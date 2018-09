Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.18

Hamilton siegt auch in Sotschi - Vettel nur Dritter

SOTSCHI (dpa) - Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton hat auch den Großen Preis von Russland gewonnen und mit seinem achten Saisonsieg den Vorsprung im WM-Duell mit Sebastian Vettel weiter ausgebaut.



Der Brite verwies am Sonntag in Sotschi seinen finnischen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Vettel kam im Ferrari nicht über den dritten Platz hinaus und hat in der WM-Wertung nun 50 Punkte Rückstand auf Hamilton. Aus eigener Kraft kann der 31 Jahre alte Heppenheimer bei fünf noch ausstehenden Rennen die WM damit nicht mehr gewinnen.

HSV nur 0:0 im Derby gegen St. Pauli - Siege für Fürth und Magdeburg

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV ist bei der Zweitligapremiere des Stadt-Derbys gegen den FC St. Pauli nicht über ein 0:0 hinausgekommen.



Nach dem torlosen Remis hat der HSV in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga bereits fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Köln. In den beiden anderen Begegnungen des Sonntags unterlag der zuhause torlose SV Sandhausen Aufsteiger 1. FC Magdeburg 0:1 (0:0), Dynamo Dresden verlor gegen die SpVgg Greuther Fürth ebenfalls mit 0:1 (0:0). Fürth ist damit Zweiter. Für Magdeburg war es der erste Erfolg in der 2. Liga.

Rhein-Neckar Löwen siegen dank Nationalspieler Fäth in Wetzlar

WETZLAR (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen bleiben dank Steffen Fäth erster Verfolger des Spitzenduos in der Handball-Bundesliga.



Sekunden vor dem Abpfiff sicherte der Nationalspieler dem Pokalsieger am Sonntag einen 26:25 (15:15)-Erfolg bei der HSG Wetzlar. Durch den glücklichen Sieg verringerten die Löwen den Abstand auf Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt und den SC Magdeburg, der am Samstag nach sieben Siegen in den ersten sieben Liga-Spielen gegen die Füchse Berlin (24:27) verloren hatte.

Weltmeisterin Ana Carrasco schreibt Motorrad-Geschichte

MAGNY-COURS (dpa) - Die Spanierin Ana Carrasco hat Motorrad- Geschichte geschrieben.



Beim Saisonfinale der Supersport-300-Serie in Magny-Cours (Frankreich) sicherte sich die 21-Jährige als erste Frau den Weltmeister-Titel in einer Solo-Klasse. Beim Saisonfinale genügte Carrasco am Sonntag ein 13. Platz, um mit einem Punkt Vorsprung auf ihren Landsmann Mika Perez den Titel zu gewinnen.

Kerber mit Auftakterfolg bei China Open - Aus für Petkovic

PEKING (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Laura Siegemund haben beim Tennis-Turnier in Peking wie zuvor schon Julia Görges die zweite Runde erreicht.



Kerber siegte am Sonntag bei den China Open 6:2, 6:2 gegen die Französin Kristina Mladenovic. Der Erfolg stand nach 70 Minuten fest. Siegemund führte 6:3, 4:2 gegen Darja Kassatkina, als die an Nummer 13 gesetzte Russin aufgab. Görges hatte sich bereits am Samstag mit 6:2, 4:6, 6:3 gegen die Britin Johanna Konta durchgesetzt und spielt nun gegen Lessia Zurenko aus der Ukraine. Zurenko gewann ihre Erstrunden-Partie gegen Andrea Petkovic mit 6:2, 7:6 (7:2).

42. Ryder Cup: Golfer Thomas siegt zum Auftakt - Team USA holt auf

PARIS (dpa) - Golfstar Justin Thomas hat am Finaltag des 42. Ryder Cups den ersten Punkt für das Team USA geholt.



Mit seinem Sieg gegen den Nordiren Rory McIlroy im Le Golf National in der Nähe von Paris verkürzte Thomas den Rückstand für den Titelverteidiger gegen das Team Europa auf 7:10. Die Auswahl von Europa-Kapitän Thomas Björn benötigen nach der Niederlage im ersten der zwölf Einzel weiter 4,5 Punkte zum Gewinn des Ryder Cups. Die USA braucht jetzt noch sieben Punkte. Bei einem 14:14 behält der Titelverteidiger die Ryder-Cup-Trophäe.

Dänische Nationalmannschaft legt Sponsoring-Streit mit Verband bei

KOPENHAGEN (dpa) - Die dänische Fußball-Nationalmannschaft hat ihren Sponsoring-Streit mit dem Verband beigelegt.



Es sei eine neue Vereinbarung geschlossen worden, die bis zur EM 2024 in Deutschland gelte, erklärte die Spielervereinigung am Wochenende. Nationalspieler und Verband hatten über die Ausgestaltung der Verträge gestritten. Die Spieler wollten unter anderem die Möglichkeit haben, individuelle Sponsorenverträge abzuschließen, auch wenn diese in Konkurrenz zum Teamsponsor stehen. Hier lenkte der Verband ein. Während des Streits hatten die Nationalspieler ein Länderspiel in der Slowakei boykottiert. Dänemark trat mit einer Rumpfmannschaft aus Profis unterer Ligen und Futsal-Spielern an.

Volleyballerinnen holen ersten WM-Sieg - 3:0 gegen Kamerun

YOKOHAMA (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Japan ihren ersten Sieg geholt.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich am Sonntag in Yokohama klar mit 3:0 (25:14, 25:10, 25:16) gegen Kamerun durch. Einen Tag zuvor hatte es gegen den EM-Zweiten Niederlande zum Auftakt des Turniers eine knappe 1:3-Niederlage gegeben. Beste deutsche Angreiferin war diesmal Mittelblockerin Lisa Gründing mit zehn Zählern.