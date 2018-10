Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.18

Bayern-Coach Kovac fordert «Reaktion» gegen Ajax

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München setzt nach dem Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga auf die richtige Antwort in der Champions League.



«Meine Mannschaft hat es schon gestört, dass wir verloren haben. Ich wünsche und erhoffe mir eine Reaktion», sagte Trainer Niko Kovac am Tag vor dem Heimspiel gegen Ajax Amsterdam am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). «Wir spielen zu Hause in der Allianz Arena und wir sind der FC Bayern. Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken.» Im Training war am Montag auch Nationalspieler Leon Goretzka wieder dabei, der gegen Hertha wegen einer Blessur am Sprunggelenk ausgefallen war.

Nur zwei Punkte aus acht Spielen: Duisburg beurlaubt Trainer Gruew

DUISBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat sich von Trainer Ilja Gruew getrennt. Das gab der Verein am Montag bekannt.



Der Tabellenletzte reagierte damit auf den schlechten Saisonstart mit nur zwei Punkten aus acht Spielen. Wer das Team am 8. Oktober bei Tabellenführer 1. FC Köln betreut, ist noch offen. Der MSV will «zeitnah» einen Nachfolger vorstellen. Der 48 Jahre alte Gruew spielte von 2000 bis 2004 für den MSV, zwischen 2012 und 2013 war er Co-Trainer von Kosta Runjaic und Karsten Baumann und vom 3. November 2015 an Cheftrainer.

Präsident Hörmann sieht Rückhalt im DOSB: «Ermutigende Signale»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Präsident Alfons Hörmann sieht im Machtkampf um das Spitzenamt im Deutschen Olympischen Sportbund einen großen Rückhalt für sich.



«Von einer ganzen Reihe von Verbänden und langjährigen Wegbegleitern habe ich ganz andere und sehr ermutigende Signale erhalten», sagte der DOSB-Chef im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Der 58-Jährige sehe deshalb «der weiteren Entwicklung ganz gelassen» entgegen». Im Kreis der Spitzenverbände hat sich eine Opposition gegen Hörmann formiert, die seine Ablösung auf der Mitgliederversammlung am 1. Dezember in Düsseldorf anstrebt.

DFB verliert Prozess: Gericht erklärt Stadionverbot für unwirksam

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Im Prozess um ein bundesweites Stadionverbot eines Anhängers des Bundesligisten Hannover 96 hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor dem Amtsgericht Frankfurt eine Niederlage erlitten.



Dies teilte das Amtsgericht auf Anfrage am Montag mit. Der Fußballfan aus Hannover war während des Auswärtsspiels seiner Mannschaft in Braunschweig im November 2016 mit anderen Anhängern in polizeiliches Gewahrsam genommen worden. Obwohl er weder in der Vergangenheit aufgefallen war, noch gefährliche Gegenstände bei der Kontrolle seines Autos festgestellt wurden, empfahl die Polizei dem DFB, gegen den Kläger und 177 weitere Fans ein bundesweites Stadionverbot bis März 2019 auszusprechen.

Ex-Referee Drees jetzt auch offiziell Projektleiter beim Videobeweis

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der frühere Schiedsrichter Jochen Drees hat beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nun auch offiziell die Projektleitung beim Thema Videoassistent übernommen.



Der 48 Jahre alte Arzt hatte sich die Frist bis zum 1. Oktober erbeten, um seine Praxis übergeben zu können. Seinen Job beim DFB wird er hauptamtlich und in Vollzeit antreten. «Mein Vater hat gesagt, alles hat seine Zeit. Er hat mich in diesem Prozess unterstützt. Nach langem Abwägen habe ich gesagt, das war jetzt die Zeit des Allgemeinmediziners», erklärte Drees bei seiner Vorstellung vor der Spielzeit.

Dopingstrafe für Perus Kapitän Guerrero bleibt in Kraft

BERLIN (dpa) - Die Dopingsperre für den peruanischen Fußballprofi Paolo Guerrero bleibt bestehen. Das bestätigte ein Sprecher des Schweizer Bundesgerichts am Montag der Deutschen Presse-Agentur.



Der frühere Profi des FC Bayern München und vom Hamburger SV wollte erneut erwirken, dass die Vollstreckung seiner Sperre wie schon während der WM in Russland provisorisch ausgesetzt wird, damit er für seinen neuen brasilianischen Club S.C. International aus Porto Alegre spielen kann. Dazu kommt es jedoch vorerst nicht.

Fußball-Zweitligist Dynamo bestätigt Rücktrittswelle

DRESDEN (dpa) - Die SG Dynamo Dresden hat den Rücktritt des gesamten Präsidiums und drei weiterer hochrangiger Funktionäre bestätigt.



In einer Presseerklärung betonte der Fußball-Zweitligist am Montag aber, weiter voll handlungsfähig zu sein. Man werde auch diese schwierige Situation als Herausforderung begreifen und gemeinsam bewältigen, versicherte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig.

Julia Görges bei WTA-Turnier in Peking im Achtelfinale

PEKING (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Peking das Achtelfinale erreicht.



Die 29 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalisten aus Bad Oldesloe gewann ihr Zweitrundenmatch am Montag, nachdem ihre ukrainische Gegnerin Lesia Tsurenko im dritten Satz aufgrund einer Rückenverletzung aufgeben musste. Bei den China Open stand es zu diesem Zeitpunkt nach 2:25 Stunden 4:6, 6:4, 2:2 aus Sicht von Görges. Tsurenko hatte sich in der ersten Runde gegen Qualifikantin Andrea Petkovic durchgesetzt.