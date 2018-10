Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.18

Frankfurt feiert nächsten Sieg in der Europa League: 4:1 gegen Lazio

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat in der Europa League im zweiten Spiel den zweiten Sieg gefeiert.



Das Team von Trainer Adi Hütter besiegte Lazio Rom am Donnerstagabend mit 4:1 (2:1) und führt die Gruppe H an. Danny da Costa (4. Minute, 90.+4), Filip Kostic (28.) und Luka Jovic (52.) trafen für die Hessen. Marco Parolo (23.) war für Lazio erfolgreich. Die Italiener beendeten die Partie nur mit neun Spielern. Noch im ersten Durchgang hatte Dusan Basta die Gelb-Rote Karte gesehen (45.+3), später musste Joaquín Correa mit Rot vom Platz (58.). Das erste Gruppenspiel hatte Frankfurt 2:1 bei Olympique Marseille gewonnen.

IOC empfiehlt Calgary, Mailand und Stockholm für Winterspiele 2026

BUENOS AIRES (dpa) - Das Exekutiv-Komitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) empfiehlt das kanadische Calgary, die italienische Region Cortina d'Ampezzo/Mailand sowie die schwedische Hauptstadt Stockholm als Austragungsorte für die Winterspiele 2026.



Das sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Donnerstag nach einer Sitzung des IOC-Exekutiv-Komitees in Buenos Aires. Damit ist die osttürkische Stadt Erzurum aus dem Rennen. Die offizielle Entscheidung über die drei Kandidaten, die sich weiterhin um die Austragung der Spiele bewerben dürfen, soll Anfang kommender Woche bei der IOC-Versammlung in der argentinischen Hauptstadt fallen. Wer die übernächsten Winterspiele austragen darf, entscheidet das IOC im September 2019 in Mailand.

RB Leipzig nach 3:1 in Trondheim in Europa League wieder auf Kurs

TRONDHEIM (dpa) - RB Leipzig hat die Auftaktniederlage gegen Salzburg gut weggesteckt und beim 3:1 (1:0) bei Rosenborg Trondheim einen wichtigen Auswärtsieg in der Europa League verbucht.



Leipzig schob sich damit auf den zweiten Platz der Gruppe B hinter RB Salzburg vor. Jean-Kevin Augustin schoss die Sachsen am Donnerstag in Norwegen schon nach zwölf Minuten in Führung. Aus 16 Metern kickte er den Ball mit der linken Innenseite ins linke Eck. Ibrahima Konate sorgte mit dem 2:0 nach einem Eckball für die Vorentscheidung (54.), Matheus Cunha machte nach 61 Minuten alles klar. Abwehrspieler Issam Jebali gelang für Trondheim nur noch eine Resultats-Kosmetik (79.).

Bayer Leverkusen Tabellenführer - 4:2 gegen AEK Larnaka

LEVERKUSEN (dpa) - Bayer Leverkusen hat mit dem zweiten Sieg in der Europa League die Tabellenführung in der Gruppe A übernommen.



Gegen den zyprische Pokalsieger AEK Larnaka setzten sich die Rheinländer mit 4:2 (1:1) durch. Die Gäste gingen durch den Mazedonier Ivan Trickovski nach 25 Minuten überraschend in Führung. Doch zwei Treffer von Jungnationalspieler Kai Havertz kurz vor der Pause (44.) und Lucas Alario kurz nach Wiederbeginn (49.) wendeten das Blatt innerhalb von fünf Minuten zugunsten der Gastgeber. Alario machte zwei Minuten vor dem Ende mit dem 3:1 den Erfolg perfekt. Zwar verkürzte Dimtris Raspas in der Nachspielzeit noch einmal, doch im Gegenzug gelang Julian Brandt das 4:2.

SC Magdeburg wieder an der Spitze - Löwen mit Kraftakt zum Sieg

HAMBURG (dpa) - Der SC Magdeburg ist an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga zurückgekehrt.



Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann am Donnerstagabend im Spitzenspiel des achten Spieltages gegen den TSV Hannover-Burgdorf mit 34:23 (16:12). Eine Überraschung verpasste der VfL Gummersbach bei Vizemeister Rhein-Neckar Löwen. Nach starker Vorstellung unterlag der VfL letztlich klar mit 24:30 (14:10). Ohne Probleme kamen die Füchse Berlin bei der SG BBM Bietigheim zum Erfolg. Die Hauptstädter fertigten den Aufsteiger mit 36:28 (16:13) ab. Überraschungsteam Bergischer HC setzt seinen Höhenflug fort. Der Aufsteiger feierte beim 27:25 (12:10) gegen die HSG Wetzlar seinen sechsten Saisonsieg. Seinen ersten Punktgewinn feierten die Eulen Ludwigshafen. Der Tabellenletzte trennte sich vom TVB 1899 Stuttgart 26:26 (13:14).

Tennis-Jungstar Zverev scheitert überraschend in Peking

PEKING (dpa) - Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Peking überraschend im Achtelfinale ausgeschieden.



Der Hamburger unterlag am Donnerstag bei den China Open dem Tunesier Malek Jaziri 6:7 (4:7), 6:2, 4:6. Nach 2:33 Stunden nutzte der Weltranglisten-61. seinen ersten Matchball. Der klar favorisierte 21-jährige Zverev war in Peking an Position zwei gesetzt, scheiterte beim mit 3,4 Millionen Dollar dotierten Herren-Turnier nun aber als letzter Deutscher.

Ronaldo verzichtet auf Länderspiele mit Portugal

LISSABON (dpa) - Fußballstar Cristiano Ronaldo verzichtet auf einen Einsatz bei den nächsten Länderspielen der portugiesischen Nationalmannschaft.



Das gab Auswahltrainer Fernando Santos bei der Veröffentlichung des Kaders für die Begegnungen in Polen am 11. Oktober und in Schottland am 14. Oktober in Lissabon bekannt. Gründe für diese Entscheidung wurden nicht bekanntgegeben. Ronaldo hatte am Mittwoch Vergewaltigungsvorwürfe entschieden zurückgewiesen. «Es gab ein Gespräch mit mir, dem Spieler und dem Verbandschef (Fernando Gomes), und wir haben zusammen vereinbart, dass der Spieler bei dieser und auch bei der nächsten Nominierung nicht zur Verfügung stehen wird», erklärte Santos.

IOC droht Boxen weiter mit Olympia-Bann

LAUSANNE (dpa) - Das IOC hat seine Drohung bekräftigt, Boxen aus dem Olympia-Programm zu streichen.



Vor den Präsidenten-Wahlen des Amateur-Weltverbands AIBA im kommenden Monat sei das Internationale Olympische Komitee weiter «extrem besorgt» über die Situation des Verbands, hieß es in einer IOC-Mitteilung vom späten Mittwochabend. Konkret geht es vor allem um die jüngsten Turbulenzen in der AIBA-Führung und den einzigen Präsidentschaftskandidaten Gafur Rachimow, einen usbekischen Geschäftsmann. Rachimow wird vom US-Finanzministerium als führende Figur in der kriminellen Unterwelt beschrieben, sein Vermögen in den USA ist eingefroren.

Volleyballerinnen als Gruppendritte in nächste WM-Runde

YOKOHAMA (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr letztes Gruppenspiel bei der WM in Japan verloren und sind als Dritte in die nächste Runde eingezogen.



Die vorzeitig qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich am Donnerstag in Yokohama zum Abschluss in Gruppe A Gastgeber Japan mit 0:3 (25:27, 20:25, 24:26) geschlagen geben. Beste deutsche Angreiferinnen waren wieder einmal Louisa Lippmann (21 Punkte) und Jennifer Geerties (13).

NHL sperrt Washington-Stürmer Wilson für 20 Spiele

NEW YORK (dpa) - Der kanadische Eishockey-Stürmer Tom Wilson von Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals ist von der NHL wegen eines brutalen Fouls für 20 Spiele gesperrt worden.



Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der 24 Jahre alte Wilson, der als Wiederholungstäter gilt, verpasst damit beinahe ein Viertel der 82 Partien in der regulären Spielzeit. Auslöser für die Sperre ist ein Check gegen den Kopf von Oskar Sundqvist im Vorbereitungsspiel von Washington gegen die St. Louis Blues .

«Kicker»: Salzburgs Coach Rose Kandidat als Nagelsmann-Nachfolger

ZUZENHAUSEN (dpa) - Marco Rose ist nach Angaben des «Kicker» ein aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Trainer Julian Nagelsmann bei der TSG 1899 Hoffenheim.



Der Vertrag des 42 Jahre alten früheren Bundesliga-Profis in Österreich läuft noch bis 2020. Nagelsmann wechselt, wie schon seit Juni bekannt, zur nächsten Saison zum Bundesliga-Rivalen RB Leipzig. Die Hoffenheimer wollten den Bericht vom Donnerstag nicht kommentieren.

Kerber und Görges in Peking ausgeschieden - Struff in Tokio weiter

PEKING/TOKIO (dpa) - Angelique Kerber und Julia Görges sind beim Tennis-Turnier in Peking ausgeschieden.



Wimbledonsiegerin Kerber unterlag der Chinesin Zhang Shuai am Donnerstag 1:6, 6:2, 0:6, zuvor scheiterte Görges durch eine klare Niederlage gegen US-Open-Siegerin Naomi Osaka. Die Weltranglisten-Zehnte unterlag der 20-jährigen Japanerin im Achtelfinale 1:6, 2:6. Bei Siegen wären Kerber und Görges aufeinandergetroffen. Beim ATP-Turnier in Tokio schaffte Jan-Lennard Struff den Sprung ins Viertelfinale. Er bezwang den Franzosen Jérémy Chardy 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4.

NHL hält reguläres Saisonspiel in Deutschland für möglich

KÖLN (dpa) - Die NHL kann sich in den kommenden Jahren auch wieder ein reguläres Ligaspiel in Deutschland vorstellen.



Er erwarte, dass es eine solche Partie in Zukunft erneut geben werde, sagte der stellvertretende NHL-Commissioner Bill Daly am Rande des knappen Testspielerfolgs der Edmonton Oilers bei den Kölner Haien. 2011 hatte ein reguläres Saisonspiel der nordamerikanischen Profiliga in Berlin stattgefunden. Die Buffalo Sabres mit dem inzwischen zurückgetreten Top-Verteidiger Christian Ehrhoff setzten sich damals gegen die Los Angeles Kings mit 4:2 durch.