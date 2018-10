Von: Redaktion DER FARANG | 10.10.18

Länderspiele ohne Goretzka und Trapp - Löw holt Gnabry und Leno

BERLIN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande und Weltmeister Frankreich ohne die angeschlagenen Leon Goretzka und Kevin Trapp bestreiten.



Bundestrainer Joachim Löw nominierte am Dienstagabend in Berlin für Goretzka dessen Bayern-Kollegen Serge Gnabry nach. Torhüter Trapp von Eintracht Frankfurt wird durch Bernd Leno vom FC Arsenal ersetzt, wie der DFB mitteilte. Mittelfeldspieler Goretzka fällt für die Partien am kommenden Samstag in Amsterdam sowie drei Tage später in Paris wegen einer Muskelverhärtung aus. Der nach Berlin angereiste Trapp muss wegen muskulärer Probleme pausieren.

Calgary, Mailand und Stockholm offiziell Kandidaten für Winterspiele

BUENOS AIRES (dpa) - Das kanadische Calgary, die italienische Region Cortina d'Ampezzo/Mailand und die schwedische Hauptstadt Stockholm sind die Finalisten im Rennen um die Olympischen Winterspiele 2026.



Die Versammlung des Internationalen Olympischen Komitees bestätigte die drei Orte am Dienstag als offizielle Kandidaten. Wer die übernächsten Winterspiele austragen darf, entscheidet das IOC im Juni 2019 in Lausanne.

IOC billigt umstrittene Athleten-Erklärung

BUENOS AIRES (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat bei seiner Versammlung in Buenos Aires die umstrittene Erklärung über die Rechte und Pflichten der Sportler gebilligt.



Die IOC-Mitglieder nahmen das Dokument am Dienstag einstimmig an. Eigentlich sollen die Athleten durch das Dokument vor Missbrauch, Doping und Diskriminierung geschützt werden. Die Erklärung war von der IOC-Athletenkommission ausgearbeitet worden. Dennoch regte sich kurz vor der IOC-Versammlung in Buenos Aires Widerstand gegen die Erklärung. Athletenvertreter und Menschenrechtsorganisationen hatten im Vorfeld öffentlich an das IOC appelliert, die Verabschiedung einer Athletencharta zu unterlassen.

Sachsen-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga droht Verlegung

DRESDEN (dpa) - Das Sachsen-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue muss wegen zeitgleich angemeldeter Demonstrationen im Chemnitz möglicherweise verschoben werden.



«Das Ziel besteht darin, das Spiel wie geplant am Freitagabend stattfinden zu lassen. Aber erst Mitte kommender Woche wird das endgültig feststehen», sagte Jan Meinel, Sprecher des sächsischen Innenministeriums, am Dienstag auf Anfrage. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Bislang ist die Partie des zehnten Spieltags für Freitag, den 19. Oktober angesetzt. Für diesen Tag sind in Chemnitz auch Demonstrationen angemeldet.

Tatjana Maria in Linz weiter - Jetzt gegen Görges oder Petkovic

LINZ (dpa) - Tatjana Maria hat beim Tennis-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht. Die 31-Jährige besiegte am Dienstag Anna Blinkowa aus Russland mit 2:6, 6:2, 6:3.



Im Achtelfinale kommt es nun zu einem deutschen Duell. Maria trifft auf die Siegerin der Partie zwischen Julia Görges und Andrea Petkovic, die sich am Mittwoch gegenüberstehen. Gegen Blinkowa benötigte die in den USA lebende Schwäbin 1:48 Stunden für ihren Erfolg.

Seidenberg kämpft um NHL-Vertrag - Bruder: Kein schneller Wechsel

NEW YORK/MÜNCHEN (dpa) - Eishockey-Routinier Dennis Seidenberg kämpft weiter um einen Vertrag in der NHL und steht nach Auskunft seines Bruders Yannic nicht kurz vor einer Rückkehr nach Deutschland.



Der 37-jährige Dennis Seidenberg hat es in der noch jungen Saison bislang nicht in den Kader der New York Islanders geschafft. Der Nationalspieler trainiert aber weiter mit dem Team aus der besten Liga der Welt, um doch noch einen Kontrakt zu bekommen. «In ein paar Wochen oder Monaten wird sich zeigen, ob es reicht oder ob er aufhört oder ob er rüberkommt», sagte Bruder Yannic Seidenberg vom EHC Red Bull München der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag).