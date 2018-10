Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.18

Nations League: England düpiert Spanien in Sevilla

SEVILLA (dpa) - Englands Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League mit einem beeindruckenden Sieg in Spanien die Chancen auf den Gruppensieg gewahrt.



Der WM-Vierte feierte dank einer furiosen ersten Halbzeit am Montag in Sevilla ein 3:2 (3:0) bei den Spaniern, die mit zwei Siegen in die Nations League gestartet waren. Zweimal Raheem Sterling in der 16. und 38. Minute sowie Marcus Rashford (29.) trafen vor der Pause für die Three Lions. Dortmunds Paco Alcacer gelang kurz nach seiner Einwechslung das 1:3 (58.), Sergio Ramos schaffte in der siebten Minute der Nachspielzeit nur noch den Anschlusstreffer. Die Spanier bleiben mit sechs Punkten an der Spitze der Gruppe 4, England ist mit vier Zählern Zweiter.

Löw: Keinen Gedanken ans Hinschmeißen

PARIS (dpa) - Joachim Löw denkt in der derzeit schwierigsten Phase als Bundestrainer nicht ans Hinschmeißen.



«Solche Gedanken mache ich mir jetzt wirklich nicht. Auch nicht nach so einem Spiel», sagte der DFB-Chefcoach am Montag in Paris dem ARD-Hörfunk. «Ich bin jetzt schon lange in dem Geschäft dabei. Und ich habe auch schon einige Dinge überstanden. Ich kann das als Trainer einordnen», ergänzte Löw. Nach der misslungenen Fußball-WM in Russland und dem jüngsten 0:3 in der Nations League in den Niederlanden war Löw für seinen zaghaften Erneuerungskurs heftig kritisiert worden.

Tennisspiele manipuliert: Ukrainische Zwillinge lebenslang gesperrt

LONDON (dpa) - Die ukrainischen Zwillinge Gleb und Wadim Alexejenko sind wegen Spielmanipulationen und illegaler Wetten lebenslang aus dem Tenniszirkus ausgeschlossen worden.



Zudem wurden die 35-Jährigen am Montag zu einem Bußgeld von je 250.000 Dollar, umgerechnet rund 216.000 Euro, verurteilt. Grundlage für die Strafe waren Ermittlungen der Tennis-Untersuchungsbehörde (TIU). Zwischen Juni 2015 und Januar 2016 sollen beide bei mehreren Turnieren auch in Deutschland Spiele manipuliert haben, auf die sie zuvor mithilfe eines Mittelsmannes gewettet hatten.

Maria und Witthöft scheitern in Luxemburg in der ersten Runde

LUXEMBURG (dpa) - Titelverteidigerin Carina Witthöft und Tatjana Maria sind am Montag gleich zum Auftakt des WTA-Tennis-Turniers von Luxemburg gescheitert.



Die Nummer 100 der Weltrangliste aus Hamburg unterlag in Runde eins der Weißrussin Vera Lapko mit 4:6, 7:5, 4:6. Es war bereits die vierte Niederlage in Serie für Witthöft bei internationalen Turnieren. Die Bad Saulgauerin Tatjana Maria, die sich erst vor einer Woche in Linz gegen Anna Blinkowa durchgesetzt hatte, musste diesmal der 20 Jahre alten Russin den Vortritt lassen und unterlag mit 2:6, 5:7.

Tennisprofi Marterer verlängert Niederlagen-Serie in Stockholm

STOCKHOLM (dpa) - Tennisprofi Maximilian Marterer kann seine Niederlagen-Serie nicht stoppen.



Der 23 Jahre alte Nürnberger musste zum Auftakt des ATP-Turniers von Stockholm bereits seine sechste Erstrunden-Schlappe in Serie bei ATP-Turnieren seit Anfang August hinnehmen. In Runde eins unterlag der Franke am Montag nach 2:36 Stunden Spielzeit dem Schweden Elias Ymer mit 6:4, 5:7, 5:7.

Rosberg hält Fusion von Formel 1 mit Formel E für möglich

BERLIN (dpa) - Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg erwartet in absehbarer Zukunft eine Fusion der Motorsport-Königsklasse mit der vollelektrischen Rennserie Formel E.



«Wenn die ganze Welt Elektro-Autos verkauft und fährt, dann macht der Verbrennungsmotor für die Formel 1 keinen Sinn mehr, also wird dieser Moment kommen», sagte der 33-Jährige am Montag in einem Interview der Nachrichtenagentur AP. Die Formel 1 werde irgendwann auf Elektromotoren umstellen müssen. An diesem Punkt könne es dann zum Zusammenschluss mit der Formel E kommen, zumal der Formel-1-Besitzer Liberty Media auch größter Anteilseigner der Elektro-Serie ist.