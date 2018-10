Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.18

Europas Golf-Elite entthront bei 42. Ryder Cup Titelverteidiger USA+

PARIS (dpa) - Europas Golfstars haben den 42. Ryder Cup gewonnen und damit die Trophäe von Titelverteidiger USA zurückerobert.



Der Italiener Francesco Molinari holte am Sonntag im Le Golf National in der Nähe von Paris vor 60 000 Fans den entscheidenden Punkt zum Triumph für die Europäer. Durch diesen Sieg gingen die Herausforderer uneinholbar mit 14,5 Punkten in Führung. Am Ende siegte die europäische Auswahl mit 17,5:10,5. Das Team von Europa-Kapitän Thomas Björn war am Finaltag des prestigeträchtigen Kontinentalvergleichs mit einer 10:6-Führung in die abschließenden zwölf Einzel gegangen. Die US-Auswahl um Superstar Tiger Woods wartet nach dieser Niederlage beim wichtigsten Team-Wettbewerb im Golfsport nun schon seit 25 Jahren auf einen Erfolg auf europäischen Boden.

Augsburg schlägt Freiburg 4:1 - Finnbogason trifft dreifach

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg hat fünf Tage nach dem Überraschungsremis beim FC Bayern München nachgelegt.



Das Team von Trainer Manuel Baum setzte sich zum Abschluss des sechsten Spieltags der Fußball-Bundesliga am Sonntag 4:1 (2:0) gegen den SC Freiburg durch. Torjäger Alfred Finnbogason feierte bei seinem ersten Saisoneinsatz ein Traum-Comeback. Er traf in der 34. Minute mit zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FCA, erzielte das dritte Augsburger Tor per Foulelfmeter (68.) und schoss kurz vor Schluss auch noch das 4:1 (83.). Caiuby hatte die Gastgeber in Führung gebracht (19.). Der frühere Freiburger Jonathan Schmid erzielte per Eigentor (49.) den einzigen Treffer für die Gäste aus dem Breisgau.

Nächste Niederlage für Hannover: 1:4 in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schlusslicht Hannover 96 hat seine Niederlagen-Serie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt.



Die Niedersachsen unterlagen am Sonntag mit 1:4 (0:2) bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt und kassierten die vierte Pleite nacheinander. Für die Hessen trafen vor 46 300 Zuschauern Evan Obite Ndicka in der 36. Minute, Ante Rebic (45.+1), Jonathan de Guzman (59.) und Luka Jovic (89.). Die Frankfurter verbesserten sich mit ihrem zweiten Saisonsieg ins Tabellen-Mittelfeld. Für Hannover und Trainer André Breitenreiter wird es mit zwei Punkten aus sechs Spielen immer ungemütlicher. Das Tor von Florent Muslija (86.) kam für 96 zu spät.

Hannes Aigner holt Gold bei der Kanuslalom-WM in Rio

RIO DE JANEIRO (dpa) - Der Augsburger Hannes Aigner hat zum Abschluss der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen.



Der 29-Jährige legte am Sonntag auf der Olympia-Strecke einen perfekten Lauf hin. Vor zwei Jahren hatte er Olympia-Bronze noch um drei Hundertstelsekunden verpasst. «Ich bin so glücklich, ein Traum für mich geht in Erfüllung. Ich war gut vorbereitet, hatte hier auf der Anlage ja schon genug Fahrten und es hat heute alles gepasst», sagte der Olympia-Dritte von London 2012.

Spanischer Radprofi Valverde gewinnt Straßen-WM

INNSBRUCK (dpa) - Routinier Alejandro Valverde hat bei den Rad-Weltmeisterschaften das Straßenrennen gewonnen und seinen ersten WM-Titel gefeiert.



Der 38 Jahre alte Spanier triumphierte am Sonntag in Innsbruck vor dem Franzosen Romain Bardet und Michael Woods aus Kanada. Valverde setzte sich nach 258 Kilometern über ein sehr bergiges Profil mit 4700 Höhenmetern im Sprint der besten vier Fahrer durch. Für den Niederländer Tom Dumoulin blieb nur der vierte Platz, deutsche Profis kamen nicht unter die Top-Ränge. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei hatte das Rennen vorzeitig aufgegeben.

Handballerinnen verlieren auch zweiten Test gegen Russland

NORDHAUSEN (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben auch das zweite Testspiel gegen Olympiasieger Russland verloren.



Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener vor 2027 Zuschauern in Nordhausen mit 33:36 trotz einer 20:16-Pausenführung. Beste Werferin im letzten EM-Testspiel auf deutschem Boden war Emily Bölk vom Thüringer HC mit fünf Treffern. Den ersten Vergleich hatte die deutsche Mannschaft am Samstag in Dessau mit 31:35 (15:14) verloren.

Frauen-Bundesliga: Wolfsburg deklassiert FC Bayern im Top-Spiel 6:0

WOLFSBURG (dpa) - Double-Sieger VfL Wolfsburg hat Vize-Meister und Pokalfinalist FC Bayern München im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga der Frauen deklassiert.



Der VfL besiegte die Münchner am Sonntag mit 6:0 (2:0) und ist somit nach dem 3. Spieltag schon das einzige Team mit der Optimalausbeute von neun Punkten. Bisher hatte der FC Bayern die Tabelle wegen der besseren Tordifferenz angeführt.

Düsseldorf verteidigt DEL-Tabellenführung - Mannheim patzt

DÜSSELDORF (dpa) - Die Düsseldorfer EG bleibt Tabellenführer in der Deutschen Eishockey Liga. Die Rheinländer gewannen am Sonntag nach Verlängerung gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) und stehen nach sechs Spielen ungeschlagen auf Rang eins.



Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven bezwangen überraschend den Tabellenzweiten Adler Mannheim nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Meister EHC Red Bull München besiegte die Kölner Haie ebenfalls nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Die Krefeld Pinguine setzten sich nach einer furiosen Aufholjagd in der Spitzengruppe fest. Nach einem 0:3-Rückstand gegen die Grizzlys Wolfsburg gewannen die Krefelder noch 4:3. Die Iserlohn Roosters sind in der heimischen Arena nach dem 4:2 gegen den ERC Ingolstadt weiter ungeschlagen. Liga-Schlusslicht bleiben die Schwenninger Wild Wings durch ein 0:3 gegen die Augsburger Panther.

Medien: Gesamtes Präsidium von Dynamo Dresden zurückgetreten

DRESDEN (dpa) - Das gesamte Präsidium von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden ist Medienberichten zufolge zurückgetreten.



Mehrere Medien beriefen sich am Sonntagabend übereinstimmend auf ein gemeinsames Schreiben des Gremiums der Sachsen. Vereinspräsident Andreas Ritter sowie die Vizepräsidenten Michael Winkler und Diana Schantin legten demnach ebenso mit sofortiger Wirkung ihre Ämter nieder wie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende André Gasch, der Ehrenratsvorsitzende Klemens Rasel und der stellvertretende Ehrenratsvorsitzende Michael Walter. Eine Bestätigung des Vereins lag zunächst nicht vor. Grund für den Rückzug sollen interne Machtkämpfe beim ehemaligen Bundesligisten sein.

Flensburgs Handballer verlieren Champions-League-Spiel in Celje

FLENSBURG (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben im dritten Spiel der Champions-League-Vorrunde die zweite Niederlage kassiert.



Der deutsche Meister unterlag am Sonntag 20:23 (11:10) beim slowenischen Titelträger RK Celje. Holger Glandorf und Rasmus Lauge waren mit je vier Toren die besten Werfer der Norddeutschen. Für Celje war Jaka Malus fünfmal erfolgreich. Bereits am Mittwoch (19.00 Uhr) steht für die SG die nächste Aufgabe in der Königsklasse auf dem Programm. Zu Gast in der Flensburger Arena ist dann der ukrainische Meister HC Saporoschje.