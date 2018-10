Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.18

Hamilton fährt zur Pole Position in Suzuka

SUZUKA (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Japan gesichert.



Der britische Mercedes-Pilot war am Samstag in der verregneten Qualifikation in Suzuka schneller als sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas und der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Ferrari-Star Sebastian Vettel patzte und wurde nur Achter. Der Hesse hat als WM-Zweiter in der Gesamtwertung bereits 50 Punkte Rückstand auf Hamilton und muss im fünftletzten Saisonlauf eine weitere Niederlage gegen seinen Dauerrivalen fürchten. Für Hamilton ist es schon die 80. Pole Position seiner Karriere und die achte in diesem Jahr.

DFB-Frauen gewinnen ersten WM-Test mit 3:1 gegen Österreich

ESSEN (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen sind erfolgreich in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Frankreich 2019 gestartet.



Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann am Samstag in Essen ihr ersten Testspiel nach der WM-Qualifikation mit 3:1 (1:1) gegen Österreich. Vor 3569 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße erzielten Alexandra Popp (8. Minute), Linda Dallmann (56.) und Lea Schüller (84.) die Tore für das Team von Horst Hrubesch, dem mit dem sechsten Sieg im sechsten Länderspiel als Trainer der DFB-Elf ein Startrekord gelang. Nicole Billa (34.) gelang der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich.

Kein Sieger im Ost-Klassiker - Aue dreht Spiel gegen Kiel

DÜSSELDORF (dpa) - Der Ost-Klassiker zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden ist in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Sieger geblieben.



Trotz zweier früher Tore durch Moussa Koné (7. Minute) und Aias Aosman (23.) musste sich Dynamo am Samstag mit einem 2:2 (2:0) begnügen, denn Aufsteiger Magdeburg kam durch Niklas Kreuzer (60./Eigentor) und Marius Bülter (90.+1) zum Ausgleich. Das Spitzenspiel am neunten Spieltag zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg endete 1:1 (0:0). Im Tabellenkeller hat Erzgebirge Aue durch einen 2:1 (0:1)-Sieg gegen Holstein Kiel wichtige Punkte geholt. Dimitrij Nazarov (90.+1) entschied die Partie erst in der Nachspielzeit.

Götze wieder im Dortmunder Kader - Wie Bruder Felix auf der Bank

DORTMUND (dpa) - Mario Götze steht erstmals nach vier Spielen wieder im Kader des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und könnte im Falle einer Einwechslung auf seinen Bruder treffen.



Sowohl Mario Götze beim BVB als auch sein fünfeinhalb Jahre jüngerer Bruder Felix beim Gegner FC Augsburg sitzen zunächst auf der Bank. Mario Götze, Schütze des Siegtors im WM-Finale 2014, hat für Tabellenführer Dortmund an den ersten sechs Spieltagen noch keine Einsatzminute in der Bundesliga absolviert. Im DFB-Pokal und der Champions League spielte er je einmal für rund eine Stunde. Felix Götze ist für Augsburg schon dreimal in dieser Spielzeit eingewechselt worden, beim 1:1 beim FC Bayern München schoss er das Ausgleichstor.

Podolski mit Kobe weiter in der Krise - nur 1:1 gegen Tabellenletzten

KOBE (dpa) - Der ehemalige Weltmeister Lukas Podolski steckt mit Vissel Kobe weiter in der Krise.



Der Club kam am Samstag in der japanischen Fußball-Meisterschaft gegen den Tabellenletzten Varen Nagasaki nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, holte nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie aber wenigstens einen Punkt. Mit 37 Zählern liegt Kobe nur im Mittelfeld der Tabelle. Podolski kam über 90 Minuten zum Einsatz, der spanische Superstar Andres Iniesta wurde in der 59. Minute eingewechselt.

Hecking hat keine Eile bei seinen Vertragsgesprächen

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Dieter Hecking macht sich mit Blick auf seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach keine Sorgen.



«Natürlich spielt eine Rolle, dass ich mir nach 13 Jahren als Bundesligatrainer keine Existenzsorgen machen muss. Da geht man mit einer solchen Situation vielleicht etwas gelassener um», sagte Hecking im Interview mit dem Internetportal Sportbuzzer (Samstag). Gespräche mit Sportdirektor Max Eberl gab es bislang nicht, auch wenn Hecking sagte: «Ich spüre, dass Max und auch das Präsidium von meiner Arbeit überzeugt sind.»

Belgischer Radprofi Jimmy Duquennoy nach Herzstillstand gestorben

MONS (dpa) - Der belgische Radsport beklagt einen weiteren Todesfall. Jimmy Duquennoy vom zweitklassigen Radrennstall WB Aqua Protect Veranclassic starb am Freitag in seiner Wohnung.



Das teilte sein Team am Samstag mit. Duquennoy wurde nur 23 Jahre alt und erlitt offenbar einen Herzstillstand. Duquennoy ist bereits der vierte Todesfall im belgischen Radsport in den letzten zweieinhalb Jahren. Erst im Frühjahr starb Michael Goolaerts beim Klassiker Paris-Roubaix an einem Herzstillstand. Im März 2016 kam Daan Myngheer beim Critérium International ebenfalls nach einem Herzstillstand ums Leben. Kurz darauf starb Antoine Demoitié nach einem Sturz und einer anschließenden Kollision mit einem Begleitmotorrad beim Eintagesrennen Gent-Wevelgem.