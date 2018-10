Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.18

Löw überrascht mit Schalker Mark Uth - Gündogan und Petersen fehlen

BERLIN (dpa) - Mit Neuling Mark Uth geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die nächsten Nations-League-Spiele gegen die Niederlande und Weltmeister Frankreich.



Bundestrainer Joachim Löw berief am Freitag den 27 Jahre alten Schalker Stürmer überraschend in sein 23-köpfiges Aufgebot für die Partien am 13. Oktober in Amsterdam und drei Tage später in Paris. Nicht dabei sind die verletzten Ilkay Gündogan und Nils Petersen. Am Dienstag trifft sich das Team in Berlin zur Vorbereitung auf die Duelle mit Oranje und Frankreich. Torhüter Kevin Trapp, Sebastian Rudy und Jonas Hector, die beim Saisonstart noch gefehlt hatten, kehren zurück.

DFB verzeichnet Minus von über 20 Millionen Euro im Jahr 2017

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat für das Geschäftsjahr 2017 ein Minus von knapp 20,3 Millionen Euro verzeichnet.



Dies berichtete DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge auf einer Pressekonferenz am Freitag in Frankfurt. Hauptgrund dafür seien die Nachzahlungen an das Finanzamt Frankfurt im Zuge der Affäre um die WM 2006. Die Behörde hat im vergangenen Oktober rückwirkend geänderte Steuerbescheide für das Jahr 2006 erlassen und dem DFB die Gemeinnützigkeit aberkannt. Der Verband musste nach eigenen Angaben insgesamt 22,57 Millionen Euro nachzahlen. «Gegen diese Bescheide haben wir Einspruch eingelegt. Das Einspruchsverfahren läuft aber noch. Für uns hat das aber bedeutet, dass wir den vollen Beitrag als Aufwand rechnen mussten», sagte Osnabrügge.

Ronaldo soll für Juventus gegen Udinese spielen

TURIN (dpa) - Cristiano Ronaldo soll bei Juventus Turin an diesem Samstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft wieder spielen.



Das sagte Trainer Massimiliano Allegri am Freitag bei der Pressekonferenz der Turiner vor dem Spiel gegen Udinese Calcio. Ronaldo, dem die Amerikanerin Kathryn Mayorga vorwirft, sie 2009 vergewaltigt zu haben, hatte zuletzt bei Juventus in der Champions League gegen Young Boys Bern wegen einer Rot-Sperre gefehlt. Auf die beiden Länderspiele in der kommenden Woche mit Europameister Portugal will der 33 Jahre alte Superstar verzichten. Er soll auch bei der übernächsten Länderspielwoche fehlen.

Mercedes dominiert Formel-1-Training in Japan

SUZUKA (dpa) - Titelverteidiger Lewis Hamilton ist im zweiten Training für das Formel-1-Rennen in Japan die schnellste Runde des Tages gefahren.



Der britische WM-Führende lag am Freitag in Suzuka 0,461 Sekunden vor seinem finnischen Mercedes-Stallkollegen Valtteri Bottas. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel hatte bei den Übungsrunden als Dritter einen deutlichen Rückstand auf das Silberpfeil-Duo. Beim fünftletzten Saisonlauf am Sonntag muss der Hesse daher einen weiteren Rückschlag im WM-Zweikampf mit Hamilton fürchten. Vettel liegt bereits 50 Punkte hinter seinem Rivalen und kann nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden.

Kovac verteidigt seinen Kurs: «Werde meine Spieler nie betonieren»

MÜNCHEN (dpa) - Niko Kovac bleibt auch in der ersten Ergebniskrise mit dem FC Bayern München seiner Arbeitsweise treu.



Der Trainer wies vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach an diesem Samstagabend den Vorwurf der Ratlosigkeit von sich. Seine sachliche Analyse nach dem dritten sieglosen Fußballspiel beim 1:1 gegen Ajax Amsterdam entspreche seiner Art. «Ich werde mich nie hinstellen und meine Spieler betonieren», sagte Kovac am Freitag. Man könne die Startphase der Saison mit sieben Pflichtspielsiegen jetzt nicht einfach ignorieren. «Urplötzlich ist keine Spielidee dahinter, keine Struktur, keine Organisation. Da muss ich schmunzeln.»

Trainer Hrubesch und DFB-Frauen starten WM-Vorbereitung in Essen

ESSEN (dpa) - Mit dem ersten Länderspiel nach der erfolgreichen WM-Qualifikation nimmt die Vorbereitung der deutschen Fußball-Frauen auf die Weltmeisterschaft in Frankreich Fahrt auf.



«Locker ist jetzt nichts mehr. Jetzt geht es um die WM-Fahrkarten», sagte Bundestrainer Horst Hrubesch vor der Testpartie der DFB-Auswahl gegen Österreich am Samstag (14.00 Uhr/ZDF) in Essen. «Das wir nicht einfach. Österreich ist keine Laufkundschaft», sagte er vor der Partie gegen den EM-Halfinalisten von 2017. Beim heutigen Regionalligisten Rot-Weiss Essen startete der 67-Jährige einst seine Karriere als Fußball-Profi, ehe er seine erfolgreichste Zeit beim Hamburger SV feierte.

DOSB will sich mit Konsequenzen aus Pechstein-Urteil Zeit lassen

BERLIN (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund hat vor voreiligen Konsequenzen aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall Claudia Pechstein gewarnt.



«Auch in diesem Fall lohnt es sich, das Urteil ganz genau zu studieren und dieses nicht vorschnell zu bewerten. Gerade deshalb werden wir uns in der notwendigen Professionalität mit diesem und den daraus resultierenden Konsequenzen auseinander setzen», erklärte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der EGMR hat die Unabhängigkeit des Internationalen Sportgerichtshofs CAS bekräftigt, doch der fünfmaligen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin eine Entschädigung von 8.000 Euro zugesprochen.

Ex-NBA-Profi Williams traut Bayern-Basketballern Großes in Europa zu

MÜNCHEN (dpa) - Star-Neuzugang Derrick Williams traut dem FC Bayern in der Euroleague eine gewichtige Rolle und sogar Titelchancen zu.



Der ehemalige NBA-Profi ermutigte seine Münchner Basketball-Kollegen, große Ziele zu haben. «Ich weiß, dass wir da sein werden, in den Euroleague-Finals, ich weiß das, ich kann es sehen», sagte der 27 Jahre alte Amerikaner am Freitag. «Wenn man es sich vorstellen kann und daran glaubt, dann wird es manchmal auch passieren.» Williams hatte in dieser Woche einen Vertrag für eine Saison unterschrieben. Dem deutschen Meister aus München will er vor allem «Erfahrung und Wissen» aus seiner Zeit in der nordamerikanischen Eliteliga geben.

Historischer Tag für Tom Brady: Football-Star mit 500. Touchdown-Pass

FOXBOROUGH (dpa) - Superstar Tom Brady hat in der amerikanischen Football League NFL seinen 500. Touchdown-Pass geworfen.



Der 41 Jahre alte Quarterback der New England Patriots erzielte die historische Marke im letzten Viertel der mit 38:24 gewonnenen Partie gegen die Indianapolis Colts. Nur zwei NFL-Profis waren bisher mit Touchdown-Pässen erfolgreicher: Peyton Manning führt mit 539 die Rangliste vor Brett Favre (508) an.