zwecke zur Verfügung stellen.