Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

Lieberknecht gewinnt beim Debüt als Duisburg-Trainer in Köln

KÖLN (dpa) - Torsten Lieberknecht hat einen sensationellen Einstand als Trainer des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg gefeiert.



In seinem ersten Spiel mit dem bisherigen Tabellenletzten kam der 45-Jährige zu einem 2:1 (1:1)-Sieg beim Tabellenführer 1. FC Köln. Der MSV verbesserte sich durch den ersten Saisonsieg am 9. Spieltag auf Platz 16, der FC bleibt mit zwei Punkten Vorsprung auf die Verfolger trotzdem Erster. Der in der FC-Jugend ausgebildete Cauly Oliveira Souza hatte Duisburg am Montagabend in der 9. Minute in Führung gebracht, Nationalspieler Jonas Hector glich für Köln aus (35.). Ein von Oliveira Souza erzwungenes Eigentor von Matthias Bader (73.) bescherte Duisburg den Sieg.

SV Sandhausen beurlaubt Trainer Kocak

SANDHAUSEN (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Trainer Kenan Kocak mit sofortiger Wirkung freigestellt.



Das teilte der Club, der in der laufenden Saison erst ein Ligaspiel gewinnen konnte, am Montagabend mit. «Leider sind in dieser Saison die verdienten Erfolge ausgeblieben. Daher möchten wir der Mannschaft einen neuen sportlichen Impuls geben», wird Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier in einem Vereinsstatement zitiert. Kocak hatte den SVS im Sommer 2016 übernommen.

Senegal als Ausrichter der Olympischen Jugendspiele 2022 bestätigt

BUENOS AIRES (dpa) - Afrika bekommt seine erste olympische Veranstaltung: Senegal soll die 4. Olympischen Sommer-Jugendspiele 2022 ausrichten, wie die Delegierten bei der 133. Versammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Montag in Buenos Aires entschieden.



Das westafrikanische Land will die Wettbewerbe in der Hauptstadt Dakar, in Diamniadio und in Saly austragen. Derzeit werden die Jugendspiele in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ausgetragen. Zuvor fanden sie in Singapur (2010) und im chinesischen Nanjing (2014) statt.

Ballon d'Or: Kein deutscher Fußballer nominiert - Marozsan dabei

PARIS (dpa) - Kein deutscher Fußballer ist unter den 30 Nominierten für den Ballon d'Or.



Unter den möglichen Preisträgern der Weltfußballer-Auszeichnung des französischen Fachmagazins «France Football» befinden sich unter anderen die Superstars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und die französischen Weltmeister Antoine Griezmann und Kylian Mbappé. Aus der Bundesliga ist kein Profi dabei. Erstmals wird in diesem Jahr auch der Ballon d'Or der Frauen vergeben. In Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon könnte auch eine deutsche Fußballerin ausgezeichnet werden. Die 26-Jährige zählt zu den 15 Nominierten.

Dallas gewinnt ohne Superstar Nowitzki - Kleber mit sieben Punkten

SHENZEN (dpa) - Auch ohne den weiter fehlenden Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks das zweite Spiel auf ihrer China-Reise gewonnen.



Im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA setzten sich die Texaner am Montag in Shenzen gegen die Philadelphia 76ers mit 115:112 durch. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber kam bei den Mavs in rund 22 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte und sieben Rebounds. Der 40 Jahre alte Nowitzki ist nach einem Eingriff am Knöchel im April noch nicht wieder fit und klagte zuletzt außerdem über Achillessehnenprobleme.

Eishockey: Kühnhackl siegt bei NHL-Saisondebüt

NEW YORK (dpa) - Tom Kühnhackl hat bei seinem NHL-Saisondebüt mit den New York Islanders einen souveränen Sieg gefeiert.



Der 26-Jährige kam beim 4:0-Erfolg seines Teams gegen die San Jose Sharks in der nordamerikanischen Eishockey-Liga am Montag knapp zwölf Minuten zum Einsatz. New Yorks deutscher Torhüter Thomas Greiss spielte dagegen nicht. Anders Lee, Scott Mayfield, Matt Martin und Casey Cizikas trafen für die Islanders, die nach drei Spielen nun vier Punkte haben.