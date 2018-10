Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

Ex-Formel-1-Pilot Wehrlein wechselt in die Formel E

HAMBURG (dpa) - Der ehemalige Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein wird in der kommenden Saison in der Formel E fahren.



Der 23-Jährige aus Worndorf erhielt einen Vertrag bei Mahindra Racing. Das teilte das indische Team am Dienstag mit. Wehrleins Teamkollege wird der Belgier Jerome d'Ambrosio. Die Saison in der Elektroserie startet Mitte Dezember und umfasst 13 Rennen. In dieser Woche sind offizielle Testfahrten in Valencia vorgesehen. «Mahindra ist zwar ein kleines Team, hat aber große Ambitionen - genau wie ich», sagte Wehrlein. Nach seinem Gesamtsieg im Deutschen Tourenwagen Masters 2015 war er zwei Jahre in der Formel 1 für die unterlegenen Rennställe Manor und Sauber gefahren.

Angelique Kerber trennt sich von Trainer Wim Fissette

SINGAPUR (dpa) - Deutschlands Tennisstar Angelique Kerber hat sich überraschend von Trainer Wim Fissette getrennt.



Der Belgier werde Kerber schon bei den WTA-Finals in Singapur von diesem Sonntag an nicht mehr betreuen, teilte ihr Management am Dienstag mit. Fissette hatte im November 2017 die Nachfolge von Torben Beltz angetreten und Kerber wieder zurück in die Weltspitze geführt. Höhepunkt der Zusammenarbeit war Kerbers Wimbledon-Triumph im Juli. «Trotz der erfolgreichen Zusammenarbeit seit Beginn der Saison wurde dieser Schritt aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen bzgl. der zukünftigen Ausrichtung erforderlich», hieß es in der Mitteilung.

Usain Bolt erhält Angebot von maltesischem Meister FC Valetta

GOSFORD (dpa) - Nach seinem Doppelpack bei seinem Startelf-Debüt bei für seine australische Mannschaft Central Coast Mariners darf Sprint-Weltrekordler Usain Bolt nun auf ein Fußball-Engagement in Europa hoffen.



Ghasston Slimen, der Geschäftsführer des maltesischen Meisters FC Valetta, bestätigte dem US-TV-Sender ESPN, dass man hoffe, den achtmaligen Sprint-Olympiasieger noch vor dem Malteser Supercup am 13. Dezember gegen den FC Balzan verpflichten zu können. «Ein Champion ist immer willkommen, und bei Valletta FC glauben wir, dass nichts unmöglich ist», erklärte Slimen.

Bremer Osako schießt Japan zum Testspiel-Sieg über Uruguay

SAITAMA (dpa) - Yuya Osako vom Bundesligisten Werder Bremen hat mit seinem Treffer den japanischen Fußballern zum 4:3 (2:1)-Sieg im Länderspiel gegen Uruguay verholfen.



Die Asiaten setzten damit am Dienstag in Saitama auch im dritten Testspiel nach der WM ihre Siegesserie gegen Teams aus Süd- und Mittelamerika fort, nachdem sie in den vergangenen Wochen schon Panama und Costa Rica jeweils mit 3:0 bezwungen hatten. Genki Haraguchi von Hannover 96 saß zwar auf der Bank, wurde von Trainer Hajime Moriyasu aber nicht eingewechselt.

Rennrodler Toni Eggert fällt mit Wadenbeinbruch aus

OBERHOF (dpa) - Rennrodler Toni Eggert hat sich bei einem Trainingsunfall einen Wadenbeinbruch zugezogen und muss etwa sechs bis acht Wochen pausieren.



Wie der Bob- und Schlittenverband Deutschland am Dienstag mitteilte, hat sich der 30 Jahre alte Ilsenburger, der in Pyeongchang mit Partner Sascha Benecken Olympia-Bronze im Doppelsitzer gewann, die Verletzung nach einem Sturz an die Bande zugezogen. Die anschließende Untersuchung hatte ergeben, dass es sich um einen offenen Bruch handelt. Eggert wurde am Montagnachmittag operiert, der Eingriff sei komplikationslos erfolgt. Ob Eggert zum Weltcupauftakt am 24. November wieder fit ist, ist offen.

Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste Botschafter für die Handball-WM

HAMBURG (dpa) - Moritz Fürste ist Hamburgs Botschafter für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer im Januar.



Der Hockey-Olympiasieger von 2008 und 2012 und Weltmeister von 2006 wurde am Dienstag in der Hansestadt vorgestellt. Gemeinsam mit seinen Mit-Botschaftern Pascal Hens und Henning Fritz soll der 33-Jährige Werbung für den WM-Standort Hamburg machen, wo am 25. Januar die Halbfinalspiele stattfinden. Die Weltmeisterschaft findet vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark statt.