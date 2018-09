Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.18

Erste Niederlage für FC Bayern unter Kovac: 0:2 bei Hertha BSC

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga erneut nicht gewonnen und die erste Niederlage unter Trainer Niko Kovac kassiert.



Der Rekordmeister verlor am Freitagabend zum Auftakt des sechsten Spieltags 0:2 (0:2) bei Hertha BSC. Die Berliner kletterten durch ihren vierten Saisonsieg zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz und sind nun punktgleich mit den Münchnern. Für die Bayern war es drei Tage nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg der nächste Punktverlust in der Liga. Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic per Foulelfmeter (23. Minute) und Ondrej Duda (44.) trafen vor 74 469 Zuschauern im Olympiastadion für die Gastgeber. Für das Team von Pal Dardai war es der erste Sieg gegen die Bayern seit über neun Jahren.

DOSB-Präsident Hörmann kandidiert für weitere Amtszeit

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann kandidiert für eine weitere Amtszeit als Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes.



Dies teilte der DOSB am Freitag mit. Vorangegangen war nach DOSB-Angaben ein einstimmiges Votum der Konferenz der Landessportbünde. Der 58-Jährige steht seit 2013 an der Spitze des deutschen Sportdachverbandes. Er sei «nach reiflicher Überlegung und vielen ermutigenden Gesprächen» bereit, weiterhin Verantwortung an der Spitze eines schlagkräftigen Teams zu übernehmen, erklärte Hörmann. Die nächste Mitgliederversammlung des DOSB findet am 1. Dezember statt.

Ryder Cup: Team Europa nach Tag eins in Front - USA schwächeln

PARIS (dpa) - Europas Golfstars haben nach dem ersten Tag des 42. Ryder Cups mit 5:3 Punkten die Führung übernommen.



Die Herausforderer gewannen am Freitagnachmittag im Le Golf National in der Nähe von Paris alle vier Team-Duelle gegen Titelverteidiger USA und wandelten damit den 1:3-Rückstand aus den Morgen-Matches in einen Vorsprung um. Die meisten Punkte für das europäische Team holte das Duo Francesco Molinari (Italien) und Tommy Fleetwood (England), das seine beiden Spiele gewann. US-Superstar Tiger Woods blieb an Tag eins des Kontinentalvergleichs der besten Golfer aus Europa und den USA ohne Erfolgserlebnis. Am Vormittag unterlag der 14-malige Major-Sieger an der Seite von Masters-Champion Patrick Reed gegen Molinari/Fleetwood. Am Nachmittag wurde Woods von US-Kapitän Jim Furyk nicht eingesetzt.

BVB-Gegner Monaco setzt Negativ-Serie fort: 0:2 in St. Etienne

ST. ETIENNE (dpa) - Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner AS Monaco steckt kurz vor dem Duell mit dem Fußball-Bundesligisten weiter tief in der Krise.



Der französische Vizemeister unterlag am Freitagabend mit 0:2 (0:1) bei AS St. Etienne und blieb auch im wettbewerbsübergreifend achten Spiel in Serie ohne Sieg. In der Tabelle der Ligue 1 liegt die Mannschaft von Trainer Leonardo Jardim weiter auf dem Relegationsrang 18 und könnte im Laufe des Wochenendes noch weiter abrutschen. Der Tunesier Wahbi Khazri erzielte am Freitag beide Treffer für St. Etienne (41./54. Minute). Bei Monaco wurde der Ex-Leverkusener Benjamin Henrichs in der 80. Minute eingewechselt.

Bayerns Basketballer gewinnen 83:77 zum Saisonauftakt in Ulm

NEU-ULM (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet.



Der Titelverteidiger gewann am Freitag das Eröffnungsspiel bei ratiopharm Ulm mit 83:77 (46:38), hatte vor 6200 Zuschauern mit den ebenbürtigen Gastgebern allerdings lange Zeit einige Probleme und setzte sich am Ende dank des breiten Kaders durch. Der US-Amerikaner Katin Reinhardt, der gemeinsam mit Javonte Green mit 15 Punkten Topscorer der Gastgeber war, blieb das Team von Trainer Thorsten Leibenath in Schlagdistanz und konnte den Rückstand nach dem dritten Viertel auf fünf Zähler verkürzen.

Weltmeister Sagan und Burghardt verlängern Vertrag bei Bora-hansgrohe

NIEDERNDORF (dpa) - Das deutsche WorldTour-Team Bora-hansgrohe hat sich die Dienste des dreimaligen Rad-Weltmeisters Peter Sagan bis 2021 gesichert.



Außerdem verlängerte der deutsche Ex-Meister Marcus Burghardt bei dem Rennstall aus Raubling ebenfalls bis 2021. In der Niederlassung des Sponsors in Niederndorf, 80 Kilometer vom WM-Ort Innsbruck entfernt, wurde am Freitag Vollzug gemeldet. Die vorzeitige Vertragsverlängerungen war schon vorher bekannt geworden. «Ich bin sehr glücklich. Wir haben viel zusammen erreicht. Wir haben jetzt noch drei Jahre vor uns», sagte Teamchef Ralph Denk.

