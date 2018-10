Petkovic besiegt Görges in Linz - Im Achtelfinale gegen Maria

LINZ (dpa) - Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht.



Die 31-Jährige setzte sich am Mittwoch in zwei Stunden gegen die zwei Jahre jüngere und an Nummer eins gesetzte Julia Görges mit 1:6, 7:5, 6:4 durch. Im Achtelfinale bekommt es Petkovic nun erneut mit einer deutschen Gegnerin zu tun: Sie trifft auf Tatjana Maria. Die Bad Saulgauerin hatte am Dienstag Anna Blinkowa aus Russland mit 2:6, 6:2, 6:3 besiegt.

Italien gewinnt wieder nicht: 1:1 gegen die Ukraine

GENUA (dpa) - Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Sieglos-Serie fortgesetzt.



Das Team von Trainer Roberto Mancini kam gegen die Ukraine nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und hat nun fünf Spiele nacheinander nicht gewonnen. Federico Bernardeschi brachte die Italiener beim Testspiel am Mittwochabend in Genua zehn Minuten nach der Pause mit einem Distanzschuss in Führung. Der 24-Jährige von Juventus Turin profitierte dabei von einem krassen Torwartfehler von Andrij Pjatow, der den Ball ins eigene Tor lenkte. Ruslan Malinowski glich für die Gäste in der 62. Minute aus.

Polizei nimmt zwei russische Fußball-Nationalspieler fest

MOSKAU (dpa) - Die russischen Fußball-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew sind festgenommen worden.



Das bestätigte die Moskauer Polizei am Mittwoch. Die beiden Sportler sollen in der russischen Hauptstadt in zwei Schlägereien verwickelt gewesen sein. Beide stellten sich nach Berichten russischer Medien den Ermittlern freiwillig. Wirbel gab es zunächst um Kokorin, der eine Frist verstreichen ließ und damit riskierte, auf die Fahndungsliste der Polizei gesetzt zu werden. Sein Anwalt hatte zuvor um eine Vernehmung am Donnerstag gebeten.

Höhere Antrittsgelder und Prämien in der Nations League

BERLIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund darf sich über gestiegene Einnahmen aus der Nations League freuen.



Die Europäische Fußball-Union UEFA erhöhte die sogenannten Solidaritäts- und Bonuszahlungen für den neuen Wettbewerb jeweils um 50 Prozent, wie sie am Mittwoch mitteilte. Demnach steigt das Antrittsgeld in der höchsten Liga, in der auch Deutschland spielt, von 1,5 Millionen Euro auf 2,25 Millionen. Die Gruppenersten in Liga A streichen nun ebenfalls 2,25 Millionen (vorher: 1,5 Millionen) ein, der Gesamtsieger erhält in der höchsten Liga sechs Millionen statt zuvor 4,5 Millionen. Damit kann ein Team maximal 10,5 Millionen (vorher: 7,5 Millionen) in der Nations League erhalten.

Löwen besiegen Kristianstad - Entwarnung bei Nationalspieler Fäth

MANNHEIM (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League ihren dritten Sieg gefeiert.



Der Handball-Bundesligist bezwang am Mittwochabend den schwedischen Meister IFK Kristianstad mit 36:27 (18:14) und hat in der Vorrundengruppe A nun 6:4 Punkte auf dem Konto. Vor 3.082 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Bogdan Radivojevic mit neun Treffern der beste Torschütze der Nordbadener.

1. FC Köln trotz Abstiegs erneut mit wirtschaftlicher Rekordbilanz

KÖLN (dpa) - Trotz des Abstiegs seiner Profimannschaft hat der Fußballkonzern 1. FC Köln zum vierten Mal nacheinander einen Rekordumsatz und -gewinn erzielt.



Im Geschäftsjahr 2017/18 stieg der Umsatz im Vergleich zu 2016/17 um 42,6 Millionen Euro auf 171,8 Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern nahm um 6,2 Millionen Euro auf 17,3 Millionen Euro zu. Auch das Jahresergebnis vor Steuern ist von 16,8 Millionen Euro auf 27,4 Millionen Euro gewachsen. Das Eigenkapital stieg von 20,2 Millionen Euro auf 37,5 Millionen Euro.

Teamsportler für neue deutsche Olympia-Bewerbung

BERLIN (dpa) - Die Vereinigung der fünf großen Mannschaftssportarten in Deutschland spricht sich für eine neue Bewerbung um Olympische Spiele aus.



«Für 2032 oder für 2036 - für welches Jahr, das müssen die Strategen entscheiden», sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes und Sprecher der Interessenvereinigung Teamsport Deutschland, bei einem parlamentarischen Abend am Mittwoch in Berlin. In der Initiative Teamsport Deutschland sind seit Frühjahr 2017 die Spitzenverbände von Basketball, Eishockey, Fußball, Handball und Volleyball zusammengeschlossen.

Pinot gewinnt Klassiker Mailand-Turin

TURIN (dpa) - Der Franzose Thibaut Pinot hat die 99. Auflage des Rad-Klassikers Mailand-Turin gewonnen und seine gute Form in diesem Herbst erneut unter Beweis gestellt.



Der 28-Jährige holte sich am Mittwoch nach 200 Kilometern im Alleingang den Sieg vor dem Kolumbianer Miguel Angel Lopez und dem spanischen Weltmeister Alejandro Valverde. Beim anspruchsvollen Finale setzte sich Pinot aus einer kleinen Spitzengruppe ab und holte sich einen Tag nach seinem zweiten Platz bei der Tre Valli Varesine den Sieg. Erst jüngst bei der Vuelta hatte Pinot zwei Etappen gewonnen und den sechsten Platz in der Gesamtwertung belegt. Deutsche Fahrer spielten keine größere Rolle.

Hallescher FC beendet Heimserie von Energie Cottbus

COTTBUS (dpa) - Der frühere Bundesligist FC Energie Cottbus hat im Drittliga-Duell mit dem Halleschen FC den nächsten Rückschlag kassiert.



Die Lausitzer unterlagen im Nachholspiel am Mittwochabend mit 1:2 (1:2) und mussten damit die erste Heim-Niederlage in einem Fußball-Punktspiel seit März 2017 einstecken. Der Aufsteiger liegt damit nur knapp vor der Abstiegszone. Halle schob sich hingegen bis auf drei Punkte an den Aufstiegs-Relegationsrang heran und hat noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert.