Written by: Redaktion DER FARANG | 04/10/2018

Dortmund mit zweitem Sieg in der Champions League - 3:0 gegen Monaco

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund nimmt mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel frühzeitig Kurs auf das Achtelfinale der Champions League.



Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga setzte sich am Mittwochabend gegen die AS Monaco mit 3:0 durch. Der erst zur Halbzeit eingewechselte Däne Jacob Bruun Larsen, Paco Alcácer und Kapitän Marco Reus trafen für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre. Stürmer Alcácer verschoss für die Dortmunder sogar noch einen Foulelfmeter. Am ersten Spieltag der Gruppe A hatte sich der BVB bereits 1:0 gegen den belgischen Vertreter Club Brügge durchgesetzt.

Schalke feiert späten Champions-League-Sieg bei Lokomotive Moskau

MOSKAU (dpa) - Der FC Schalke 04 hat im zweiten Gruppenspiel in der Champions League seinen ersten Sieg gefeiert.



Beim Wiedersehen mit Ex-Kapitän Benedikt Höwedes gewann der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend beim russischen Meister Lokomotive Moskau 1:0. Vor 21 471 Zuschauern erzielte Weston McKennie in der 88. Minute den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco. Vier Tage nach dem ersten Bundesliga-Sieg gegen Mainz setzten die Königsblauen damit trotz einer anfangs schwachen Leistung ihren leichten Aufwärtstrend fort.

Neymar führt Tuchels Paris zu erstem Champions-League-Sieg

PARIS (dpa) - Superstar Neymar hat Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain mit einem Dreierpack zum ersten Saisonsieg in der Champions League geführt.



PSG von Trainer Thomas Tuchel setzte sich am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad mühelos 6:1 durch. Der Brasilianer Neymar erzielte seine ersten drei Treffer der Spielzeit in der Königsklasse, auch Edinson Cavani, Ángel Di María und Kylian Mbappé trafen. Für Belgrad war der ehemalige deutsche Nationalspieler Marko Marin erfolgreich.

Klopp verliert mit Liverpool - Barça müht sich zu zweitem Sieg

LONDON (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die erste Niederlage in der Champions League hinnehmen müssen.



Die Reds aus der englischen Premier League unterlagen nach dem Erfolg zum Auftakt gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend beim SSC Neapel mit 0:1. Lorenzo Insigne sorgte in der 90. Minute für die späte Entscheidung zugunsten der Italiener. Der FC Barcelona mühte sich im zweiten Gruppenspiel zum zweiten Sieg. Spaniens Fußball-Meister um Superstar Lionel Messi gewann bei Tottenham Hotspur im Londoner Wembleystadion nach langem Kampf mit 4:2.

Nach «Spiegel»-Bericht: Ronaldo weist Vergewaltigungsvorwurf zurück

BERLIN (dpa) - Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat in einer Erklärung den Vorwurf der Vergewaltigung zurückgewiesen, den eine Frau aus Las Vegas in einem Bericht des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» gegen ihn erhoben hat.



Der 33 Jahre alte Portugiese schrieb am Mittwoch bei Twitter und Facebook, er weise die Anschuldigungen gegen ihn entschieden zurück. «Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen, das sich gegen alles richtet, was ich bin und woran ich glaube», schrieb Ronaldo. «Mein reines Gewissen wird es mir erlauben, die Ergebnisse aller möglichen Untersuchungen in Ruhe abzuwarten.»

Bayerns Basketballer siegen mit Mühe gegen Aufsteiger Vechta

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Basketballmeister FC Bayern München hat mit Mühe das erste Heimspiel der Saison gewonnen.



Gegen den Aufsteiger RASTA Vechta gewann der Titelverteidiger am Mittwoch mit 79:66 und hat nach zwei Spieltagen zwei Siege auf dem Konto. Bester Scorer bei den Münchnern war Nationalspieler Danilo Barthel mit 23 Punkten. Der erst kurz vor dem Spiel verpflichtete langjährige NBA-Profi Derrick Williams kam noch nicht zum Einsatz.

Eishockey-Star Draisaitl feiert knappen Testsieg bei Köln-Rückkehr

KÖLN (dpa) - Der deutsche NHL-Topstürmer Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das Vorbereitungsspiel bei den Kölner Haien knapp gewonnen.



In seiner Heimatstadt siegte der 22-Jährige mit seinem NHL-Team am Mittwoch 4:3 nach Verlängerung und entschied damit auch das Familienduell mit seinem Vater und Haie-Coach Peter Draisaitl für sich.

Flensburgs Handballer erarbeiten 31:24-Sieg über Saporoschje

FLENSBURG (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg in der Champions League gefeiert.



Am vierten Spieltag der Vorrundengruppe B setzte sich der deutsche Meister am Mittwoch 31:24 gegen den ukrainischen Titelträger Motor Saporoschje durch. Bester SG-Werfer in der Flensburger Arena war Magnus Rød mit acht Toren. Für die Gäste erzielte Pawel Paczkowski sechs Treffer.

Eishockey-Meister München gewinnt Bayern-Derby in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Der EHC Red Bull München hat das bayerische Derby in der Deutschen Eishockey Liga bei den Nürnberg Ice Tigers gewonnen.



Der deutsche Meister siegte am Mittwoch mit 4:1 bei den Franken und kletterte mit 14 Punkten auf Rang fünf. Die Düsseldorfer EG, die bereits am Dienstag die Eisbären Berlin mit 5:1 besiegten, rangiert mit 18 Zählern weiterhin an der Spitze.