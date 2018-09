Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.18

Borussia Dortmund nach 4:2 in Leverkusen Tabellenführer

LEVERKUSEN (dpa) - Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen.



Drei Tage nach dem furiosen 7:0 gegen Nürnberg kamen die Westfalen nach 0:2-Pausenrückstand noch zu einem 4:2-Sieg im West-Duell bei Bayer Leverkusen und verdrängten den FC Bayern München von Platz eins. Mitchell Weiser (9. Minute) und Nationalspieler Jonathan Tah (39.) hatten die Werkself am Samstag in Führung geschossen. Jacob Bruun Larsen (64.), Marco Reus (69.) und Paco Alcácer (85./90.+4) drehten die Partie in Hälfte zwei. Damit liegt der BVB nun einen Punkt vor den Bayern und Hertha BSC an der Spitze. Leverkusen ist nach der vierten Saisonniederlage Zwölfter.

Barcelona zum dritten Mal in Serie sieglos - Auch Real nur Remis

BARCELONA/MADRID (dpa) - Der FC Barcelona und Real Madrid schwächeln in Spaniens Fußball-Liga weiter.



Gegen Athletic Bilbao kam Tabellenführer Barça am Samstag daheim nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und blieb im dritten Spiel in Serie ohne Sieg. Real Madrid erreichte im Lokalderby gegen Atlético Madrid ein 0:0 und hat aus den vergangenen vier Ligapartien auch nur einen Sieg zu Buche stehen. Beide Teams haben 14 Punkte. Der FC Sevilla schob sich mit einem 3:1 (0:0) bei SD Eibar bis auf einen Zähler an das Spitzenduo heran.

Ajax Amsterdam mit Auswärtssieg vor Bayern-Duell in Champions League

SITTARD (dpa) - Ajax Amsterdam hat sein Ligaspiel bei Fortuna Sittard gewonnen und geht mit Selbstvertrauen in das Champions-League-Duell am Dienstag beim FC Bayern München.



Kasper Dollberg (49. Minute) und Hakim Ziyech (78.) erzielten am Samstagabend die Tore zum 2:0 (0:0)-Sieg des niederländischen Fußball-Spitzenclubs in der Ehrendivision. Ajax bleibt damit bei fünf Punkten Rückstand erster Verfolger von Spitzenreiter PSV Eindhoven. Wie die Bayern hatte auch Amsterdam sein Auftaktspiel in der Königsklasse gewonnen.

Lok Moskau vor Schalke-Spiel mit knappem Liga-Heimsieg

MOSKAU (dpa) - Lok Moskau kommt vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 in der heimischen Liga allmählich in Fahrt.



Der russische Fußballmeister setzte sich am Samstag im Heimspiel gegen Achmat Grosny dank der Treffer von Manuel Fernandes (81. Minute) und Rifat Schemaletdinow (90.+3) mit 2:0 durch. Für die Moskauer war es am neunten Spieltag der dritte Sieg, damit verbesserte sich der Titelverteidiger auf Tabellenplatz sechs. Der frühere Schalker Benedikt Höwedes spielte vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club am Mittwoch von Beginn an in der Lok-Abwehr.

Tuchels PSG-Team gelingt achter Sieg im achten Ligaspiel

NIZZA (dpa) - Trainer Thomas Tuchel eilt mit Paris Saint-Germain in Frankreichs Fußball-Meisterschaft weiter von Sieg zu Sieg.



Beim OGC Nizza gewann der Titelverteidiger am Samstag dank zwei Treffern von Superstar Neymar mit 3:0 (1:0) und war damit auch im achten Ligaspiel erfolgreich. Der Brasilianer Neymar brachte PSG nach 22 Minuten in Führung und stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. Für das zwischenzeitliche 2:0 sorgte Christopher Nkunku (46.). Damit gelang Paris auch die Generalprobe für das wegweisende zweite Champions-League-Gruppenspiel gegen Roter Stern Belgrad am Mittwoch. Zum Auftakt der Königsklasse hatte PSG beim 2:3 in Liverpool die einzige Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen.

Juventus Turin gewinnt Spitzenspiel gegen Neapel

TURIN (dpa) - Juventus Turin hat in Italiens Fußball-Meisterschaft seinen ärgsten Verfolger SSC Neapel vorerst abgehängt.



Im Spitzenspiel der Serie A besiegte der Titelverteidiger am Samstag den Tabellenzweiten von Trainer Carlo Ancelotti mit 3:1 (1:1), obwohl Superstar Cristiano Ronaldo torlos blieb. Matchwinner für Juve war diesmal der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic, der nach dem Rückstand durch den Treffer von Dries Mertens (10. Minute) mit einem Doppelpack (26./49.) für die Wende sorgte. Alles klar machte dann Abwehrchef Leonardo Bonucci mit dem 3:1 in der 76. Minute. Zu allen drei Juve-Toren leistete Ronaldo die Vorarbeit.

Klare Auftakterfolge für Berlin und Oldenburg - Bamberg siegt knapp

BERLIN (dpa) - ALBA Berlin ist mit einem deutlichen Sieg in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gestartet.



Gegen Science City Jena gewann der Vizemeister am Samstag problemlos mit 112:55 (52:31). Ex-Meister Brose Bamberg siegte beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Ainars Bagatskis mit 84:80 (39:37) bei s.Oliver Würzburg. Augustine Rubit war mit 24 Punkten bester Werfer bei den Gästen. Würzburg-Profi Gabriel Olaseni kam auf 14 Zähler.

Zwei deutsche Boote erreichen bei Kanuslalom-WM die Finals

RIO DE JANEIRO (dpa) - Zwei deutsche Boote haben bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro die Finals an diesem Sonntag erreicht.



Der Augsburger Hannes Aigner zog im Kajak-Einer als Siebter des Halbfinals in den Endlauf der besten Zehn ein. Sebastian Schubert aus Hamm verpasste als 15. das Finale. Bei den Canadier-Frauen schaffte nur die Leipzigerin Lena Stöcklin die Finalteilnahme. Ihre Vereinskollegin Andrea Herzog enttäuschte mit Platz 27. ebenso wie die Augsburgerin Elena Apel als Vorletzte von insgesamt 30 Halbfinal-Starterinnen.