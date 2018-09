Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.18

Schalke und Stuttgart schaffen ersten Siege

BERLIN (dpa) - Der FC Schalke 04 hat nach fünf Niederlagen den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geschafft.



Die Königsblauen bezwangen am Samstag den FSV Mainz 05 mit 1:0 und verließen damit den letzten Tabellenplatz. Auch dem VfB Stuttgart gelang am sechsten Spieltag der erste Erfolg. Trotz eines kuriosen Eigentores von Torwart Ron-Robert Zieler besiegten die Schwaben nach langer Überzahl Werder Bremen mit 2:1. Die Norddeutschen verpassten durch ihrer erste Saisonniederlage den Sprung an die Tabellenspitze. RB Leipzig setzte sich im Duell gegen den künftigen Trainer Julian Nagelsmann bei 1899 Hoffenheim mit 2:1 durch. Der 1. FC Nürnberg feierte im Aufsteiger-Duell ein 3:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf. Der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach trennten sich 2:2.

Mario Götze wieder nicht im BVB-Kader

LEVERKUSEN (dpa) - Mario Götze steht zum dritten Mal in Folge nicht im Kader des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund.



Der Siegtorschütze des WM-Finales 2014 gehörte wie schon bei den Spielen in Hoffenheim (1:1) und gegen Nürnberg (7:0) nicht zum Aufgebot des BVB im Spiel bei Bayer Leverkusen. In den vergangenen Tagen hatte der 26-Jährige krankheitsbedingt mit dem Training ausgesetzt, am Samstagmittag postete er bei Instagram Videos von einer Einheit im Fitnessraum. «Er hat eine Erkältung gehabt, nichts Dramatisches», sagte Sportdirektor Michael Zorc vor der Partie in Leverkusen dem TV-Sender Sky.

Nächste Schlappe für Mourinho und Manchester

LONDON (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United rutscht nach dem schlechtesten Saisonstart seit 1989 immer tiefer in die Krise.



Die Mannschaft des umstrittenen Trainers José Mourinho verlor am Samstag in der Premier League bei West Ham United verdient mit 1:3 (0:2) und bleibt mit zehn Punkten nach sieben Spieltagen nur im Tabellen-Mittelfeld. Der FC Arsenal hat dagegen zum fünften Mal in Serie gewonnen und den Anschluss an die Spitze geschafft. Beim 2:0 (0:0) gegen den FC Watford waren Craig Cathcart per Eigentor (81. Minute) und Mesut Özil zwei Minuten später für die Gunners erfolgreich.

Bottas rast auf Sotschi-Pole - Enttäuschung für Vettel

SOTSCHI (dpa) - Valtteri Bottas hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Russland gesichert.



Der Finne verwies am Samstag in Sotschi seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Den britischen WM-Spitzenreiter kostete ein Fehler auf seiner letzten Runde in der Qualifikation die mögliche Pole. Sebastian Vettel erlebte auf dem Kurs durch den Olympia-Park eine Enttäuschung und wurde im Ferrari mit einem Rückstand auf Bottas von mehr als einer halben Sekunde nur Dritter. Für Hamiltons Teamkollegen und Vorjahressieger war es die sechste Pole Position seiner Karriere und die erste seit dem Grand Prix von Österreich in diesem Jahr.

MSV Duisburg bleibt sieglos am Tabellenende

BERLIN (dpa) - Der MSV Duisburg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga sieglos und abgeschlagener Letzter der Tabelle.



Mit der 1:3 (1:2)-Niederlage am Samstag gegen Jahn Regensburg wird die Situation für MSV-Trainer Ilia Gruev immer bedrohlicher. Der 48 Jahre alte Trainer, seit November 2015 im Amt, holte in der neuen Saison erst zwei Punkte mit den Duisburgern. Die Regensburger schafften den dritten Sieg in nur sieben Tagen und schoben sich in der Tabelle auf den dritten Rang.

3. Liga: Karlsruher SC nach viertem Sieg Tabellenführer

LEIPZIG (dpa) - Mit dem vierten Sieg hintereinander ist der Karlsruher SC an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga geklettert.



Die Badener gewannen am Samstag gegen Aufsteiger Energie Cottbus mit 2:0 (1:0). Die gut in die Saison gestarteten Lausitzer warten mittlerweile seit sieben Spielen auf einen Sieg. Punktgleich mit dem KSC schob sich der KFC Uerdingen nach einem 2:1 (0:0)-Auswärtssieg bei Fortuna Köln auf Rang zwei.

Ryder Cup: Europas Golf-Team vor Finaltag 10:6 gegen USA in Front

PARIS (dpa) - Europas Golfstars haben beim 42. Ryder Cup sehr gute Chancen, die Trophäe von den Amerikanern zurück zu erobern.



Vor dem Finaltag im Le Golf National in der Nähe von Paris liegt das Team von Kapitän Thomas Björn mit 10:6 gegen den Titelverteidiger USA in Führung. Die Europäer benötigen aus den abschließenden zwölf Einzeln nur noch 4,5 Punkte zum Sieg. Die USA braucht dagegen acht Punkte. Bei einem 14:14 behält der Titelverteidiger die Ryder-Cup-Trophäe.

Franz Anton holt Gold bei Kanuslalom-WM

RIO DE JANEIRO (dpa) - Der Leipziger Franz Anton hat bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro die Goldmedaille geholt.



Der 28-jährige Polizeimeister legte am Samstag im Olympic Whitewater Stadium einen tadellosen Lauf hin und überraschte die komplette Weltelite. Mit 88 Hundertstelsekunden Vorsprung verwies er den Briten Ryan Westley auf Rang zwei. Sideris Tasiadis aus Augsburg gewann nach einem ebenfalls fehlerfreien Lauf die Bronzemedaille.

Erste Saisonniederlage für Magdeburg: Füchse Berlin gewinnen 27:24

BERLIN (dpa) - Die Füchse Berlin haben Spitzenreiter SC Magdeburg die erste Saison-Niederlage in der Handball-Bundesliga beigebracht.



Der EHF-Pokalsieger gewann am Samstag in einem packenden Spitzenspiel mit 27:24 (14:10) und feierte den vierten Pflichtspielsieg in Serie. 9.000 begeisterte Zuschauern sahen in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle einen verdienten Sieger

Handballerinnen verlieren ersten Test gegen Russland

DESSAU (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben das erste von zwei Test-Länderspielen gegen Russland verloren.



Am 58. Geburtstag von Bundestrainer Henk Groener unterlag die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) am Samstag dem Olympiasieger mit 31:35 (15:14). Beste deutsche Werferin war die neue Kapitänin Kim Naidzinavicius mit sieben Treffern. Der zweite Vergleich gegen Russland ist am Sonntag in Nordhausen.