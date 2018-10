Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.18

Ex-Boxweltmeister Rocchigiani stirbt bei Autounfall in Italien

BERLIN (dpa) - Der frühere Boxweltmeister Graciano Rocchigiani ist in Italien bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.



Das bestätigte die mit dem Vorgang befasste Polizei Brandenburg am Dienstag. Zuerst hatten «B.Z.» und «Bild» darüber berichtet. Der 54 Jahre alte Ex-Profi war als Fußgänger von einem Auto überfahren worden. Die italienische Polizei hatte die Brandenburger Kollegen gebeten, die Angehörigen über den Tod zu informieren. Rocchigiani war Weltmeister im Supermittelgewicht (1988/89) und im Halbschwergewicht (1998 bis 2000).

FC Bayern erneut ohne Sieg - dürftiges 1:1 gegen Ajax Amsterdam

MÜNCHEN (dpa) - Nach zuletzt zwei Bundesliga-Spielen ohne Sieg ist der FC Bayern München auch in der Champions League nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Ajax Amsterdam hinausgekommen.



Die Münchner verpassten damit am Dienstag auch den Sprung an die Tabellenspitze und bleiben hinter den Niederländern mit jeweils vier Punkten Zweiter. Mit einem Kopfballtor hatte Mats Hummels die Münchner in der 4. Minute in Führung gebracht, doch dem Marokkaner Noussair Mazraoui gelang noch der Ausgleich (22.). Im zweiten Gruppenspiel siegte Benfica Lissabon bei AEK Athen 3:2.

Hoffenheim verliert Champions-League-Heimdebüt gegen Manchester City

SINSHEIM (dpa) - 1899 Hoffenheim hat bei seiner Heimpremiere in der Champions League eine Niederlage gegen Manchester City kassiert.



Der Fußball-Bundesligist verlor am Dienstag gegen den englischen Meister mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola 1:2 (1:1). Ishak Belfodil hatte die Hoffenheimer vor 24 851 Zuschauern nach 44 Sekunden in Führung gebracht. Sergio Agüero (8. Minute) und David Silva (87.) drehten die Partie. Im zweiten Spiel der Gruppe F kam Olympique Lyon zu einem 2:2 gegen Schachtjor Donezk und bleibt damit Tabellenführer.

Titelverteidiger Real patzt in Moskau - Man United nur 0:0

BERLIN (dpa) - Titelverteidiger Real Madrid hat in der Champions League überraschend gepatzt.



Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos verlor bei ZSKA Moskau 0:1 und rutschte damit in Gruppe G auf Platz drei ab. Denn neben ZSKA zog auch der italienische Club AS Rom durch ein 5:0 gegen Viktoria Pilsen vorbei. Seinen zweiten Sieg verbuchte Juventus Turin in Gruppe H beim 3:0 gegen die Young Boys Bern. Torlos trennten sich Manchester United und der FC Valencia.

Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Talent Sancho bis 2022

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund plant langfristig mit Fußballprofi Jadon Sancho und hat den Vertrag mit dem 18 Jahre alten Engländer vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert.



Sancho spielt seit einem Jahr für Dortmund und gilt in seiner Heimat als eines der größten Talente. Seit August 2017 wurde Sancho in bislang 18 Bundesliga- und je einem Champions-League- und DFB-Pokalspiel eingesetzt. In der aktuellen Saison war der 18-Jährige in 124 Erstliga-Minuten an sieben Treffern mit einem Tor und sechs Vorlagen beteiligt.

Düsseldorf EG bleibt nach 5:1-Sieg über Berlin DEL-Spitzenreiter

DÜSSELDORF (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erneut erfolgreich verteidigt.



Die Rheinländer besiegten am Dienstag Vizemeister Eisbären Berlin 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) und bleiben nach sieben Spielen mit 18 Punkten weiter ungeschlagen an der Spitze.Erster Verfolger bleiben die Adler Mannheim. Gegen die Iserlohn Roosters siegte der siebenmalige deutsche Meister klar mit 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) und rangiert mit 17 Zählern auf Rang zwei.

Alexander Zverev steht in Peking im Achtelfinale

PEKING (dpa) - Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking das Achtelfinale erreicht.



Der Weltranglistenfünfte siegte am Dienstag gegen den Spanier Roberto Bautista Agut 6:4, 6:4 und trifft nun in der nächsten Runde auf den Tunesier Malek Jaziri. Zverev ist der letzte verbliebene deutsche Spieler im Wettbewerb, nachdem zuvor sein Bruder Mischa bei der mit 3,4 Millionen Dollar Preisgeld dotierten Veranstaltung am Serben Filip Krajinovic 1:6, 4:6 gescheitert war. Auch für Peter Gojowczyk war in der ersten Runde Endstation.