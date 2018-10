Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.18

Werder Bremen beweist Heimstärke und schlägt auch VfL Wolfsburg

BREMEN (dpa) - Werder Bremen hat erneut seine enorme Heimstärke unter Beweis gestellt.

Am 36. Geburtstag von Trainer Florian Kohfeldt setzten sich die Norddeutschen gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 durch und blieben damit auch im 16. Heimspiel in der Fußball-Bundesliga nacheinander ungeschlagen. Vor 41.000 Zuschauern im Weserstadion erzielten Davy Klaassen und Johannes Eggestein am Freitagabend die Treffer für die Bremer, die damit zumindest für eine Nacht auf Tabellenplatz zwei kletterten. Der VfL Wolfsburg wartet dagegen schon seit fünf Spielen auf einen Sieg und verpasste nach dem guten Saisonstart mit zwei Erfolgen vorerst den Anschluss an die Spitzengruppe.

Hunt und Holtby treffen - Hamburger SV siegt in Darmstadt

DARMSTADT (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit einem Auswärtssieg beim SV Darmstadt 98 seinen Abwärtstrend gestoppt.

Das Team von Trainer Christian Titz gewann am Freitagabend mit 2:1. Die Tore vor 17.400 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor erzielten Aaron Hunt und Lewis Holtby für die Gäste. Für Darmstadt traf Serdar Dursun. Der HSV siegte damit erstmals seit drei Spielen wieder. Die Lilien verloren ihr viertes Spiel nacheinander und sind seit nunmehr fünf Partien ohne Sieg. Der VfL Bochum fand mit viel Glück zurück auf Erfolgskurs und gewann gegen Arminia Bielefeld mit 1:0.

Uth freut sich über Berufung in DFB-Elf: «Unfassbar stolz»

GELSENKIRCHEN (dpa) - Mark Uth hat mit großer Freude auf seine Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft reagiert.

«Ich bin unfassbar stolz», kommentierte der 27 Jahre alte Profi des FC Schalke 04 am Freitag via Twitter. Bundestrainer Joachim Löw hatte den Angreifer überraschend in sein 23-köpfiges Aufgebot für die Partien am 13. Oktober in Amsterdam gegen die Niederlande und drei Tage später in Paris gegen Weltmeister Frankreich berufen. Für Uth ist es die erste Nominierung für den DFB-Kader. Im September 2010 hatte er mit Deutschlands U20 gegen die die Schweiz gespielt. Es war sein bislang einziger Einsatz im DFB-Trikot.

Ex-FIFA-Boss Blatter sieht Führungsschwäche im Weltsport

BERLIN (dpa) - Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter hat dem Fußball-Weltverband und dem Internationalen Olympischen Komitee eine unprofessionelle Führung vorgeworfen.

Der Sport allgemein habe «ein Problem mit der Führung. Die ist zu schwach. Das ist auch beim IOC so», sagte der 82-jährige Blatter in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» und ergänzte: «Man kann nicht länger unprofessionell solche Betriebe führen. Das ist heute Topmanagement. Es braucht nicht mehr nur Leute, die im Sport groß geworden sind.»

WADA eröffnet nach Hinweisen rund 400 Ermittlungen wegen Dopings

BUENOS AIRES (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat Hinweise auf rund 400 neue Fälle mutmaßlichen Dopings erhalten.

Zahlreiche Informanten seien nach dem Dopingskandal in Russland auf die WADA zugekommen und hätten wertvolle Informationen geliefert, sagte der deutsche WADA-Chefermittler Günter Younger am Freitag in Buenos Aires. Unter den Informanten seien viele Russen. «Wir werden immer mehr anerkannt und mehr Whistleblower kommen zu uns», sagte Younger. Die Anti-Doping-Agentur hatte im März eine Hotline und eine Handy-App aufgelegt, über die Informanten anonyme Hinweise auf Dopingfälle geben können.

Düsseldorfer EG bleibt trotz erster Niederlage DEL-Spitzenreiter

WOLFSBURG (dpa) - Die Düsseldorfer EG bleibt trotz der ersten Saison-Niederlage Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga.

Die Rheinländer unterlagen am Freitag bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 und rangieren mit 18 Punkten auf Rang eins. Düsseldorf profitierte von der 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen von Verfolger Adler Mannheim gegen Meister EHC Red Bull München.

Dallas verliert ohne NBA-Superstar Nowitzki - Kleber mit 17 Punkten

SHANGHAI (dpa) - Ohne den angeschlagenen Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks vor dem Start der NBA-Saison das erste Spiel auf ihrer China-Reise verloren.

Im Rahmen der China Games der nordamerikanischen Profiliga mussten sich die Texaner am Freitag in Shanghai den Philadelphia 76ers mit 114:120 geschlagen geben. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber kam bei den Mavs nach einer ansprechenden Leistung auf starke 17 Punkte. Am Montag treffen beide Mannschaften in Shenzhen erneut aufeinander. Der 40 Jahre alte Nowitzki ist nach einer Knöchel-Operation im April noch immer nicht wieder einsatzfähig.

Doping im Biathlon: Olympia-Dritte nachträglich zwei Jahre gesperrt

BERLIN (dpa) - Die ehemalige Biathlon-Vizeweltmeisterin Teja Gregorin aus Slowenien ist nach einem mehr als acht Jahre zurückliegenden Dopingvergehen für zwei Jahre gesperrt worden.

Nachtests der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver hatten einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln ergeben, der nun bestätigt wurde, wie der Biathlon-Weltverband IBU am Freitag mitteilte. Die 38-jährige Gregorin war seit dem Bekanntwerden des Falles am 4. Oktober 2017 suspendiert, seit diesem Tag gilt die Zweijahressperre rückwirkend.