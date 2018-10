Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.18

Polen erster Absteiger aus Nations League - 0:1 gegen Italien

CHORZÓW (dpa) - Die polnische Fußball-Nationalmannschaft steht als erster Absteiger aus der höchsten Liga der Nations League fest.

Die Auswahl um Stürmer Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern verlor am Sonntag in Chorzów gegen Italien 0:1 (0:0). Cristiano Biraghi vom AC Florenz erzielte in der Nachspielzeit den Treffer für die Italiener (90.+2 Minute), die die WM in Russland verpasst hatten. Die Entscheidung über den Gruppensieg und den Einzug in die Endrunde vom 5. bis 9. Juni 2019 fällt zwischen Europameister Portugal und Italien. Schon vor dem späten Treffer hatte Italien Pech bei Lattentreffern von Jorginho (1.) und Lorenzo Insigne (30.).

Teamchef Arrivabene: Vettel wird Formel-1-Titel mit Ferrari holen

TRIENT (dpa) - Trotz der vielen Enttäuschungen in dieser Saison ist Teamchef Maurizio Arrivabene fest von einem Formel-1-Titelgewinn Sebastian Vettels im Ferrari überzeugt.

«Ich bin sicher, dass Sebastian Vettel die WM mit Ferrari früher oder später gewinnen wird», sagte der 61-Jährige beim «Festival dello Sport» der «Gazzetta dello Sport» in Trient am Sonntag. Vettel hat vor dem Rennen in Austin am Wochenende 67 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der in den USA seinen fünften WM-Titel perfekt machen kann. Arrivabene will die kleine Hoffnung auf den WM-Titel vor dem Rennen am kommenden Wochenende dennoch nicht endgültig aufgeben. «Es ist eine Mission Impossible geworden, aber es ist noch nicht vorbei.»

Russland nach zweitem Sieg in Nations League vor dem Aufstieg

SOTSCHI (dpa) - WM-Viertelfinalist Russland hat nach seinem zweiten Sieg in der Nations League gute Chancen auf den Aufstieg in die höchste Liga.

Die Auswahl von Trainer Stanislaw Tschertschessow gewann am Sonntag ihre Partie gegen die Türkei in der Liga B mit 2:0 (1:0). Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Roman Neustädter brachte die Gastgeber in Sotschi in Führung (20. Minute). Joker Denis Tscheryschew machte mit einem Kontertor alles klar (78.). Durch den zweiten Sieg im dritten Nations-League-Spiel hat die russische Fußball-Nationalmannschaft mit sieben Punkten schon vor dem abschließenden Spiel gegen Schweden beste Chancen auf den Gruppensieg und den Aufstieg. Die Türkei hat drei Zähler und kann Russland daher nicht mehr einholen. Schweden hat bei bislang einem Punkt und einem Spiel weniger noch theoretische Chancen auf den ersten Platz.

Portugal feiert weiteren Sieg ohne Ronaldo: 3:1 in Schottland

GLASGOW (dpa) - Portugal hat seine Siegesserie ohne seinen Superstar Cristiano Ronaldo fortgesetzt.

Der Fußball-Europameister feierte am Sonntagabend im Testspiel gegen Schottland in Glasgow einen ungefährdeten 3:1 (1:0)-Sieg. Nach den Erfolgen in der Nations League gegen Italien und Polen war es für die Mannschaft von Coach Fernando Santos der dritte Sieg in Serie. Superstar Ronaldo von Juventus Turin fehlt den Portugiesen in dieser Länderspielphase erneut. Stürmer Helder Costa brachte die Gäste bei seinem Länderspiel-Debüt kurz vor der Pause in Führung (43. Minute), EM-Finaltorschütze Eder (74.) und Offensivspieler Bruma von RB Leipzig (84.) erhöhten in der zweiten Halbzeit. Steven Naismith gelang in der Nachspielzeit (90.+3) der Anschlusstreffer für Schottland.

Arsenal-Profi Koscielny tritt aus Frankreichs Nationalelf zurück

PARIS (dpa) - Abwehrspieler Laurent Koscielny ist aus der französischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten und hat Kritik an Weltmeister-Trainer Didier Deschamps geübt.

«Mit Les Bleus ist es vorbei», sagte der 33 Jahre alte Profi des FC Arsenal in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des TV-Senders Canal+. Koscielny hatte die Weltmeisterschaft in Russland wegen eines Achillessehnenrisses verpasst. Deschamps habe ihm zum Geburtstag am 10. September eine SMS geschickt, sich aber ansonsten während seiner langen Verletzungspause kaum gemeldet, erklärte Koscielny. «Viele Menschen, von denen ich dachte, sie stünden mir nahe, haben mich enttäuscht, nicht nur der Trainer», kritisierte der Routinier.

Bayerns Basketballer gewinnen souverän in Braunschweig

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben auch das dritte Bundesliga-Spiel in der neuen Saison gewonnen.

Der Titelverteidiger gewann am Sonntag bei den Basketball Löwen Braunschweig problemlos mit 87:61 und zeigte sich drei Tage nach der 71:90-Heimpleite zum Euroleague-Auftakt gegen Anadolu Efes Istanbul verbessert. Braydon Hobbs (15 Zähler) war bester Bayern-Schütze. Bereits am Dienstag geht es für die Münchner in der Euroleague gegen Panathinaikos Athen weiter. Mit einem starken Michael Stockton (25 Punkte) gelang der BG Göttingen ein 91:87 gegen s.Oliver Würzburg.

DEL-Tabellenerster Mannheim gewinnt gegen Köln - München stoppt DEG

KÖLN/BERLIN (dpa) - Tabellenführer Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga den Aufschwung der Kölner Haie vorerst gestoppt.

