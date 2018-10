Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.18

Rocchigiani-Unfall: Fahrer war nicht betrunken

CATANIA (dpa) - Der Fahrer, der den ehemaligen deutschen Boxweltmeister Graciano Rocchigiani in Italien mit seinem Auto erfasst hat, war nicht betrunken.



«Bei dem Fahrer war alles ordnungsgemäß», hieß es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Kreisen der Polizei am Mittwoch. Der 29-Jährige aus Catania sei weder alkoholisiert gewesen noch habe er unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Er habe nicht gegen Verkehrsregeln verstoßen. Rocchigiani sei am Montagabend im Dunklen zu Fuß an einer mehrspurigen Staatsstraße zwischen Belpasso und Catania unterwegs gewesen und habe diese überqueren wollen, hieß es bei der Polizei.

Pechstein wird gegen Europäischen Gerichtshof vorgehen

BERLIN (dpa) - Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein wird aller Voraussicht nach Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in ihrem Fall einlegen.



Das sagte ihr Anwalt Simon Bergmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Natürlich müssen wir das 64 Seiten umfassende Urteil zunächst gründlich studieren. Aber die Tendenz ist klar: Wir werden alle Rechtsmittel ausschöpfen», sagte Bergmann. Das Gericht hatte am Dienstag dem Internationalen Sportgerichtshof CAS keinen Mangel an Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit bescheinigt.

Dirk Nowitzki droht Saisonstart in der NBA zu verpassen

SHANGHAI (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki droht bei den Dallas Mavericks den Start in seine 21. Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu verpassen.



«Es geht um Wochen, nicht um Tage, bis er auf den Court zurückkehren kann», sagte Mavs-Trainer Rick Carlisle dem US-Portal ESPN.com am Mittwoch in Shanghai. Nach einer Knöchel-Operation im April ist der 40-Jährige noch immer nicht wieder voll belastbar. Der Würzburger mache zwar «allmähliche Fortschritte», sagte Carlisle, um zum Liga-Auftakt am 17. Oktober bei den Phoenix Suns auf dem Parkett zu stehen, müsse er jedoch noch «einen großen Schritt» machen.

Medien: Keine Verurteilung von Modric wegen angeblicher Falschaussage

ZAGREB (dpa) - Weltfußballer Luka Modric ist einem Bericht zufolge in seiner kroatischen Heimat einer Verurteilung wegen angeblicher Falschaussage entgangen.



Ein Gericht habe am Mittwoch bestätigt, dass es die entsprechenden Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in der vorigen Woche abgewiesen habe, schrieb die Zeitung «Vecernji List» am Mittwoch. Ein Urteil gegen den Vizeweltmeister von Real Madrid wäre voreilig gewesen, da der endgültige Ausgang des Verfahrens gegen den einstigen kroatischen Fußball-Mogul Zdravko Mamic noch nicht feststehe. Modric wurde von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, in dem Prozess gegen Mamic und dessen Komplizen in Osijek nicht die Wahrheit gesagt zu haben.

Volleyballerinnen überstehen bei WM erste Gruppenphase

YOKOHAMA (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in Japan die nächste Runde erreicht.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bezwang in ihrem vorletzten Gruppenspiel Mexiko glatt mit 3:0 (25:19, 25:17, 25:22) und holte dabei ihren dritten Sieg. Mit neun Punkten aus vier Spielen sind die Deutschen vor der Partie am Donnerstag (12.20 Uhr/sportdeutschland.tv/volleyball) gegen Gastgeber Japan nicht mehr von einem der vorderen Plätze in Gruppe A zu verdrängen. Jeweils die besten vier Teams überstehen die vier Vorrundengruppen. Die beiden besten deutschen Angreiferinnen gegen Mexiko waren Louisa Lippmann (16) und Jennifer Geerties (12).

Bayern-Basketballer verpflichten langjährigen NBA-Profi Williams

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München komplettiert seinen Kader mit einem langjährigen NBA-Profi.



Der amerikanische Power Forward Derrick Williams unterschrieb laut Vereinsangaben vom Mittwoch einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Der 27-Jährige verbrachte seine Karriere bisher weitestgehend in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Dort kam er in insgesamt 428 Spielen zum Einsatz und erzielte durchschnittlich 8,9 Punkte.

Lopez neuer Windsurf-Champion - Köster will WM-Krone 2019 zurückholen

WESTERLAND/SYLT (dpa) - Der viermalige Windsurf-Weltmeister Philip Köster hat die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst.



Beim Heim-Weltcup vor Sylt wurde der 24 Jahre alte Deutsch-Kanare am Mittwoch lediglich Siebter und musste damit all seine WM-Hoffnungen aufgeben. Seinem spanischen Dauerrivalen Victor Fernandez Lopez reichte vor Westerland am Ende ein dritter Rang, um sein drittes WM-Championat zu holen. Hinter Ricardo Campello aus Venezuela wurde Köster Gesamtdritter. «Nächste Saison greife ich wieder an», kündigte er umgehend an.

Koreanische Handballer starten mit vereintem Team bei WM in Berlin

BASEL (dpa) - Am Tag der deutschen Einheit gab die Internationale Handball Föderation (IHF) bekannt, dass eine vereinte koreanische Mannschaft an der Handball-Weltmeisterschaft 2019 der Männer in Deutschland und Dänemark teilnehmen wird.



Diese vereinte Mannschaft wird am 10. Januar in Berlin der deutsche Gegner im WM-Eröffnungsspiel sein. Nach Mitteilung von IHF und Deutschem Handballbund von Mittwoch haben die beiden koreanischen Staaten und ihre Nationalen Olympischen Komitees die im Juni ausgesprochene IHF-Einladung angenommen, um bei der WM mit einem vereinten Team anzutreten. Laut IHF werden mindestens vier Spieler aus Nordkorea Teil der Mannschaft sein.