Düsseldorf bleibt DEL-Tabellenführer - Meister München patzt erneut

AUGSBURG (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat die Tabellenführung in der deutschen Eishockey Liga DEL verteidigt.



Der Spitzenreiter gewann am Freitag bei den Augsburger Panthern nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) und bleibt mit 13 Punkten an der Spitze. Punktgleich mit der DEG stehen die Adler Mannheim auf Platz zwei. Gegen die Grizzlys Wolfsburg gelang dem siebenmaligen deutschen Meister ein 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)-Sieg. Meister Red Bull München verlor auch das zweite Spiel in Serie. Nach der 3:8-Pleite in Iserlohn unterlag der Titelverteidiger auch den Krefeld Pinguinen mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Vier deutsche Boote erreichen bei Kanuslalom-WM die Finals

RIO DE JANEIRO (dpa) - Vier deutsche Boote haben bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro die Finals an diesem Samstag erreicht.



Im Einer-Canadier der Männer buchten Sideris Tasiadis aus Augsburg und Franz Anton aus Leipzig nach einem fehlerfreien Lauf das Finalticket. Bei den Frauen zeigte Europameisterin Ricarda Funk eine Klasse-Vorstellung im Semifinale. Auch Jasmin Schornberg aus Hamm atmete im Ziel nach einem Parcours ohne Berührung auf: mit Platz fünf steht sie ebenfalls im Finale.

Tor-Jubilar Terodde trifft erneut doppelt: Köln baut Vorsprung aus

BIELEFELD (dpa) - Durch einen erneuten Doppelschlag von Tor-Jubilar Simon Terodde und den vierten Sieg im vierten Auswärtsspiel hat der 1. FC Köln seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut.



Die Kölner gewannen 3:1 (1:0) bei Arminia Bielefeld und erhöhten den Vorsprung auf die Verfolger auf zunächst sechs Punkte. Die erste Heimniederlage der Ostwestfalen seit dem 23. Februar leitete Terodde (45.+1 und 70. Minute) ein, der mit seinem 100. und 101. Zweitliga-Tor seine beeindruckende Erfolgsserie fortsetzte: Seine zwölf Saisontore schoss er in den letzten sechs Spielen. Arminia verkürzte durch Keanu Staude (85.), Jhon Cordoba sorgte für den Endstand (90.+5).

Holstein Kiel feiert zweiten Heimsieg: 4:2 gegen Darmstadt 98

KIEL (dpa) - Holstein Kiel hat zum Abschluss der Englischen Woche in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Erfolg gefeiert.



Nach drei sieglosen Spielen in Folge kam das Team von Trainer Tim Walter am Freitagabend zu einem 4:2 (3:2) über den SV Darmstadt 98 und zog nach dem zweiten Heim-Dreier in der Tabelle an den Hessen vorbei. Benjamin Girth (12. Minute), Alexander Mühling (23.), Janni-Luca Serra (32.) und David Kinsombi (70.) erzielten vor 8527 Zuschauern im Holstein-Stadion die Tore für die Kieler, bei denen Jannik Dehm nach 52 Minuten die Gelb-Rote Karte sah. Tobias Kempe (29./Handelfmeter, 39.) traf für die Lilien, die nun schon seit vier Partien nicht mehr gewonnen haben.

DFB-Präsident Grindel: Unterstützung für mich stand «nie infrage»

NYON (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel sieht seine Position auch unabhängig vom Zuschlag Deutschlands für die Fußball-EM 2024 nicht gefährdet.



«Da es nie infrage stand, dass ich die geschlossene Unterstützung der Landesverbände und Bundesliga habe, stellt sich aus meiner Sicht die Frage überhaupt nicht», sagte Grindel am Freitagmorgen im ZDF-«Morgenmagazin». «Nicht alles, was in den Zeitungen steht, ist immer richtig.» Unter anderem durch den Umgang mit der Affäre um Mesut Özil war Grindel zuletzt öffentlich unter Druck geraten. Der 54-Jährige ist bis zum DFB-Bundestag am 26./27. September des kommenden Jahres in Frankfurt/Main gewählt.

Vettel nach Sotschi-Auftakt nur Fünfter - Hamilton holt Bestzeit

SOTSCHI (dpa) - Sebastian Vettel hat im Formel-1-Freitagstraining zum Großen Preis von Russland nur die fünftschnellste Zeit erzielt.



Dem deutschen Ferrari-Piloten, der sich in der Schlussphase einen Dreher leistete, fehlten nach der zweiten Einheit in Sotschi 0,543 Sekunden auf Lewis Hamilton. Der britische Mercedes-Fahrer und WM-Spitzenreiter legte in 1:33,385 Minuten die Bestzeit vor Stallrivale und Vorjahressieger Valtteri Bottas hin. Dritter wurde Max Verstappen vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Daniel Ricciardo. Nico Hülkenberg belegte im Renault nur Position 14. Vettel hat vor dem 16. Saisonlauf am Sonntag 40 Punkte Rückstand auf Hamilton.