In einem Prestige-Duell bogen die Mannheimer am Sonntag einen 0:2-Rückstand um und gewannen auswärts 4:2 (0:2, 3:0, 1:0). Damit festigte der Titelkandidat von Trainer Pavel Gross am 11. Spieltag Platz eins, den die Adler am Freitagabend von der Düsseldorfer EG übernommen hatten. Dank der 4:5-Niederlage nach Verlängerung des Konkurrenten DEG beim Titelverteidiger EHC Red Bull München bauten die Mannheimer ihren Vorsprung aus. Die Erfolgsserie von Playoff-Finalist Eisbären Berlin riss nach drei Siegen. Die Berliner verloren gegen den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt 1:3.

US-Open-Finalist Del Potro fällt erneut verletzt aus

SHANGHAI (dpa) - US-Open-Finalist Juan Martin del Potro hat sich bei seinem Achtelfinal-Aus beim Masters-Turnier in Shanghai eine schwere Knieverletzung zugezogen und muss erneut längere Zeit pausieren.

Der argentinische Tennisprofi war in der Partie gegen den Kroaten Borna Coric gestürzt und erlitt dabei nach Angaben seines Managements vom Sonntagabend eine Fraktur der Kniescheibe. «Es ist ein sehr schwerer Moment», sagte del Potro. «Ich bin sehr traurig.» Nach insgesamt vier Operationen am Handgelenk ist es die fünfte schwere Verletzung des diesjährigen US-Open-Finalisten und -Siegers von 2009.

Slowakischer Fußball-Nationaltrainer Kozak zurückgetreten

BRATISLAVA (dpa) - Der slowakische Fußball-Nationaltrainer Jan Kozak hat sein Amt nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch niedergelegt.

Es sei eine «überraschende Entscheidung» des 64-Jährigen gewesen, teilte der slowakische Verband SFZ am Sonntag mit. In der Nations League hatte die Slowakei am Samstag mit 1:2 (0:0) gegen Tschechien verloren und ist Tabellenletzter der Gruppe 1 der zweithöchsten Liga B. Im Freundschaftsspiel gegen Schweden am Dienstag wird nun Co-Trainer Stefan Tarkovic die Mannschaft betreuen. Unter Kozak hatte sich die Slowakei im Jahr 2016 erstmals als eigenständige Nation seit der Auflösung der Tschechoslowakei 1993 für eine EM qualifiziert. Damals schied das Team im Achtelfinale mit einem 0:3 gegen Deutschland aus.

Handballerinnen der SG BBM Bietigheim holen Sieg in Königsklasse

LUDWIGSBURG (dpa) - Den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim ist in der Champions League ein überraschender Sieg gelungen.

Gegen den Titelkandidaten CSM Bucuresti aus Rumänien setzte sich der Bundesligist am Sonntagabend mit 30:28 (16:12) durch. Beste Werferin der SG BBM war Nationalspielerin Kim Naidzinavicius mit elf Treffern. Durch den unerwarteten Erfolg im zweiten Spiel der Gruppe D rückte die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen auf den ersten Tabellenplatz in der Vierergruppe vor.

Golfer Siem 42. bei British Masters - Engländer Pepperell siegt

WALTON ON THE HILL (dpa) - Golfprofi Marcel Siem hat nach einer schwachen Schlussrunde eine vordere Platzierung beim British Masters in Walton on the Hill klar verpasst.

Der 38 Jahre alte Ratinger spielte am Sonntag auf dem Par-72-Kurs nur eine 75er-Runde und beendete das Turnier in der englischen Grafschaft Surrey mit insgesamt 291 Schlägen auf dem geteilten 42. Rang. Nach der dritten Runde hatte Siem noch mit Anschluss an das Vorderfeld den 28. Platz belegt. Der Sieg beim mit drei Millionen britischen Pfund dotierten Event ging an den Engländer Eddie Pepperell. Der 27-Jährige setzte sich mit 279 Schlägen vor dem Schweden Alexander Björk (281) durch und feierte seinen zweiten Erfolg auf der Europa-Tour.

Flensburg-Handewitt verliert in Champions League bei Ungarns Meister

SZEGED (dpa) - Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League die dritte Niederlage im fünften Spiel kassiert.

Die Schleswig-Holsteiner verloren am Sonntagabend bei Ungarns Meister Pick Szeged mit 28:30 (14:15) und liegen damit deutlich hinter der Spitze in Gruppe B der Königsklasse zurück. Zuvor hatten die Norddeutschen schon gegen Zagreb und Celje verloren. Bester Werfer bei den Flensburgern waren Magnus Röd und Holger Glandorf mit je fünf Toren.

Füchse Berlin holen Heimsieg gegen Lemgo - Hannover dreht Spiel

BERLIN/HANNOVER (dpa) - Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Erfolgskurs.

Am Sonntag bezwangen die Berliner den TBV Lemgo Lippe vor 7.360 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 29:23 (15:10). Mit dem fünften Ligasieg in Serie rückt der Hauptstadt-Club auf Platz fünf vor. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit sieben und Fabian Wiede und Fredrik Simak mit je fünf Treffern. Die TSV Hannover-Burgdorf hat trotz erheblicher Verletzungssorgen nach zuletzt zwei Niederlagen ebenfalls wieder gewonnen. Nach einer schwachen ersten Hälfte drehten die Niedersachsen noch die Partie gegen den HC Erlangen und siegten mit 26:24 (12:15). Beste Werfer Hannovers waren Nationalspieler Fabian Böhm und Ilija Brozovic mit jeweils sechs Treffern.