Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.18

Lange gewinnt erneut Ironman-WM und bleibt unter Acht-Stunden-Marke

KAILUA-KONA (dpa) - Patrick Lange hat als erster Ironman die Acht-Stunden-Schallmauer auf Hawaii durchbrochen und mit seinem zweiten WM-Triumph nacheinander die deutsche Ära fortgesetzt.

Der 32 Jahre alte Triathlet aus Hessen nutzte die optimalen Bedingungen am Samstag bei einer taktischen Meisterleistung für eine erneute Demonstration seiner Lauf-Klasse. In 7:52:39 Stunden stellte Lange über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen einen Fabelrekord auf unterbot seinen Streckenrekord vom Sieg aus dem Vorjahr (8:01:40) um neun Minuten.

DFB-Chef Grindel appelliert: «Jetzt als Team zusammenstehen»

AMSTERDAM (dpa) - Nach dem heftigen 0:3 in der Nations League gegen die Niederlande hat DFB-Präsident Reinhard Grindel intern dazu aufgerufen, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen.

«Dass der Weg unserer Mannschaft nach der WM auch Rückschläge mit sich bringen kann, war uns allen klar. Umso wichtiger ist es, jetzt gemeinsam auf und neben dem Platz als ein Team zusammenzustehen», übermittelte Grindel am Sonntag auf Anfrage. Bundestrainer Joachim Löw hatte nach der «sehr brutalen Niederlage» in Amsterdam bei Fragen nach seiner Zukunft auf die Zuständigkeit anderer verwiesen: «Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.» Grindel äußerte sich nicht direkt zu Löw. «Natürlich hätten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht, aber der Blick muss klar nach vorne gehen», sagte Grindel.

Boateng fällt für Frankreich-Spiel aus - Reservisten im Training

AMSTERDAM (dpa) - Abwehrspieler Jérôme Boateng wird beim Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Paris gegen Weltmeister Frankreich nicht zur Verfügung stehen.

Der 30 Jahre alte Innenverteidiger des FC Bayern quälte sich beim 0:3 gegen die Niederlande am Samstagabend in Amsterdam mit muskulären Problemen bis zum Abpfiff. Bundestrainer Joachim Löw hatte auf eine Auswechslung verzichtet. Am Sonntag teilte der DFB mit, dass Boateng wegen Wadenproblemen aus Amsterdam abgereist sei und am Dienstag nicht spielen könne. Am Tag nach dem Spiel stand für die Reservisten und Einwechselspieler nach Verbandsangaben ein Training auf dem Gelände von Ajax Amsterdam auf dem Programm. Die Akteure der Startelf absolvierten ein Regenerationsprogramm im Teamhotel.

10. Mercedes-Titel zum Abschied aus der DTM - Paffett holt Gesamtsieg

HOCKENHEIM (dpa) - Mercedes hat sich mit dem 10. Fahrer-Titel nach 30 Jahren aus dem Deutschen Tourenwagen-Masters verabschiedet.

Der Brite Gary Paffett bescherte dem schwäbischen Autobauer am Sonntag auf dem Hockenheimring den Gesamtsieg. 13 Jahre nach seinem erstem DTM-Titel reichte dem 37 Jahre alten Rennfahrer im Finale der dritte Platz. Er entthronte damit Titelverteidiger René Rast. Der 31-jährige Mindener setzte seine bemerkenswerte Siegesserie mit dem sechsten Rennerfolg nacheinander vor Marco Wittmann von BMW zwar fort. In der Endabrechnung fehlten Rast vier Punkte.

Djokovic gewinnt Tennis-Turnier in Shanghai

SHANGHAI (dpa) - Novak Djokovic hat das topbesetzte Tennis-Turnier in Shanghai gewonnen.

Im Endspiel des mit rund 9,2 Millionen Dollar dotierten Events der Masters-1000-Serie setzte sich der Serbe am Sonntag gegen Borna Coric aus Kroatien klar mit 6:3, 6:4 durch. Djokovic verwandelte nach 1:36 Stunden seinen vierten Matchball. Im Halbfinale hatte der Wimbledon- und US-Open-Champion dieses Jahres dem deutschen Tennis-Star Alexander Zverev beim 6:2, 6:1 keine Chance gelassen. Coric hatte überraschend den Schweizer Roger Federer in zwei Sätzen bezwungen. Für Djokovic war es der vierte Titelgewinn in Shanghai.

