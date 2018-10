Von: Redaktion DER FARANG | 08.10.18

Leipziger Gala: Nach 6:0-Kantersieg über Nürnberg nun Zweiter

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig hat bei einem Fußball-Fest zum Ausklang des siebten Bundesliga-Spieltages dem 1. FC Nürnberg mit 6:0 (4:0) die nächste deftige Niederlage beigebracht.



Lohn für den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte im Profi-Fußball war für die Sachsen das Vorrücken auf den zweiten Tabellenrang hinter Borussia Dortmund. Die Treffer besorgten Timo Werner (31., 59.) und Marcel Sabitzer (21., 55.) jeweils mit Doppelpacks sowie Kevin Kampl (3.) und Yussuf Poulsen (7.). In der 64. Minute scheiterte Nationalspieler Werner mit einem Foulelfmeter an Nürnbergs Torhüter Fabian Bredlow. Tim Leibold hatte Werner im Strafraum zu Fall gebracht und sah dafür die Rote Karte (63.).

Englands Ex-Kapitän John Terry kündigt seinen Rücktritt an

LONDON (dpa) - Der ehemalige Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft John Terry hat mit 37 Jahren seinen Rücktritt angekündigt.



«Nach 23 unglaublichen Jahren als Fußballer habe ich beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, sich vom Spielen zurückzuziehen», erklärte Terry am Sonntag auf seinem offiziellen Instagram-Account. Der Mittelfeldspieler war in der letzten Saison Kapitän von Aston Villa in der zweiten englischen Liga, verließ den Club jedoch im Sommer. Zwischen 1998 und 2017 spielte er stets für den FC Chelsea und kam auf insgesamt 78 Länderspiele für England.

DEL-Spitzenreiter DEG verliert erneut - Eisbären landen Prestigesieg

DÜSSELDORF (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat trotz der zweiten Niederlage in Serie die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga verteidigt.



Trotz einer großen Aufholjagd unterlag der achtmalige deutsche Meister am Sonntag im Derby den Krefelder Pinguinen mit 3:4 nach Verlängerung (0:2, 0:1, 3:0). Den Siegtreffer für die Pinguine schoss Nationalstürmer Daniel Pietta 51 Sekunden vor dem Ende der Overtime. Die DEG profitierte von gleichzeitigen Niederlagen der Titelfavoriten. Die Adler Mannheim unterlagen im Prestigeduell beim Vize-Champion Eisbären Berlin deutlich 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Bereits am Freitag hatte das Team von Trainer Pavel Gross gegen Meister EHC Red Bull München 4:5 nach Verlängerung verloren.

Frankfurt krönt perfekte Woche - 2:1 bei strauchelnden Hoffenheimern

SINSHEIM (dpa) - Eintracht Frankfurt hat eine perfekte Woche gekrönt und 1899 Hoffenheim im Duell der beiden internationalen Starter einen weiteren schweren Dämpfer verpasst.



Der deutsche Pokalsieger gewann am Sonntag mit 2:1 (1:0) beim Team von Trainer Julian Nagelsmann und sprang damit am siebten Spieltag wieder in die erste Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga. Vor 29 785 Zuschauern trafen Vize-Weltmeister Ante Rebic (40. Minute) und Luka Jovic (46.) für die effiziente Eintracht, die nach 4:1-Siegen über Hannover und Lazio Rom den dritten Erfolg in acht Tagen feierte. Torschütze Rebic wurde nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot (64.) vom Platz gestellt. Trotz Überzahl reichte es für die Gastgeber nur noch zum Anschlusstreffer durch Reiss Nelson (82.)

Große Show von Mbappé: Vier Tore in 13 Minuten gegen Lyon

PARIS (dpa) - Paris Saint-Germain hat seine Siegesserie in der französischen Eliteliga vor allen dank eines überragenden Kylian Mbappé fortgesetzt.



Gegen Olympique Lyon schoss der Weltmeister beim 5:0 (1:0) der Hauptstädter in der zweiten Halbzeit vier Tore innerhalb von nur 13 Minuten (61./66./69./74.). Nach neun Minuten hatte er zudem einen Foulelfmeter herausgeholt, den der Brasilianer Neymar verwandelte. Zuvor hatte Lyons Torwart Anthony Lopes Mbappé zu Fall gebracht.

Leverkusen nur 0:0 in Freiburg - Werkself auf Platz 14

FREIBURG (dpa) - Bayer Leverkusen ist am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein 0:0 beim SC Freiburg hinausgekommen.



Die Werkself lieferte am Sonntag vor 23 800 Zuschauern im Schwarzwald-Stadion eine enttäuschende Vorstellung ab. Statt nach dem Erfolg in der Europa League nachzulegen, verharrt die Bayer-Elf mit sieben Punkten aus sieben Spielen auf Tabellenplatz 14.

VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Korkut: «Sehr schwer gefallen»

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart hat früh auf die sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Tayfun Korkut getrennt.