42. Ryder Cup: USA zum Auftakt gegen Europa klar in Front

PARIS (dpa) - Titelverteidiger USA hat den Auftakt des 42. Ryder Cups dominiert. Beim Kontinentalvergleich der besten Golfer aus Europa und den USA in der Nähe von Paris stand es nach den Vormittags-Duellen am Freitag 3:1 für die Amerikaner.



Am Nachmittag standen im Le Golf National noch einmal vier Team-Duelle auf dem Programm.Den ersten Punkt für die USA holten der Weltranglisterste Dustin Johnson und Rickie Fowler gegen Rory McIlroy (Nordirland) und Thorbjörn Olesen (Dänemark). Auch das US-Duo Tony Finau/Brooks Koepka siegte gegen Justin Rose (England) und Jon Rahm (Spanien). Das dritte Match gewannen Jordan Spieth und Justin Thomas gegen die beiden Engländer Paul Casey und Tyrrell Hatton. Den einzigen Sieg für Europa holten Francesco Molinari (Italien) und Tommy Fleetwood (England) gegen US-Superstar Tiger Woods und Master-Champion Patrick Reed.

DFB-Chef Grindel hofft auf «persönliches Gespräch» Özils mit Löw

NYON (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat die Hoffnung auf eine klärende Aussprache zwischen Mesut Özil, Joachim Löw und Oliver Bierhoff noch nicht aufgegeben.



«Ich finde es nicht richtig, dass man angesichts der Vorwürfe, die Mesut Özil erhoben hat, nicht ins Gespräch kommen kann», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bunds nach dem Zuschlag für Deutschland im Rennen um die Fußball-EM 2024. «Natürlich haben wir ihm auch den WM-Titel zu verdanken, aber er hat auch Jogi Löw eine ganze Menge zu verdanken und ich finde, dass es sich gehört, ein persönliches Gespräch zu führen.»

«Welt»: Frankfurter Ermittler ohne Belege für Stimmenkauf bei WM 2006

BERLIN (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat einem Bericht der «Welt» zufolge bei ihren Ermittlungen zur Affäre um die WM-Vergabe 2006 bisher keine Belege dafür gefunden, dass ein Darlehen an Franz Beckenbauer zum Stimmenkauf verwendet wurde.



Wie die Zeitung am Freitag unter Berufung auf die Ermittlungsakten weiter schrieb, wüssten auch die Ermittler bislang nicht, wofür Beckenbauer den Kredit über 6,7 Millionen Euro vom früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus erhalten habe. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft verwies am Freitag darauf, dass der einstige WM-Organisationschef Beckenbauer nicht im Zentrum der Ermittlungen gestanden habe.

Tennisspielerin Barthel verliert Halbfinale von Taschkent

TASCHKENT (dpa) - Tennisspielerin Mona Barthel hat den Finaleinzug beim WTA-Turnier in Taschkent knapp verpasst.



Nach einem harten Kampf musste sich die 28-Jährige aus Neumünster in ihrem zweiten WTA-Halbfinale der Saison 6:4, 1:6, 5:7 gegen Margarita Gasparjan geschlagen geben. An der Russin war im Achtelfinale des mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers in der usbekischen Hauptstadt bereits Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria gescheitert. Ihren bislang letzten Titel feierte die Weltranglisten-94. Barthel im Mai 2017 in Prag.

Basketball-Bundestrainer Rödl lässt Tür für Nowitzki-Comeback offen

BERLIN (dpa) - Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat ein Comeback von Superstar Dirk Nowitzki in der Nationalmannschaft nicht völlig ausgeschlossen.



Zwar sei eine Rückkehr des mittlerweile 40-Jährigen «schwer vorstellbar», sagte Rödl im Interview mit dem Sportbuzzer. Der Bundestrainer sagte aber auch: «Wenn, dann müsste die Initiative von ihm ausgehen. Nun ist eine NBA-Saison unfassbar anstrengend. Dann ein internationales Turnier», meinte Rödl. Nowitzki sei, gab der der Europameister von 1993 zu bedenken, «nicht mehr der Allerjüngste. Auch deswegen ist das nichts, womit ich mich ernsthaft beschäftige», meinte der 49 Jahre alte Rödl.

Alpin-Ass Neureuther will beim Auftakt in Sölden am Start stehen

FÜGEN (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther möchte nach seinem Kreuzbandriss zum Saisonauftakt beim Riesenslalom in Sölden am 28. Oktober am Start stehen.



«Die Zeit bis Sölden ist sehr, sehr knapp und es ist mein Ziel, da am Start zu stehen. So, wie es ausschaut, könnte das auch funktionieren», sagte Neureuther in einer Videobotschaft am Freitag. Er verzichtete auf den Medientag im Zillertal, um am Stilfserjoch sein Training nicht unterbrechen zu müssen. «Die letzten Tage waren sehr, sehr gut. Das Knie macht überhaupt keine Probleme», sagte Neureuther in dem Video. Der 34 Jahre alte Bayer hatte sich im November 2017 das Kreuzband gerissen.