Titelgewinner Mick Schumacher Zweiter beim Formel-3-Saisonabschluss

HOCKENHEIM (dpa) - Mick Schumacher hat seine Titelsaison mit dem zweiten Platz beim letzten Rennen der Formel 3 abgeschlossen.

Der 19 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gab sich am Sonntag beim bedeutungslosen Saisonfinale auf dem Hockenheimring seinem russischen Teamkollegen Robert Schwarzmann von Prema Racing geschlagen. Mick Schumacher hatte seinen ersten Gesamtsieg bereits am Samstag perfekt gemacht, ihm gelangen insgesamt acht Rennerfolge. Durch den Titel hat Mick Schumacher auch die nötigen Punkte für die Superlizenz, die zum Start in der Motorsport-Königsklasse berechtigen würden. Er will nach seinem Erfolg nun aber in Ruhe über seine Rennfahrer-Zukunft nachdenken.

Adler Mannheim behält nach Sieg über Köln Platz eins in der DEL

KÖLN/BERLIN (dpa) - Tabellenführer Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga den Aufschwung der Kölner Haie vorerst gestoppt.

In einem Prestige-Duell bogen die Mannheimer am Sonntag einen 0:2-Rückstand um und gewannen auswärts 4:2 (0:2, 3:0, 1:0). Damit stand schon vor dem Auftritt der überraschend stark in die Saison gestarteten Düsseldorfer EG fest, dass der Titelkandidat von Trainer Pavel Gross nach dem 11. Spieltag Erster bleibt. Am Freitagabend hatten die Adler die DEG abgelöst. Auch die kleine Erfolgsserie von Playoff-Finalist Eisbären Berlin ist nach drei Siegen gerissen. Die Berliner verloren in der eigenen Arena gegen den ERC Ingolstadt mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) und verpassten damit vorerst den Anschluss an die Spitzengruppe in der Tabelle.

Wolfsburg baut Tabellenführung aus - Erster Sieg für Frankfurt

DÜSSELDORF (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben mit dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel die Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut.

Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag bei Werder Bremen souverän mit 3:0 durch und vergrößerte den Abstand auf den ersten Verfolger, der nun wieder Bayern München heißt. Die Münchnerinnen (9 Punkte) meldeten sich nach der Länderspielpause und zwei Wochen nach dem bitteren 0:6 in Wolfsburg mit einem 2:1-Sieg gegen 1899 Hoffenheim zurück. Beim Sprung auf Rang zwei profitierten die Bayern-Frauen vom überraschenden Fehltritt des SC Freiburg. Die Breisgauerinnen verloren 0:2 gegen den MSV Duisburg. Seinen ersten Saisonsieg nach drei Niederlagen feierte der 1. FFC Frankfurt. Der Rekordmeister setzte sich mit 1:0 gegen den SC Sand durch.

Sloane Stephens als sechste Spielerin für WTA-Finals qualifiziert

SINGAPUR (dpa) - Die Amerikanerin Sloane Stephens hat sich als sechste Tennisspielern für die WTA-Finals qualifiziert.

Die Siegerin der US Open von 2017 profitiert davon, dass Elina Switolina in der kommenden Woche kein Turnier bestreiten wird und damit keine weiteren Punkte sammeln kann. Das teilte die Damen-Organisation WTA am Sonntag mit. Zuvor hatten sich bereits Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova und Caroline Wozniacki das Ticket für den Saisonabschluss vom 21. bis 28. Oktober gesichert. Um die letzten beiden freien Plätze für Singapur kämpfen nun noch Switolina, Karolina Pliskova und Kiki Bertens.

PGA-Tour: Australier Leishman gewinnt Golfturnier in Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR (dpa) - Der australische Golfprofi Marc Leishman hat in Kuala Lumpur seinen vierten Karriereerfolg auf der lukrativen PGA-Tour gefeiert.

Der 34-Jährige setzte sich am Sonntag mit insgesamt 262 Schlägen klar vor den US-Amerikanern Chesson Hadley und Bronson Burgoon sowie Emiliano Grillo aus Argentinien (alle 267 Schläge) durch und kassierte einen Siegerscheck über 1,26 Millionen Dollar. Deutsche Golfprofis schlugen bei der mit sieben Millionen Dollar dotierten und zur US-Tour gehörenden Veranstaltung in Malaysias Hauptstadt nicht ab.