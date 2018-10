Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.18

HSV trennt sich von Trainer Titz - Ex-Stuttgarter Wolf übernimmt

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV hat sich überraschend von Cheftrainer Christian Titz getrennt.

Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, übernimmt von sofort an der ehemalige Stuttgarter Coach Hannes Wolf den Bundesliga-Absteiger. Sportvorstand Ralf Becker und Vorstandschef Bernd Hoffmann hatten am Morgen dem 47-jährigen Titz dessen Beurlaubung mitgeteilt. Titz war im März vom Nachwuchstrainer zum Chefcoach befördert worden. Trotz eines starken Schlussspurts hatte er den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga nicht verhindern können. Sein Nachfolger Wolf war am 28. Januar beim VfB Stuttgart beurlaubt worden.

Borussia Dortmund bangt um Einsatz von Torjäger Paco Alcácer

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor dem dritten Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/Sky) gegen Atlético Madrid um den Einsatz von Paco Alcácer.

«Wir wissen noch nicht, wir werden sehen», antwortete Trainer Lucien Favre am Dienstag auf die Frage nach den Einsatzchancen des Spaniers. Der 25 Jahre alte Torjäger war am vergangenen Samstag beim 4:0 in Stuttgart zur Halbzeit wegen einer Oberschenkelverhärtung ausgewechselt worden.

Ronaldo äußert sich zu Vergewaltigungsvorwurf: «Werde nicht lügen»

MANCHESTER (dpa) - Cristiano Ronaldo hat sich vor dem Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Club Manchester United zu dem gegen ihn erhobenen Vergewaltigungsvorwurf geäußert.

«Natürlich werde ich in dieser Situation nicht lügen, ich bin sehr glücklich», sagte der 33-Jährige Fußball-Star von Juventus Turin am Montagabend in Manchester. Zuvor hatte Ronaldo bereits via Twitter erklärt, ein «reines Gewissen» zu haben und die von der Amerikanerin Kathryn Mayorga erhobenen Vorwürfe durch seine Anwälte zurückweisen lassen.

Steueraffäre um WM 2006: Staatsanwaltschaft legt Beschwerde ein

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Beschwerde gegen die Nichteröffnung des Hauptverfahrens in der Fußball-Sommermärchen-Affäre eingelegt.

Das Landgericht hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass es keinen hinreichenden Verdacht auf Steuerhinterziehung gegen die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt gibt. Über diese Beschwerde wird das Oberlandesgericht Frankfurt entscheiden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet.

Bayern-Basketballer Barthel erleidet schwere Prellung des Kniegelenks

MÜNCHEN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern bangen vor dem Euroleague-Duell gegen den spanischen Vizemeister Saski Baskonia am Donnerstag (20.00 Uhr) um den Einsatz von Kapitän Danilo Barthel.

Der 26 Jahre alte Flügelspieler erlitt am Sonntag im Bundesligaspiel gegen Bonn (102:91) eine schwere Kniegelenksprellung. Nun müsse über eine Belastung des Nationalspielers «von Tag zu Tag entschieden werden», sagte Münchens Trainer Dejan Radonjic am Dienstag.

Schweizer Kossmann wird neuer Trainer der Grizzlys Wolfsburg

WOLFSBURG (dpa) - Hans Kossmann wird neuer Trainer bei den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Der 56 Jahre alte Schweizer erhält einen Vertrag bis zum Saisonende und soll den Tabellenvorletzten bereits am Donnerstag bei den Straubing Tigers betreuen. Das teilten die Wolfsburger am Dienstag mit. Der Vize-Meister von 2016 und 2017 hatte sich erst am Montag von Pekka Tirkkonen getrennt, der das Amt im Sommer vom langjährigen Grizzly-Coach Pavel Gross übernommen hatte.

Dallas gewinnt erneut ohne Nowitzki - James weiter sieglos mit LA

DALLAS (dpa) - Ohne den weiterhin verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert.

Die Texaner gewannen am Montag (Ortszeit) in eigener Halle gegen die Chicago Bulls 115:109 (61:59). NBA-Superstar LeBron James und die Los Angeles Lakers warten weiter auf ihren ersten Saisonerfolg. Gegen die San Antonio Spurs zogen die Kalifornier mit 142:143 (60:65, 128:128) nach Verlängerung den Kürzeren. Zwar schickte James das Spiel mit einem verwandelten Dreier 2,4 Sekunden vor dem Ende in die Verlängerung, doch in der entscheidenden Phase der Overtime vergab der dreifache NBA-Champion zwei Freiwürfe.

Australischer Club schließt Usain Bolt vom Training aus

SYDNEY (dpa) - Die erhoffte Profikarriere von Sprintlegende Usain Bolt beim australischen Fußballklub Central Coast Mariners droht am Geld zu scheitern.

Der Verein aus der A-League teilte am Dienstag mit, es sei unwahrscheinlich, dass der jamaikanische Weltrekordler das Angebot des Clubs akzeptiert - sofern sich nicht noch ein Sponsor findet, der etwas obendrauf legt. Medienberichten zufolge sollen die Mariners dem 32-Jährigen einen mit umgerechnet 80 000 Euro dotierten Vertrag geboten haben, während sich Bolt selbst mehr als das Zwanzigfache erhofft.