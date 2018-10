Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.18

Hoffenheim gegen Manchester ohne Vogt

ZUZENHAUSEN (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim muss bei ihrer Champions-League-Heimpremiere gegen Manchester City nun doch auf Abwehrchef Kevin Vogt verzichten.



Der Kapitän fällt wegen einer Oberschenkelverletzung erneut aus. «Das Hämatom läuft immer wieder ein, der Schmerz lässt es nicht zu», sagte Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Montag. Damit verzeichnen die Kraichgauer für die Partie am Dienstag (18.55 Uhr/Sky) gleich acht Ausfälle.

Union Berlin siegt in Ingolstadt: Zweite Niederlage für Nouri

INGOLSTADT (dpa) - Alexander Nouri hat bei seinem Heimdebüt als Trainer des FC Ingolstadt einen bitteren Abend gegen Union Berlin erlebt.



Das Spitzenteam aus der Hauptstadt gewann am Montagabend zum Abschluss des 8. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga verdient mit 2:1 (1:0). Elfmeterschütze Sebastian Andersson (43. Minute) und Akaki Gogia (73.) trafen für die noch ungeschlagenen Berliner. Stefan Kutschke konnte per Foulelfmeter nur noch verkürzen (80.). Für Nouri war es nach dem unglücklichen Fehlstart beim 1:2 in Köln die zweite Niederlage. Mit fünf Punkten stehen die Oberbayern weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Union ist hinter dem 1. FC Köln Zweiter.

Duisburg beurlaubt Trainer Gruew und stellt Lieberknecht ein

DUISBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat sich von Trainer Ilja Gruew getrennt und den früheren Braunschweiger Torsten Lieberknecht als Nachfolger verpflichtet.



Der 45-Jährige erhält wie sein Co-Trainer Darius Scholtysik einen für alle drei Ligen gültigen Vertrag, über dessen Länge der MSV keine Angaben machte. Lieberknecht wird am Dienstag bei einer Pressekonferenz vorgestellt und im Spiel bei Tabellenführer 1. FC Köln am kommenden Montag zum ersten Mal auf der Bank sitzen. Der Tabellenletzte reagierte damit auf den schlechten Saisonstart mit nur zwei Punkten aus acht Spielen.

Zuschauer der Partie Augsburg gegen Freiburg stirbt an Herzinfarkt

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg trauert um einen Zuschauer, der im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg einen Herzinfarkt erlitten hat.



«Leider hat uns die Nachricht erreicht, dass der Fan, der gestern auf der Südtribüne einen Herzinfarkt erlitten hat, auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben ist», teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. «Der FCA trauert mit der Familie und den Angehörigen und wünscht ihnen in diesen schweren Stunden ganz viel Kraft!» Auch der SC Freiburg sprach seine «aufrichtige Anteilnahme» aus. Der Zuschauer hatte in der ersten Hälfte des Spiels gegen den SC Freiburg einen Herzinfarkt erlitten.

Leipzig: Haber übernimmt für Handball-Trainer Biegler

LEIPZIG (dpa) - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat Konsequenzen aus der sportlichen Krise gezogen und Trainer Michael Biegler am Montag freigestellt.



Den Drittletzten der Liga übernimmt wieder Co-Trainer André Haber. Der 32 Jahre alte Haber hatte den Posten bereits in der Hinrunde der vergangenen Saison inne gehabt, bis Biegler die Mannschaft im Januar übernommen hatte. Mit nur drei Punkten aus den bisher sieben Meisterschaftsspielen hinken die Leipziger hren Ansprüchen weit hinterher.

1860 München verpasst beim 1:1 Sieg gegen Würzburg

MÜNCHEN (dpa) - Der TSV 1860 München hat in der 3. Fußball-Liga gegen die Würzburger Kickers einen möglichen Sieg noch aus der Hand gegeben.



Der Aufsteiger von Trainer Daniel Bierofka musste sich am Montag trotz langer Überzahl mit einem 1:1 (0:0) gegen die Unterfranken begnügen. Nach der Gelb-Roten Karte für Kickers-Akteur Dave Gnaase (57. Minute) brachte Adriano Grimaldi die «Löwen» zunächst in Führung (64.). Simon Skarlatidis belohnte die Gäste mit dem Ausgleich (82.). Die Kickers halten als Fünfter den Anschluss an die Spitzengruppe. 1860 belegt Rang acht.

Italien bewirbt sich um Olympische Winterspiele 2026

ROM (dpa) - Italien hat sich jetzt auch formell um die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo beworben.



Das sagte ein Sprecher des Italienischen Olympischen Komitees (Coni) am Mittwoch. Coni-Präsident Giovanni Malago habe dies in einem Schreiben an das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestätigt. Die Regierung in Rom habe ihre «politische Unterstützung» zugesichert. Finanziert werde die Bewerbung aber von den norditalienischen Regionen Lombardei und Venetien, in denen sich die möglichen Austragungsorte befinden, so der Sprecher.

Nguyen, Toba und Klessing stehen als WM-Turner fest

LEIPZIG (dpa) - Marcel Nguyen, Andreas Toba und Nick Klessing sind als erste Turner für die Weltmeisterschaften in Doha/Katar nominiert worden.



Das teilte der Deutsche Turner-Bund am Montag mit. Die verbliebenen beiden Startplätze für die Titelkämpfe vom 25. Oktober bis 3. November werden während der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung in Kienbaum bei Berlin nach entsprechenden Leistungsüberprüfungen vergeben. «Im Wesentlichen werden wir dort an der Stabilität arbeiten müssen», sagte Hirsch.

Werth verliert trotz Doppel-Gold die Führung in der Weltrangliste

LAUSANNE (dpa) - Dressurreiterin Isabell Werth hat trotz ihrer zwei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften in den USA die Führung in der Weltrangliste verloren.



Neue Nummer eins in dem am Montag veröffentlichten Ranking ist die US-Amerikanerin Laura Graves mit ihrem Pferd Verdades. Werth liegt mit Weihegold auf Rang zwei, mit Emilio auf drei und mit Bella Rose auf vier. In der Dressur wird die Rangliste - anders als beim Springen und in der Vielseitigkeit - nur für Reiter-Pferd-Kombinationen ermittelt.