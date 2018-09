Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.18

Grindel: Noch keine Entscheidung über Finalort der EM 2024

NYON (dpa) - Kurz nach der Vergabe der Fußball-EM 2024 ist laut DFB-Präsident Reinhard Grindel noch keine Entscheidung für Berlin oder München als Finalort gefallen.



«Ich würde grundsätzlich nicht ausschließen, dass auch noch andere Orte eine Rolle spielen können dabei. Wobei natürlich das Beispiel der WM 2006 zeigt, dass schon München und Berlin als erste in Blick genommen werden», sagte der Verbandschef am Donnerstagabend beim Sieger-Bankett des Deutschen Fußball-Bundes im französischen Crozet. Die Auswahl werde der DFB in Abstimmung mit der UEFA treffen.

Bundestrainer Löw «enttäuscht» über geplatztes Treffen mit Özil

NYON (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat sich enttäuscht von Mesut Özil nach dem geplatzten Treffen mit dem Ex-Weltmeister bei dessen Verein FC Arsenal gezeigt.



«Mesut war nicht da, von daher müssen wir akzeptieren, dass er aktuell nicht mit uns sprechen will. Die Gründe kenne ich auch nicht», sagte der 50-Jährige nach dem Zuschlag für Deutschland im Rennen um die Fußball-EM 2024 am Donnerstag in Nyon. «Das hätte ich mir erwartet, gerade von Mesut. Persönlich bin ich darüber enttäuscht, wenn man so lange zusammengearbeitet hat (...), hätte ich mir ein persönliches Gespräch gewünscht.»

HSV verpasst mit 0:0 in Fürth Wiedergutmachung für Heim-Debakel

FÜRTH (dpa) - Der Hamburger SV hat nach der 0:5-Heimblamage gegen Regensburg die erhoffte Wiedergutmachung und eine erfolgreiche Generalprobe für das Stadtderby gegen den FC St. Pauli verpasst.



Die Hanseaten kamen am Donnerstag in der 2. Fußball-Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinaus. Damit rangiert das Team von Trainer Christian Titz auf dem dritten Tabellenplatz, einen Zähler vor den Franken. Vor 14 965 Zuschauern erspielten sich die Gäste kaum zwingende Torchancen, Fürth war sogar noch harmloser.

Vettel setzt weiter auf WM-Wende: Glauben «an unsere Chance»

SOTSCHI (dpa) - Sebastian Vettel will im Formel-1-Titelkampf gegen Lewis Hamilton mit kleinen Schritten doch noch die Wende schaffen.



«Ich setze mir nicht als Ziel, alle sechs Rennen zu gewinnen, sondern in erster Linie setze ich mir als Ziel, das nächste hier zu gewinnen. Wenn das erledigt ist, geht es weiter», sagte der Ferrari-Star vor dem 16. Saisonlauf am Sonntag (13.10 Uhr/RTL) in Sotschi. In der WM-Wertung liegt der Heppenheimer schon 40 Punkte hinter Spitzenreiter Hamilton. «Wir versuchen alles zu geben, was wir haben, und wir glauben immer noch an unsere Chance», meinte Vettel.

Siege für Flensburg und Kiel in der Handball-Bundesliga

FLENSBURG (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben auch ihr siebtes Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen.



Der Meister entschied am Donnerstag eine umkämpfte Partie gegen die TSV Hannover-Burgdorf glücklich mit 29:28 (14:12) für sich. Mit 14:0 Punkten zog die SG mit Spitzenreiter SC Magdeburg gleich, bleibt aber wegen der schlechteren Tordifferenz Tabellenzweiter. Auf Platz vier verbesserte sich der THW Kiel, der beim 37:20 (19:10) über die MT Melsungen eine starke Leistung zeigte.

WADA: Doping in Kenia muss stärker bekämpft werden

NAIROBI (dpa) - Doping ist in Kenia ein ernsthaftes Problem, den Kampf gegen Sportbetrug müssen die Welt-Anti-Doping-Agentur und das Land daher unbedingt verstärken.



Diesen Schluss zog die WADA nach einer umfangreichen Ermittlung zum Doping in Kenia, deren Ergebnisse am Donnerstag in Nairobi vorgestellt wurden. «Kenia ist eine große und zu Recht stolze Leichtathletiknation, aber sie hat nun ein ernsthaftes Doping-Problem», sagte Brett Clothier, der Leiter der Integritätskommission des Weltverbandes IAAF.

Silber für Junior Mayrhofer - erste WM-Medaille für BDR

INNSBRUCK (dpa) - Marius Mayhofer hat bei den Weltmeisterschaften in Innsbruck die erste Medaille für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) geholt.



Der 18 Jahre alte Schüler aus Tübingen gewann am Donnerstag im Junioren-Rennen über 132,4 Kilometer Silber. Gegen das Supertalent Remco Evenepoel hatte er aber keine Chance. Der Belgier zog eine ähnliche Show wie bei seinem Titelgewinn im Einzelzeitfahren ab. Evenpoel siegte trotz eines Sturzes und hatte 1:25 Minuten Vorsprung auf Mayrhofer. Bronze holte der Italiener Alessandro Fancellu.

Bundesregierung gratuliert DFB zur Fußball-EM 2024

BERLIN/NYON (dpa) - Die Bundesregierung hat dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur Austragung der Europameisterschaft 2024 gratuliert.



Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte am Donnerstag: «Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Bewerbung. Wir freuen uns auf spannende Spiele bei der EM 2024 und auf den Besuch von Fans aus ganz Europa. United By Football Germany 2024 (Vereint durch Fußball, Deutschland 2024).»