Diese Entscheidung sei das Ergebnis eines intensiven Austauschs nach der 1:3-Niederlage bei Hannover 96, teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntagmorgen mit. «Die ausbleibende sportliche Entwicklung im Laufe dieser Saison und die negativen Ergebnisse haben uns dazu bewogen, diesen Schritt zu vollziehen», sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke. Bis auf Weiteres soll unter anderen Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel das Training der Schwaben leiten.

Deutsche Volleyballerinnen feiern WM-Sensationssieg gegen Brasilien

NAGOYA (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der zweiten WM-Gruppenphase einen sensationellen Sieg gegen den zweimaligen Olympiasieger Brasilien errungen.



Angeführt von einer überragenden Louisa Lippmann drehte die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski am Sonntag in Nagoya einen 0:2-Satzrückstand und bezwang das Team aus Südamerika mit 3:2 (14:25, 19:25, 32:30, 25:19, 17:15).

Hamilton gewinnt auch in Japan - Vettel nach Unfall nur Sechster

SUZUKA (dpa) - Lewis Hamilton hat seine Formel-1-Siegesserie auch in Japan fortgesetzt und einen riesigen Schritt zu seinem fünften WM-Titel gemacht.



Der britische Mercedes-Pilot feierte am Sonntag in Suzuka seinen vierten Grand-Prix-Erfolg nacheinander. Hamilton verwies bei seinem 71. Karrieresieg seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Max Verstappen im Red Bull landete auf Position drei. Sebastian Vettel kam nach einem von ihm verschuldeten Crash mit Verstappen nur als Sechster ins Ziel. Vettel hat vier Rennen vor Saisonende schon 67 Punkte Rückstand auf Hamilton, der bereits beim nächsten Rennen in den USA Weltmeister werden kann.

Union nach Torwart-Treffer Zweiter - Ingolstadt verliert erneut

DÜSSELDORF (dpa) - Der 1. FC Union Berlin hat durch einen Treffer von Torhüter Rafal Gikiewicz in der Nachspielzeit den zweiten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert.



Die Eisernen kamen durch das Tor des aufgerückten Keepers noch zu einem 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim und zogen mit 17 Punkten wieder am nun punktgleichen Hamburger SV vorbei. Der HSV hatte bereits am Freitag mit 2:1 in Darmstadt gewonnen. Stadtrivale FC St. Pauli bezwang den SV Sandhausen am Sonntag mit 3:1 (1:0). Der FC Ingolstadt kassierte gegen den SC Paderborn im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Nouri die dritte 1:2-Niederlage.

Gojowczyk in Shanghai weiter - Marterer und Mischa Zverev raus

SHANGHAI (dpa) - Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Shanghai die zweite Runde erreicht.



Der Münchner setzte sich am Sonntag gegen den Amerikaner Jack Sock mit 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 durch. Der 29-Jährige benötigte 2:25 Stunden, um den an Nummer zwölf gesetzten Amerikaner auszuschalten. Ausgeschieden sind dagegen Maximilian Marterer und Mischa Zverev.

Motorrad-Asse in Thailand erfolglos: Schrötter stürzt, Öttl 13.

BURIRAM (dpa) - Deutschlands Motorrad-Asse hatten beim Großen Preis von Thailand nichts zu bestellen.



Moto3-Pilot Philipp Öttl aus Bad Reichenhall belegte am Sonntag beim ersten WM-Lauf auf dem Chang International Circuit in Buriram Platz 13 und kam damit wenigstens noch in die Punkteränge. Für Moto2-Pilot Marcel Schrötter lief es noch schlechter. Der 25 Jahre alte Pflugdorfer stürzte in der ersten Runde und schied aus.

Zweiter NHL-Sieg für Eishockey-Nationalspieler Kahun mit Chicago

ST. LOUIS (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit den Chicago Blackhawks auch das zweite Saisonspiel in der nordamerikanischen Profiliga NHL nach Verlängerung gewonnen.



Bei den St. Louis Blues siegte der Olympia-Silbermedaillengewinner am Samstag (Ortszeit) in der Extraspielzeit mit 5:4. Torhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders die erste Niederlage einstecken müssen. Gegen die Nashville Predators unterlag sein Team mit 3:4.

Olympische Jugendspiele in Buenos Aires eröffnet

BUENOS AIRES (dpa) - Mit einer großen Feier unter freiem Himmel sind in Buenos Aires die Olympischen Jugendspiele eröffnet worden.



Hunderttausende Menschen verfolgten am Samstagabend (Ortszeit) das Spektakel rund um den Obelisken im Zentrum der argentinischen Hauptstadt. Für die 286 Wettkämpfe in 32 Sportarten bis zum 18. Oktober sind 4012 junge Sportler aus 206 Ländern gemeldet. Die größte Delegation stellt Gastgeber Argentinien mit 142 Sportlern. Aus Deutschland sind 75 junge Athleten angereist.