UEFA führt Videobeweis in Champions League ein

NYON (dpa) - Der Videobeweis wird zur Saison 2019/20 auch in der Champions League eingeführt.



Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA bei seiner Sitzung am Donnerstag in Nyon. Zudem gibt es Pläne, die Technik auch bei der Endrunde der Europameisterschaft 2020, der Europa League ab der Spielzeit 2020/21 und dem Nations League Finale 2021 zu nutzen. Man sei zuversichtlich, zum Starttermin im August 2019 ein «stabiles System» schaffen zu können, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Bislang hatte der Kontinentalverband im Gegensatz zum Weltverband FIFA und dem DFB mit dem Videobeweis noch gezögert.

Nach Roter Karte: Ronaldo für ein Champions-League-Spiel gesperrt

ROM (dpa) - Nach der Roten Karte in seinem ersten Champions-League- Spiel für Juventus Turin ist Cristiano Ronaldo für die nächste Partie in der Königsklasse gesperrt worden.



Bei der Partei von Juve am 2. Oktober zu Hause gegen die Young Boys Bern wird der Weltklassespieler deshalb nicht dabei sein. Eine weitere Sperre verhängte die Disziplinarkommission der UEFA am Donnerstag nicht. Der Ex-Real-Madrid-Star hatte letzte Woche beim Spiel gegen den FC Valencia vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych Rot gesehen.

CAS bestätigt: Klage von Russlands Leichtathletik-Verband gegen IAAF

MOSKAU (dpa) - Der Internationale Sportschiedshof hat den Eingang der Klage des russischen Leichtathletik-Verbandes RusAF gegen das Fortbestehen der Suspendierung durch den Weltverband IAAF bestätigt.



Wie das CAS am Donnerstag mitteilte, richtet sich die Klage gegen die Verweigerung der IAAF, trotz der Wiederzulassung der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA, die Sperre aufrechtzuerhalten. Das IAAF-Council will darüber erst im Dezember entscheiden. Die IAAF war der erste Weltverband, der 2015 Russland nach Aufdeckung des großangelegten Dopings für internationale Wettbewerbe gesperrt hat.

Nowitzki: Bessere Jugendarbeit Grund für viele deutsche NBA-Profis

DALLAS (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki sieht den Grund für die Rekordzahl an deutschen Spielern in der nordamerikanischen Profiliga NBA «in einer deutlich verbesserten Jugendarbeit in Deutschland».



Das sagte der 40-Jährige von den Dallas Mavericks in einem Interview des Internetportals spox.com. «Talente sehen jetzt schon im ganz jungen Alter die Chance, in die NBA zu kommen, und geben alles für diesen Traum. Außerdem ist das Niveau in Deutschland und Europa insgesamt besser geworden», sagte Nowitzki. Neben Nowitzki stehen vor dem Saisonstart in der stärksten Liga der Welt Mitte Oktober sechs weitere Deutsche unter Vertrag.

Schweinsteiger und Chicago verlieren - Playoffs außer Reichweite

NEW YORK (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS eine Auswärtsniederlage kassiert.



Das Team aus Illinois musste sich am Mittwoch (Ortszeit) im Spiel gegen New York City FC mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Vier Spiele vor dem Ende der regulären Saison verabschiedeten sich die Fire damit offiziell aus dem Playoff-Rennen in der Eastern Conference. Chicago belegt mit 28 Punkten aus 30 Spielen den zehnten und somit vorletzten Tabellenplatz im Osten.

WM-Teamzeitfahren wird durch Mixed-Staffel ersetzt

INNSBRUCK (dpa) - Das in Innsbruck zum letzten Mal ausgetragene Team-Zeitfahren der Profimannschaften wird bei der nächsten Rad-WM in Yorkshire/Großbritannien durch eine Mixed-Staffel ersetzt.



Das beschloss der Internationale Radsportverband UCI im Rahmen der Titelkämpfe in Innsbruck. Die WM 2019 wird am 22. September mit einer Staffel der Nationalmannschaften über 28 Kilometer eröffnet, in der je drei Damen und Herren für ihr Land fahren.

Nach Reform: Davis-Cup-Finalwoche wird in Madrid ausgetragen

LONDON/MADRID (dpa) - Die ersten beiden Auflagen der neu geschaffenen Davis-Cup-Finalwoche werden 2019 und 2020 in Madrid ausgetragen.



Das gab der Internationale Tennis-Verband am Donnerstag bekannt. Auf welchem Belag der Nationen-Wettbewerb dort gespielt werden wird, ist noch unklar. Der Davis Cup wurde umfassend reformiert und wird im kommenden Jahr erstmals nicht mehr mit mehreren, über das Jahr verteilten Spielterminen stattfinden, sondern mit einem Final-Turnier. Als Termin war dafür zunächst der 18. bis 24. November geplant. Die deutsche Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann kann sich am 1. und 2. Februar gegen Ungarn für Madrid qualifizieren.

Tennisspielerin Barthel zieht ins Halbfinale von Taschkent ein

TASCHKENT (dpa) - Mit dem Halbfinaleinzug in Taschkent hat Tennisspielerin Mona Barthel ihren größten Erfolg seit Ende Februar gefeiert.



Die 28-Jährige aus Neumünster setzte sich am Donnerstag im Viertelfinale in der usbekischen Hauptstadt 6:3, 7:5 gegen die Weißrussin Vera Lapko durch. Damit hat Barthel in der Vorschlussrundenpartie gegen Margarita Gasparjan, die Fanny Stollar aus Ungarn 3:6, 6:2, 6:1 bezwang, die Chance auf den Einzug ins Endspiel. Die Russin Gasparjan hatte im Viertelfinale des mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers Tatjana Maria besiegt.